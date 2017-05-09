کمیسیون اصل۹۰ سریعا به پرونده دانش آشتیانی رسیدگی کند

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی امروز سه شنبه علی لاریجانی ضمن تبریک ولادت امام زمان(عج) با اشاره به حواشی پیرامون برخی اقدامات وزیر آموزش و پرورش گفت: در مورد وزیر آموزش و پرورش و مطالبی که معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه درباره شرکتی بیان داشته اند که ایشان در هیئت مدیره آن است.

رئیس مجلس گفت: با توجه به نص صریح اصل ۱۴۱ قانون اساسی که کارمندان دولتی از هیات مدیره و مدیرعاملی شرکت های خصوصی منع می کند لازم است کمیسیون اصل نود در اسرع وقت پیگیری نماید و وزیر مربوطه از و مسئولان قوه قضاییه دعوت شود و مطلب روشن شود.

وی تاکید کرد: چنانچه تخلفی از این اصل قانون اساسی و قوانین مربوطه صورت گرفته شود نسبت به وزیر تصمیم گیری شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت:این روزها شاهد هستیم دشمنان از درون و بیرون به حیثیت و آبرو و ستون‌های عالم اسلام هجوم آورده‌اند، تروریست‌ها زمینه‌ساز شدند و فضا و مجال برای استکبار و صهیونیست‌ها را فراهم نمودند تا علیه مسلمانان توطئه کنند.

وی اظهار داشت: برخی کشورهای منطقه متأسفانه در این دام قرار گرفتند و عامل تفرقه و ماجراجویی‌های منطقه شدند.

لاریجانی با اشاره به سخنان اخیر برخی مسئولان سعودی گفت: گرچه این سخنان آنقدر سخیف و بی‌مقدار است که نیاز به پاسخ ندارد اما حکایت از تلاش‌های استکبار در مسئله‌سازی برای منطقه دارد که این کشورهای کج اندیش را مفتخر به تفرقه‌افکنی بیشتر نماید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همین‌طور برخی اظهارات بی‌پایه مسئولان آمریکایی در موضوع هسته‌ای، همه و همه مؤید نگاه نافذ رهبری معظم است که بارها تأکید فرمودند با انتخابات و حضور جدی و مؤثر مردم، این توطئه‌ها از بین می‌رود؛ این یک واقعیت روشن است.

وی ادامه داد: ایران در پناه رهبری هوشمند و ملتی متحد و در صحنه از انواع توطئه‌ها مصون است و در آینده نیز چنین خواهد بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد در انتخابات پیش‌رو نیز ملت ایران با حضور یکپارچه خود در مقابل این توطئه‌ها، عزت و سرافرازی ملی را تأمین نماید.

لاریجانی همچنین از همه نمایندگان که در هیأت‌های نظارت تلاش نمودند انتخابات شوراها در مسیر خود قرار گیرد، تشکر کرد.

مأموریت لاریجانی به کمیسیون صنایع برای بررسی دقیق ابعاد حادثه معدن

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به حادثه دردآور معدن در استان گلستان اظهار داشت: این حادثه همه ملت را عزادار نمود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از تلاش‌های همه مسئولان ملی و استانی که جهت کمک به کارگران تلاش نمودند، تشکر می‌کنم. از همکار گرامی جناب آقای ابراهیمی و کمیسیون صنایع که از لحظات اول این حادثه، هیأتی را برای بررسی اعزام نمودند، سپاسگزاری می‌کنم و لازم است کمیسیون صنایع بررسی همه‌جانبه در این موضوع و تخلفات صورت گرفته انجام دهد.

لاریجانی تصریح کرد: باید روشن شود چرا ایمنی لازم در معدن وجود نداشته و این‌گونه کارگران عزیز در معرض خطر قرار گرفتند و نظارت دستگاه‌های ملی و محلی چرا به موقع عمل نکردند.

وی اظهار داشت: این گزارش هم برای روشن شدن ابعاد حادثه و سهم متخلفین مهم است و هم برای آینده، صنایع و معادن و رعایت ضوابط ایمنی آنها بسیار اهمیت دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت» از کمیسیون صنایع خواهانیم با دقت لازم در اسرع وقت گزارش خود را به مجلس ارائه نماید و از خداوند متعال برای درگذشتگان این حادثه علو درجات آرزومندیم و به خانواده محترم آنان تسلیت عرض می‌کنیم.

مأموریت لاریجانی به کمیسیون آموزش برای بررسی علل دور زدن مجلس در بررسی سند ۲۰۳۰

لاریجانی در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص سند ۲۰۳۰ گفت: از کمیسیون آموزش و تحقیقات می‌خواهم رسیدگی و نظارت جدی نماید تا اولاً نظرات رهبری معظم در اسرع وقت تحقق یابد و ثانیاً رسیدگی شود که چرا این مسیر طی شد و نظرات کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس اخذ نگردید و نتیجه را به مجلس گزارش نماید.

وی خاطرنشان کرد: مخصوصاً با توجه به قانون برنامه ششم که وزارت آموزش و پرورش صرفاً موظف به اجرای سند تحول شود، باید به این موضوع رسیدگی جدی شود.