به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرعشی عصر سه شنبه در نشست با اساتید دانشگاه لرستان در سخنانی با بیان اینکه من از کسانی هستم که معتقد نیستم در سیاست اگر یک جناح پیروز شد کشور الزاما پیروز است و اگر جناح دیگری و رقیب پیروز شد کشور شکست خورده است اظهار داشت: همیشه طرفدار این ایده بوده ام که در کشور به یک سیاست برد - برد فکر و آن را طراحی کنیم چون وقتی که مردم سالاری دینی حاکم است و مردم حق انتخاب دارند ما نمی توانیم بگویم اگر ما را انتخاب نکنند اوضاع خراب می شود و اگر ما را انتخاب کنند اوضاع خیلی خوب می شود.

مهرعلیزاده، معین و کروبی به هاشمی رحم نکردند

وی با تاکید بر اینکه مردم حق انتخاب دارند و طبع انتخاب مردم این بوده که گاهی اوقات از یک جناح، شخصیت و سیاستی خسته می شوند و ما نمی توانیم انتخاب مردم را مشروط کنیم گفت: اما می توانیم صحنه را طوری سامان و آرایش دهیم که هر کسی برد، کشور و مردم برنده باشند.

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یک نگاه دراز مدت به سیاست می طلبد که ما اینگونه بیندیشیم، فکر و طراحی کنیم گفت: نقطه مقابل این امر اتفاقی بوده که سال ۸۴ رخ داده و در این دوره از زمان آشفتگی سیاسی هم بر جناح اصولگرا و هم بر جناح اصلاح طلب حاکم بود.

مرعشی با بیان اینکه در جناح اصولگرا آقای رضایی، آقای قالیباف و لاریجانی با هم رقابت کردند گفت: در بین اصلاح طلبان نیز همین آشفتگی سیاسی وجود داشت و آقای مهر علیزاده به آقای معین رحم نکرد، هر دوی این افراد به آقای کروبی رحم نکردند و هر سه نفر اینها نیز به آقای هاشمی رحم نکردند.

مرعشی با تاکید بر اینکه از این آشفتگی سیاسی باید درس گرفت گفت: جبهه اصلاح طلبان در دوره آقای احمدی نژاد خیلی در فشار قرار گرفت، خود را جمع و جور کرده و در اولین انتخابات ۸۸ و سپس انتخابات مجلس و اخیرا نیز برای انتخابات ریاست جمهوری توانسته ایم جناح خود را بازسازی و تا حدی طیف وسیع اصلاح طلبان را دور هم جمع کرده ایم.

ابر بحران بیکاری تا ۱۰ سال آینده ادامه دارد

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر اینکه امروز کشور چند ابر بحران و بحران بزرگ دارد گفت: یکی از آنها بودجه است که معادل ۳۰ درصد بودجه کسری داریم که اوراق گران قیمت منتشر و حقوق پرداخت می کنیم.

مرعشی با بیان اینکه امسال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کشور است که از آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نفت و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بوده که یا ملک، یا سهام و یا اوراق می فروشیم گفت: ۴۴ هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم، ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه گندم، ۱۵ هزار میلیارد تومان در حوزه نظام سلامت پرداخت می شود و این در حالیست که کل بودجه ای که می توانیم به حوزه عمران تخصیص دهیم ۱۵ هزار میلیارد تومان هم نیست.

وی ابر بحران دیگر کشور را بیکاری عنوان کرد و گفت: سالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار به جمعیت بیکار پنج میلیون نفری اضافه می شود و این در حالیست که اقتصاد ایران ظرفیتش در اوج ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل است و از امروز تا ۱۰ سال آینده نیز اگر اقتصاد را خوب اداره کنیم بحران اشتغال را داریم.

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه ابر بحران دیگر کشور صندوق های بازنشستگی است گفت: صندوق بازنشستگی کشوری ما ۹۵ درصد پرداخت هایش از طریق دولت بوده و فقط پنج درصد را خودش پرداخت می کند و صندوق تامین اجتماعی از الان کسری هایش شروع شده و ظرف ۲۰ سال آینده به اندازه کل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه فعلی کشور فقط کسری صندوق های بازنشستگی را خواهیم داشت.

مرعشی ابر بحران دیگر کشور را آب و حوزه محیط زیست عنوان کرد و گفت: این مشکلات کاملا واقعی هستند و این در حالیست که ما دروغ بزرگی به ملت ایران گفته ایم و آن اینکه کشور ایران، کشوری ثروتمند است، این دروغ بزرگ تاریخ است.

وی با بیان اینکه میزان نفت و گاز و سنگ آهن مگر چقدر است؟ از اینها چیزی در نمی آید گفت: تولید ثروت در ایران ضعیف است و اگر بخش خصوصی تجارت نکند و سود نبرد و ما نتوانیم از او مالیات بگیریم ما نمی توانیم کار مهمی انجام دهیم.

مرعشی ادامه داد: این بخش خصوصی ما، بخش خصوصی نیست که بتواند رشد هشت درصدی را در ایران سامان بدهد، لذا کارمان بسیار سخت و واقعیت ها در اقتصاد ایران بسیار تلخ است. امیدوارم بتوانیم در آینده سیاست را به سمتی ببریم که هر دو جناح اصلی کشور و هر جناح دیگری که متولد می شود خردمندانه به موضوعات کشور نگاه کند، همه مسئولانه و دقیق حرف بزنند تا خدمت به مردم را تقویت کنیم.

جهانگیری کاندیدای اصلاح طلبان است

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در ادامه سخنان خود راهکار مقابله با رانت در کشور را استفاده از تجربه برجام عنوان کرد و گفت: همچنین در رابطه با آرایش نهایی انتخابات ریاست جمهوری به اعتقاد من در اردوگاه رقیب اتفاق مهمی رخ نمی دهد چرا که آنها فرضشان بر این است که رای آقای قالیباف و آقای رئیسی همپوشانی اش کم است و آقای رئیسی رای حزب الهی ها و نیروهای ارزشی را جذب می کند و آقای قالیباف رای آدم هایی که از فرد عملگرا خوششان می آید را جمع می کند و سیاست اصولگراها این بوده که آقای روحانی را به دور دوم بکشانند و در دور دوم ائتلاف کنند و غیر از آقای میرسلیم که کنار می روند برداشت من این بوده که اتفاق دیگری نخواهد افتاد.

مرعشی با بیان اینکه در اردوگاه خودمان هم که تکلیف روشن است و تردیدی نیست که آقای روحانی کاندیدای قاطع و بدون منازع همه است گفت: آقای جهانگیری نیز کاندیدای اصلاح طلبان است و بنا به خواست شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و بر اساس توافق بین رئیس دولت اصلاحات و روحانی ثبت نام کرده و نقش او نیز کاملا مشخص بوده که نقش همراهی با برنامه های کلی اصلاحات و دولت است و تا کنون نیز نقش او بسیار مفید بوده و بعد از آخرین مناظره ها تصمیمات بعدی گرفته می شود.

وی در ادامه سخنان خود در رابطه با کابینه دوم آقای روحانی بیان داشت: به طور حتم کابینه دوم ایشان هم جوانتر و هم شاداب تر خواهد بود چرا که روحانی امروز تجربه و شناختش از چهار سال بیشتر است و به طور حتم کابینه خوبی را خواهیم داشت.