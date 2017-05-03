نشست خبری قبل ازبازی گسترش فولاد و صنعت نفت آبادان برگزار نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های گسترش فولاد تبریز و صنعت نفت آبادان فردا پنج شنبه از ساعت ۱۸ در استادیوم اختصاصی بنیان دیزل برگزار می شود.

نشست خبری سرمربی های این دو تیم به جهت تداخل زمانی برنامه سفر تیم صنعت نفت آبادان به تبریز برگزار نمی شود و فیروز کریمی و فراز کمالوند بعداز بازی به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهند.

البته باشگاه گسترش فولاد یکی دیگر از دلایل برگزار نشدن نشست خبری قبل از بازی را همزمانی این نشست با کنفرانس خبری قبل بازی تیم های تراکتورسازی و نفت تهران در تبریز اعلام کرده که به جهت تسهیل امور اصحاب رسانه تصمیم به لغو نشست خبری گرفته اند.