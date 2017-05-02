اتحادیه اروپا به دنبال برگزیت بر اساس منافع اش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس هشدار داد که اتحادیه اروپا به دنبال توافق برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) به شکلی است که به نفع خودش باشد.

نخست وزیر انگلیس امروز با انتقاد از کسانی که سخنان وی را برای تقویت و تحکیم تلاش های انتخاباتی اش قلمداد می کنند، در مطلب خود در روزنامه ای نوشت: مردم باید بیش از هر زمان دیگری رهبری ثابت‌ قدم و محکمی داشته باشند تا بتوانند به خوبی وارد مذاکرات برگزیت شوند.

«ترزا می» در ادامه این یادداشت افزود: مذاکرات پیش روی ما مسأله ای سخت است. ما نیازمند چنین اتحادی در اهدافمان در وطن هستیم تا مطمئن شویم به توافقی دست می‌ یابیم که همسو با منافع ملی کشورمان نیز است.