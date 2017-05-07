« پلنگ ایرانی» در شهرستان املش مشاهده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان مدیرکل محیط زیست استان به دریافت گزارشات مردمی از دامداران بخش رانکوه، مبنی بر حمله حیات وحش به دام اهلی و تلف شدن دام ها اشاره و اظهار کرد: به همین منظور مأموران یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش در دستور کار قرار دادند.

قربانعلی محمدپور افزود: مأموران یگان حفاظت در راستای اجرای دستورالعمل طرح بیمه جامع پلنگ ایرانی با حضور در منطقه جنگلی گلستان سرا و بررسی لاشه تلف شده و آثار و علائم بر روی اعضای بدن لاشه و ردپای بجا مانده در طبیعت به این نتیجه رسیدند که این حمله توسط گربه سان بزرگ انجام شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت : مأموران با نصب دو دستگاه دوربین تله ای هوشمند در پیرامون لاشه، موفق به ثبت تصاویری از یک قلاده پلنگ ایرانی شدند که برای تغذیه مجدد بر روی لاشه حاضر شده بود.

محمدپور تصریح کرد: پلنگ ایرانی با نام علمی ( Panthera Pardus) یکی از بزرگترین گربه سانان در معرض خطر انقراض و در فهرست اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت ( IUCN) قرار دارد.