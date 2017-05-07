آغاز ثبت نام مرحله سیزدهم طرح ملی مفتاح

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق محسنی کبیر مدیر روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر گفت: پیرو مصوبه مرکز آموزش های غیرحضوری قرآن کریم مرحله سیزدهم آموزش های تلفنی مفاهیم قرآن کریم آغاز شد.

وی ادامه داد: این طرح جدیدترین روش آموزش غیرحضوری مفاهیم قرآن کریم در کشور می باشد که در مدت ۱۵ تا ۱۸ ماه طی ۵ تا ۶ ترم آموزشی بر اساس سطوح علمی افراد برگزار می شود .

محسنی کبیر گفت : متقاضیان ثبت نام در این طرح ملی پس از دریافت برنامه آموزشی و بسته کمک آموزشی به صورت منظم هفته ای دو مرتبه یا یک مرتبه تحت آموزش اساتید پشتیبان خود قرار می گیرند و طی فرایند آموزشی با لغات قرآن و ترجمه آن ، قواعد عربی و ترجمه آیات و عبارات بر اساس کتاب های مفاهیم استاد وکیل آشنا می شوند .

وی افزود : متقاضیان پس گذراندن این دوره آموزشی ، به ترجمه قرآن کریم مسلط شده و آمادگی فهم قرآن کریم و همچنین توانایی درک راحتتر تفسیر و تدبر در قرآن را دارا می شوند .

وی در خصوص بسته کمک آموزشی این طرح ملی گفت : بسته کمک آموزشی این طرح شامل کتاب های هدی ( راهنمای مفاهیم قرآن و کلید های فهم بهتر قرآن ) ، مفاهیم استاد وکیل ، سعی (تمرین مفاهیم قرآن) و لوح فشرده استاد پرهیزگار می باشد .

وی در آخر افزود : علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام تا پایان اردیبهشت ماه با شماره تلفن ۶۶۹۷۸۰۰۱-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.ketabequran.ir مراجعه نمایند.