داوطلبان انتخابات در چارچوب اصول دینی و قانون حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستای پیش رو، اظهار داشت: همانگونه که مردم در روز انتخابات با حضور گسترده پای صندوق های رای تکلیف خود را به انجام می رسانند، منتخبین مردم نیز پس از انتخابات باید خود را وامدار و پاسخگوی ملت بدانند.

وی افزود: کسانی که در انتخابات با رای مردم، مسئولیتی بر عهده آنها گذاشته می شود باید این بستر را فرصتی برای خدمت گزاری بدانند و تعهد و مسئولیت پذیری را در حوزه وظایف خود به نحو احسن رعایت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: ملت هوشیار و با بصیرت ایران اسلامی نسبت به دشمنان نظام از آگاهی برخوردارند و به سبب همین هوشمندی همواره در انتخابات حضوری حماسی را رقم می زنند و در این انتخابات نیز همچون همیشه خوش می درخشند.

دری نجف آبادی خاطرنشان کرد: به واسطه این حضور حماسی، دشمنان نظام که همواره ایران اسلامی را رصد می کنند با یاس ناامیدی مواجد خواهند شد و در می یابند که توطئه های آنها هیچگونه اثرگذاری نداشته است.

امام جمعه اراک تصریح کرد: همچنین برگزارکنندگان و مجریان انتخابات بایستی قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند و بدانند که رای مردم در حقیقت حق الناس و امانتی است که باید با دقت از آن صیانت کنند.

وی ادامه داد: مردم تلاش کنند با کسب آگاهی کامل در مورد کاندیداهای مورد نظر خود، پای صندوق های رای رفته و بهترین گزینه را انتخاب کنند تا مدیرین امور در دست بهترین افراد قرار گیرد، افرادی که هم به قانون و شرع پایبند و هم متعهد و مسئولیت پذیر باشند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به ویژگی های منتخب ریاست جمهوری اضافه کرد: هر کس در این مسئولیت مهم و خطیر حضور یابد بایستی پیروی از ولی فقیه و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و خدمت گزاری به آحاد مردم را در چارچوب قانون و اسلام مدنظر قرار داده و خود را در برابر تک تک مردم مسئول بداند.

دری نجف آبادی در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: همچنین رئیس جمهور منتخب بایستی موضوع ایجاد اشتغال و رونق بخشی به تولید داخلی را به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های کنونی کشور به طور جدی پیگیری کند.

گفتنی است سالروز تشکیل بسیج سازندگی، پیروزی هویزه، روز جهانی صلیب سرخ و بزرگداشت مرحوم کلینی از دیگر موضوعات مورد اشاره دری نجف آبادی در خطبه های نماز جمعه شهر اراک بود.