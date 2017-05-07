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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶

آموزش تلفنی مفاهیم قرآن کریم؛

آغاز ثبت نام مرحله سیزدهم طرح ملی مفتاح

آغاز ثبت نام مرحله سیزدهم طرح ملی مفتاح

محمدصادق محسنی کبیر مدیر روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر گفت: پیرو مصوبه  مرکز آموزش های غیرحضوری قرآن کریم مرحله سیزدهم آموزش های تلفنی مفاهیم قرآن کریم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق محسنی کبیر مدیر روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر گفت: پیرو مصوبه مرکز آموزش های غیرحضوری قرآن کریم مرحله سیزدهم آموزش های تلفنی مفاهیم قرآن کریم آغاز شد.

وی ادامه داد: این طرح جدیدترین روش آموزش غیرحضوری مفاهیم قرآن کریم در کشور می باشد که در مدت ۱۵ تا ۱۸ ماه طی ۵ تا ۶ ترم آموزشی بر اساس سطوح علمی افراد برگزار می شود .

محسنی کبیر گفت : متقاضیان ثبت نام در این طرح ملی پس از دریافت برنامه آموزشی و بسته کمک آموزشی به صورت منظم هفته ای دو مرتبه یا یک مرتبه تحت آموزش اساتید پشتیبان خود قرار می گیرند و طی فرایند آموزشی با لغات قرآن و ترجمه آن ، قواعد عربی و ترجمه آیات و عبارات بر اساس کتاب های مفاهیم استاد وکیل آشنا می شوند .

وی افزود : متقاضیان پس گذراندن این دوره آموزشی ، به ترجمه قرآن کریم مسلط شده و آمادگی فهم قرآن کریم و همچنین توانایی درک راحتتر تفسیر و تدبر در قرآن را دارا می شوند .

وی در خصوص بسته کمک آموزشی این طرح ملی گفت : بسته کمک آموزشی این طرح شامل کتاب های هدی ( راهنمای مفاهیم قرآن و کلید های فهم بهتر قرآن ) ، مفاهیم استاد وکیل ، سعی  (تمرین مفاهیم قرآن)   و لوح فشرده استاد   پرهیزگار     می باشد .

وی در آخر افزود : علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام تا پایان اردیبهشت ماه با شماره تلفن ۶۶۹۷۸۰۰۱-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی  www.ketabequran.ir  مراجعه نمایند.

کد مطلب 3972234

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