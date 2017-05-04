به گزارش خبرنگار مهر، غرفه انتشارات سوره مهر در دومین روز از برگزاری سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب میزبان نشستی به منظور معرفی مجموعه کتاب های شخصیت های مانا بود.
در این نشست «جواد کامور بخشایش» دبیر این مجموعه در سخنانی عنوان کرد: مجموعه شخصیتهای مانا که تاکنون در ۱۰ مجلد منتشر و در ۱۰ مجلد دیگر آماده انتشار است، در سال ۱۳۸۸ و با هدف کلی معرفی شخصیت هایی سیاسی فرهنگی که دارای یکی از سه ویژگی گم نامی، کم نامی و یا شهرت باشند، در دست تالیف قرار گرفت.
وی ادامه داد: افرادی که در این مجموعه معرفی میشوند یا بسیار مشهور هستند اما تاکنون کتابی جامع درباره سیره و زندگی آنها نوشته نشده است، یا اینکه بسیار گم نام هستند و هرگز از آنها نامی و یادی برده نشده است و یا اینکه کم نام بودهاند یعنی کمتر پیش آمده تا از آنها یاد بشود.
کامور بخشایش ادامه داد: ما با این هدف و برای الگوسازی و معرفی آنها برای نسل جوان دانشگاهی و پژوهشگران ۱۰۰ چهره را شناسایی کردیم که از میان آنها تاکنون برای ۱۰ شخصیت کتاب منتشر شده و برای ۱۰ نفر بعدی نیز در دست انتشار است. ۱۰ نفر سوم نیز در تدارک تالیف کتاب برایشان هستیم.
این نویسنده و پژوهشگر در ادامه به قالب پژوهشی این مجموعه اشاره کرد و گفت: ما سعی کردیم در این مجموعه از همه طیفها دست به انتخاب بزنیم و همه متنها را نیز در قالبی پژوهشی بنویسم. به عبارت دیگر ما یک شیوهنامه برای تالیف آثار داریم که شیوه و قالب نگارش کتاب را ارائه کرده اما مهندسی محتوا، زاویه دید و شیوه نگارش متن بر عهده نویسنده است.
کامور بخشایش افزود: تالیف این مجموعه چند هدف داشته است. نخست اینکه در قالب یک اثر پژوهشی همه زوایای زندگی افراد مد نظر گرفته شود، دوم اینکه آثار خوشخوان و روان باشند و دارای نثری روان و جذاب باشد و دیگر اینکه متن به صورت فشرده و حداکثر ۱۵۰ تا ۲۰۰ صفحه را شامل شود.
وی ادامه داد: قالب تالیفی این مجموعه به هیچ وجه داستانی نیست و از سوی دیگر نباید آن را با محتوای مغلوط ارائه شده در وب و یا صفحات ویکیپدیا یکی دانست. تک تک واژه های این مجموعه دارای استنادهای تاریخی معتبر هستند.
دبیر مجموعه شخصیتهای مانا تصریح کرد: در تالیف این مجموعه ما به سراغ افرادی رفتیم که دیگر در قید حیات نباشند تا پس از انتشار کتاب آنها، در سالهای بعد کتاب ناقص نشود و دیگر اینکه برای نوشتن کتاب هر شخص، با توجه به قابلیت های شخصی او و نوع فعالیتش شکلی خاصی از روایت و نوشتن انتخاب شده است.
