«مون جائه این»: مایل هستم با رهبر کره شمالی دیدار کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «مون جائه این» رئیس جمهوری جدید کره جنوبی که در رقابت دیروز سه شنبه زمامداری کاخ آبی را از آن خود کرد؛ بهبود اقتصاد و رابطه با پیونگ یانگ را به عنوان محورهای اصلی سخنرانی خود در مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری برگزید.

وی حتی از تمایل برای دیدار با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در صورت مناسب بودن شرایط سخن گفت.

اظهارات مون در حالی ایراد می شود که اوضاع شبه جزیره کره در پی بالا گرفتن تنش های لفظی واشنگتن- پیونگ یانگ و گسترده شدن طیف تهدیدها به استفاده از ابزار نظامی، بسیار متشنج است.

مون همچنین وعده داد مردمی را که از فساد اقتصادی- سیاسی دولت «پارک گئون های» رئیس جمهوری محافظه کار سابق به ستوه آمده و دچار تفرقه شده اند؛ بار دیگر با یکدیگر متحد کند.

وی قول مساعد داد هرچه در توان دارد برای حصول صلح در شبه جزیره کره انجام دهد که این می تواند شامل مذاکره با پکن، واشنگتن و پیونگ یانگ باشد.

مون در این باره گفت: اگر لازم باشد (برای حل بحران) به واشنگتن، پکن یا حتی پیونگ یانگ پرواز (سفر) می کنم.

گفتنی است پیونگ یانگ اگرچه پیشتر از مون به عنوان نامزد مورد علاقه خود در انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی نام برده بود، تاکنون واکنشی به اظهارات وی نشان نداده است.