نشست اضطراری امروز وزرای کشور اتحادیه اروپا در بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نشست اضطراری وزیران کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است امروز به درخواست فرانسه برگزار شود.

دستور جلسه این نشست، بررسی تشدید اقدامات نظارتی بر شهروندان اروپایی در نقاطی از قبیل مرزهای بین المللی اروپا و برخی مناطق پرخطر و آسیب پذیر در برابر حملات احتمالی تزروریست ها بیان شده است.

اتحادیه اروپا به دنبال حوادث تروریستی جمعه گذشته در پاریس بر آن است تا تدابیر امنیتی ویژه ای را به طور هماهنگ در کشورهای عضو این اتحادیه به اجرا بگذارد.

این اقدامات از قبیل بررسی و کنترل دقیق هویت افراد مطابق با پایگاه های اطلاعات مشترک بین اعضاء ناحیه «شنگن» خواهد بود.

گفتنی است، جمعه گذشته، شش حمله هماهنگ تروریستی در پاریس، تلخ‌ترین و مرگبارترین فاجعه تروریستی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم را رقم زدند. در این مجموعه حملات تروریستی، تا کنون بیش از ۱۳۰ نفر کشته و قریب به ۲۶۰ نفر زخمی شده اند.

کشورهای مختلفی از جمله جمهوری اسلامی ایران صراحتاً حملات تروریستی مذکور را محکوم کرده و بر لزوم مقابله جامعه بین الملل با پدیده شوم تروریستی تأکید کرده اند.

لازم به ذکر است، گروه تروریستی داعش با انتشار بیانیه ای اینترنتی مسؤلیت تیراندازی ها و حملات انتحاری که شب گذشته در پاریس روی داد را بر عهده گرفت.