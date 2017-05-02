کنترل مرز کشورها در محدوده شنگن متوقف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، اتحادیه اروپا کنترل مرز کشورهای محدوده شنگن را تا ۶ ماه آینده متوقف خواهد کرد.

به گزارش یورونیوز، بر اساس اعلام کمیسیون اروپا، با توجه به ثبات نسبی ایجاد شده درخصوص تردُّد مهاجران، این کمیسیون به شورای اروپا پیشنهاد می دهد که به عنوان یک اقدام احتیاطی کنترل هایی که از ماه نوامبر سال گذشته میلادی در مرز کشورهای محدوده شنگن به اجرا درآمده بود را تنها برای یک دوره دیگر تمدید کند.

در ادامه بیانیه کمیسیون اروپا در این باره آمده است: این امر بدین معنی است که کنترل مرز کشورهای محدوده شنگن تا ۶ ماه آینده باید لغو شود.

این در حالیست که با تشدید درگیری ها در برخی کشورهای خاورمیانه متعاقب حمایت محور غربی- عبری- عربی از ایجاد و گسترش تروریسم، اروپا بدون توجه به معیارهای انسانی و بشردوستانه از ماه نوامبر سال گذشته میلادی با وضع قانونی به کنترل مرزهای کشورهای محدوده شنگن اقدام کرده و برای پذیرش آوارگان محدودیت های زیادی برقرار کرده بود.