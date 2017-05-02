  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۴۷

ترزا می:

اتحادیه اروپا به دنبال برگزیت بر اساس منافع اش است

اتحادیه اروپا به دنبال برگزیت بر اساس منافع اش است

نخست وزیر انگلیس با انتقاد از اتحادیه اروپا اعلام کرد: نیازمند اتحادی در اهدافمان هستیم تا مطمئن شویم به توافقی با اروپا دست می‌ یابیم که همسو با منافع ملی کشورمان نیز باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس هشدار داد که اتحادیه اروپا به دنبال توافق برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) به شکلی است که به نفع خودش باشد.

نخست وزیر انگلیس امروز با انتقاد از کسانی که سخنان وی را برای تقویت و تحکیم تلاش های انتخاباتی اش قلمداد می کنند، در مطلب خود در روزنامه ای نوشت: مردم باید بیش از هر زمان دیگری رهبری ثابت‌ قدم و محکمی داشته باشند تا بتوانند به خوبی وارد مذاکرات برگزیت شوند.

«ترزا می» در ادامه این یادداشت افزود: مذاکرات پیش روی ما مسأله ای سخت است. ما نیازمند چنین اتحادی در اهدافمان در وطن هستیم تا مطمئن شویم به توافقی دست می‌ یابیم که همسو با منافع ملی کشورمان نیز است.

کد مطلب 3968289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها