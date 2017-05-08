به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری یحیی دهقانی مدیر کمیته علمی و فرهنگی سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ظهر امروز دوشنبه (۱۸ اردیبهشت) و در ششمین روز از برگزاری این نمایشگاه در شهر آفتاب برگزار شد.
دهقانی گفت: کمیته علمی و فرهنگی سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران امسال برنامههایش را در سه محور مجزا تدوین کرده است؛ یکی از این محورها نشستهای علمی و تخصصی است که در سراهای اهل قلم شامل چهار سرای اهل قلم در محل کمیته و چهار سرا در چهار سالن دیگر نمایشگاه است.
وی افزود: در سرای اصلی اهل قلم امسال حدوداً ۴۰ برنامه پیشبینی شده؛ یعنی هر روز چهار برنامه که اغلب موضوعات آنها درباره مسائل مرتبط با صنعت نشر، ویرایش، بازاریابی، فروش و اقتصاد کتاب است؛ تعدادی از برنامهها هم به نکوداشت بزرگان اهل قلم اختصاص دارد که تاکنون یک برنامه نکوداشت برای ویراستاران کتاب و یک برنامه بزرگداشت هم برای اهالی نشر و قلم در شهرستانها برگزار شده است.
مدیر کمیته علمی و فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران تصریح کرد: ما امسال عنوان «کتاب نما» هم داریم که در آن فقط کتابهای ناشران رونمایی میشوند؛ در این سالن هر روز سه برنامه و مجموعاً ۳۰ برنامه در ایام نمایشگاه در رابطه با رونمایی کتابهای ناشران برگزار میشود. برنامه دیگری که امسال برای اولین بار به فعالیتهای کمیته ما اضافه شد، کارگاههای هماندیشی و تعاملی با حضور مدرسین و علاقهمندان به حوزه نوشتن بوده که تعداد آنها ۲۴ کارگاه است که همه این کارگاهها در کمیته علمی و فرهنگی نمایشگاه کتاب برگزار میشود.
دهقانی تصریح کرد: در سراهای واقع در سالنهای نمایشگاهی هم هر روز سه برنامه و نشست تخصصی برگزار میشود. این سراها در بخش ناشران آموزشی، ناشران دانشگاهی، ناشران کودک و نوجوان و ناشران خارجی برپا شده است که در سالن بخش بینالمللی میهمانان خارجی حضور پیدا میکنند و درباره وضعیت نشر در کشورهای خود با مخاطبان ایرانی گفتگو میکنند.
وی گفت: برنامه دیگری که امسال پیشبینی کردیم و انجام میشود این است که ما در غرفه ناشران حضور پیدا میکنیم و با حمایتهایی از قبیل اطلاعرسانیهای قبلی و همچنین حمایتهای مالی، کتابهای خود ناشران را در محل غرفههای آنان رونمایی میکنیم.
مدیر کمیته علمی و فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران اظهار داشت: همه فعالیتهای این بخش با این هدف و سیاست حمایتی وزارت ارشاد تشکیل میشود که فعالیتهای فرهنگی نمایشگاه و بُعد نمایشگاهی نمایشگاه پررونقتر باشد و این برنامهها فقط در بخشهای مشخصی از نمایشگاه نباشد و در سراسر فضای نمایشگاه برگزار شود.
وی محور دوم کمیتههای متبوع خود را پاتوق اهل قلم عنوان کرد و گفت: پاتوق اهل قلم محلی است برای استراحت اهالی قلم و تبادل فکر و گپ و گفت اهالی قلم و نویسندگان با یکدیگر که تعداد زیادی از نویسندگان مختلف کشور در آن حضور پیدا کردهاند که از جمله میتوان به جواد صفینژاد، نیکگهر، هوشنگ مرادی کرمانی، شیوا مقانلو، پروین سلاجقه، حسن میرعابدینی، مجید قیصری، عبدالحسین آذرنگ، محمدحسین شهسواری، گروس عبدالملکیان، رضا قیطریه، غلامرضا امامی، محمود حکیمی، حافظه موسوی و ... اشاره کرد.
وی محور سوم فعالیتهای کمیته علمی و فرهنگی نمایشگاه را فعالیتهای فرهنگی خواند و گفت: در این بخش ما سالن کارنامه نشر را در فضایی به مساحت ۴۵۰ متر مربع برپا کردهایم و در آن حدود ۲۷ هزار عنوان کتاب چاپ اول سال ۹۵ به معرض دید عموم بازدیدکنندگان گذاشته شده است.
مدیر کمیته علمی و فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران ادامه داد: در حاشیه این سالن چندین نمایشگاه کوچک دیگر هم برگزار شده است که از جمله آنها میتوان به نمایشگاه کتابهای قدیمی، نمایشگاهی از کتابهای درسی از سال ۱۳۴۵ تاکنون، نمایشگاهی از ۵۰ عنوان کتاب خطی که از طریق آستان قدس رضوی در اختیار ما قرار گرفته است، نمایشگاه کتاب و کاریکاتور که در آن ۱۰۰ کاریکاتور با موضوع کتاب به معرض دید عموم گذاشته شده، اشاره کرد.
دهقانی گفت: علاوه بر اینها، در کنار سالن اصلی، سه سالن دیگر هم یکی برای شهر بوشهر که با عنوان «پایتخت کتاب ایران» انتخاب شده است؛ یکی برای روستاهای دوستدار کتاب و یک سالن هم برای مروجین کتاب و کتابخوانی اختصاص یافته است.
وی افزود: در بخش روستاهای دوستدار کتاب، پنج غرفه برای ۱۰ روستای دوستدار کتاب برپا شده است که شش روز اول برای پنج روستا و پنج روز دوم هم برای پنج روستای دیگر در اختیار مسئولان حوزه کتاب آن روستاها قرار گرفته است.
مدیر کمیته علمی و فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران همچنین با اشاره به برپایی سالن جنبی کودک و نوجوان در قسمت انتهایی سالنهای کودک در نمایشگاه کتاب گفت: در طول ۱۰ روز نمایشگاه، برنامههای متعدد و متنوعی در رابطه با کودکان و بحث کتاب و کتابخوانی در فضایی به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع انجام میشود. در سالن استانها هم امسال ۹ استان میهمان نمایشگاه کتاب شدهاند و هر روز یکی از آن استانها در آن شرکت میکند؛ علاوه بر آن، سالنی هم برای ارائه صنایع دستی در نمایشگاه کتاب برپا شده است.
دهقانی در رابطه با ضعفهایی که در اطلاعرسانی فعالیتهای علمی و فرهنگی نمایشگاه کتاب وجود داشته است، گفت: ما از سه ماه قبل کار اطلاعرسانی فعالیتها را از طرق مختلف و با هماهنگی کمیته روابط عمومی نمایشگاه انجام دادهایم؛ علاوه بر آن یک کتاب دو زبانه فارسی و انگلیسی مشتمل بر تمامی فعالیتهای نمایشگاهی کمیته علمی و فرهنگی در نمایشگاه سیام چاپ و توزیع شده است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در مورد اینکه سالن کارنامه نشر با توجه به ماهیت آن میبایست در یکی از ورودیهای نمایشگاه برپا میشد تا مراجعین به نمایشگاه پس از بازدید از آن نسبت به انتخاب و خرید کتابهای مورد نیاز خود اقدام کنند، چرا این سالن در جایی که چندان دیده نمیشود و ورودی نمایشگاه هم محسوب نمیشود، برپا شده است؟ گفت: حرف شما کاملاً درست است، سالن کارنامه نشر باید ورودی نمایشگاه کتاب باشد تا افرادی که میخواهند کتاب بخرند، قبل از آن اطلاعات لازم را درباره تازههای نشر دریافت کنند؛ اینکه چرا این سالن در ورودی نمایشگاه برپا نشده است، برای خود من هم سؤال است و بنده هم به آن معترض هستم.
دهقانی در خصوص امکاناتی که به اهالی قلم و نویسندگان در نمایشگاه کتاب تهران تعلق میگیرد، تصریح کرد: ما به هر یک از سخنرانان نشستها بن کتاب اهدا میکنیم؛ در بخش پاتوق اهل قلم هم ما نهایت تلاش خود را انجام دادهایم تا با امکاناتی که در اختیار داریم، از این عزیزان پذیرایی کنیم و من فکر میکنم نارضایتی خاصی در این زمینه از سوی اهالی قلم وجود نداشته باشد.
وی همچنین از همکاری مشترک با یک شرکت آلمانی برای برگزاری برنامهای با عنوان «من یک نویسندهام» به عنوان یکی دیگر از فعالیتهای کمیته علمی و فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و گفت: این برنامه درواقع نوعی کارگاه تخصصی همنگاری است که در آن ما حدود ۵۰ نفر از دانشآموزان مقطع ابتدایی که علاقهمند به نوشتن هستند را از مدتها قبل و در تماسهایی که با مدارس آنها و والدینشان داشتیم، انتخاب کردیم تا در این برنامه که با حضور چهار نفر از مدرسین نگارش و نویسندگی از آلمان برپا میشود، شروع به نوشتن کنند. درواقع در مدت دو ساعت برگزاری هر یک از این کارگاهها، دانشآموزان با کمک مدرسین این کارگاه، یک کتاب مینویسند.
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