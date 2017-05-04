به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، مدیریت پخش بین المللی فیلم «نیم» با مرجان علیزاده در خانه فیلم‌های هنری ایران (Iran ArtHouse Film) است.

این فیلم داستان دختر جوانی به نام آذر با بازی هستی مهدوی را روایت می‌کند که در جریان قتل مادرش درگیر ماجراهایی می‌شود.

از عوامل این فیلم می توان به بازیگران: هستی مهدوی، حسین سلیمانی، نگار عابدی، افشین سنگ چاپ، صدرالدین حجازی، میر طاهر مظلومی، سام مشایخی، فرشته عروجی با حضور افتخاری آشا محرابی و با هنرمندی فریماه فرجامی، مدیر فیلمبرداری: حسین ناظریان، مدیر صدابرداری : فرشید کیوانمهر، طراح چهره پردازی: مهری شیرازی، موسیقی: آریا عظیمی نژاد، مدیر تولید: رضا بشیری، مدیر برنامه ریزی: فرزاد ظریفی طراح صحنه و لباس: شهرام غدیری فر، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، تدوین: مستانه مهاجر، تهیه کننده، نویسنده و کارگردان: بهمن کامیار اشاره کرد.