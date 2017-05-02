  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۱۹

در ادامه خشونت های پلیس آمریکا علیه سیاه پوستان؛

گزارش نادرست پلیس آمریکا درباره قتل جوان ۱۵ ساله افشا شد

گزارش نادرست پلیس آمریکا درباره قتل جوان ۱۵ ساله افشا شد

رئیس پلیس شهر «دالاس» آمریکا اعلام کرد که با مشاهده یک ویدئو اطمینان دارد که گزارش اولیه پلیس درباره علت مرگ جوان ۱۵ ساله نادرست بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، در حالی که خانواده و دوستان «جردن ادواردز» (Jordan Edwards) جوان سیاه پوست ۱۵ ساله ای که در ابتدای هفته جاری به ضرب گلوله پلیس در حومه شهر «دالاس» واقع در ایالت تگزاس به قتل رسید کماکان از این رویداد غمگین هستند، رئیس پلیس این شهر در مصاحبه ای به افشای حقایقی پرداخت که ادعای اولیه پلیسِ ضارب در این باره را به چالش کشیده است.

«جاناتان هابر» (Jonathan Haber) رئیس پلیس شهر شهر «دالاس» واقع در ایالت تگزاس آمریکا در مصاحبه ای درباره این حادثه به خبرنگاران گفت: تصاویر ویدئویی به دست آمده نشان از این واقعیت دارد که اظهارات اولیه پلیس درباره علت مرگ این جوان نادرست بوده است.

این در حالیست که در گزارش ابتدائی پلیس درباره علت شلیک یکی از مأموران این نیرو به جوان مقتول تصریح شده بود: از آنجائیکه «جردن ادواردز» دنده عقب و به صورت تهاجمی به سمت افسر پلیس در حرکت بود، هدف اصابت گلوله وی قرار گرفت.

رئیس پلیس شهر «دالاس» ادامه داد: تصاویر به دست آمده خلاف ادعای اعلام شده در گزارش اولیه پلیس است؛ به این صورت که نشان می دهد مقتول به سمت جلو در حرکت بود که با نزدیک شدن افسر مذکور به وی مواجه، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به قتل رسید.

در همین رابطه، وکیل مدافع مقتول در مصاحبه ای اذعان رئیس پلیس شهر شهر «دالاس» درباره موکل خود را شاهدی بر نادرست بودن گزارش اولیه قتل توسط پلیس دانست.

کد مطلب 3968350

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها