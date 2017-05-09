به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی سلم آبادی صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی برگزاری مراسم نیمه شعبان بیان کرد: جشن نیمه شعبان باید با محتوا برگزار شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه برنامه های گرامیداشت دهه فجر با شکوه برگزار شد، اظهار کرد: اگر مراسم نیمه شعبان را کمتر از دهه فجر برگزار کنیم، نظام را زیر سوال خواهیم برد.

حجت الاسلام سلم آبادی با تاکید بر اینکه باید جشن نیمه شعبان را باشکوه و قوی برگزار کنیم، گفت: باید کودکان در این جشن ها به اهمیت بالای امام عصر(عج) پی ببرند.

وی ادامه داد: برخی در جامعه امروزی به دنبال ایجاد اختلاف و کوباندن شیعه هستند بنابراین نباید این فرصت را در اختیار آن ها قرار دهیم.

حجت الاسلام سلم آبادی با بیان اینکه سخنرانان در جشن های فرهنگی و مذهبی باید بر وحدت بیفزایند، گفت: نیمه شعبان باید نگه دارنده عاشورا باشد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: برگزاری جشن های فرهنگی و مذهبی باعث ایجاد وحدت جامعه می شود و باید هرچه باشکوه تر برگزار شوند.

وی خواستار آذین بندی هر چه بیشتر خیابان ها شد و اظهار کرد: امروزه به لطف ائمه دستاوردهای زیادی در نظام داشته ایم که باید قدردان آن ها باشیم.