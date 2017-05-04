اردوی آماده سازی تیم فوتسال ایران با یک اتفاق خوب شروع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران که برای شرکت در اولین دوره مسابقات آسیایی و انتخابی المپیک آماده می شود برای اولین بار با اتوبوس مخصوص تیم ملی سفر کرد و این اولین سفر کاری برون شهری اتوبوس جدید فدراسیون فوتبال محسوب می شود.

گفتنی است این اتوبوس توسط باشگاه هواداران فوتبال ملی تهیه شده و در اختیار فدراسیون فوتبال قرار گرفته است و صرفه جویی چشمگیری در هزینه های حمل و نقل تیم های ملی برای فدراسیون داشته و رفاه و راحتی ملی پوشان رده های مختلف را در پی داشته است.

اردوی این تیم به مدت سه روز در اصفهان برپا خواهد شد و هدف علی صانعی سرمربی تیم ملی از تدارک آن، تجربه بازی روی کفپوش استاندارد سالن ۹ دی است. این سالن که برای جام باشگاه های ۲۰۱۵ آماده شده بود، از استانداردترین کفپوش که توسط AFC به ایران اهدا شده، بهره مند است.

تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال ایران از ۲۶ شهریور در مسابقات قهرمانی آسیا که میزبانی تایلند برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.