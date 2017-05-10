کسی نمیگویدبرجام هیچ ایرادی ندارد/اراده خدا در انتخابات رامیپذیرم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری صبح امروز در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تالار شهید مدرس ساختمان مشروطه اظهار کرد: وارد یک دوران مهم به نام انتخابات شده‌ایم، همه انتخابات‌ها برای ما اهمیت دارد به خصوص این دوره از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها که به صورت همزمان برگزار می‌شود، اهمیت مضاعفی دارد.

وی بیان کرد: این انتخابات در یک شرایط بسیار مهمی واقع می‌شود؛ باید توجه داشت که مردم در سال‌های ۹۰ و ۹۱ دچار یأس و سردرگمی بودند و نمی‌دانستند کشور به چه سمتی می رود، در عرصه خارجی موضوعاتی مانند اختلاف با سایر کشورها مطرح بود و نمی‌دانستند باید برای روزهای سخت و حتی جنگ آماده شوند یا خیر.

روحانی افزود: در عرصه داخلی نیز بدهی‌های عظیم به بانک‌ها، بانک مرکزی، بخش خصوصی، بخش‌های خصولتی وجود داشت. شرایط تورم نیز کم نظیر بود زیرا در گذشته تورم حدود ۴۶ درصدی کمتر اتفاق افتاده بود علاوه بر این‌ها رکود و رشد منفی بسیار بالا نیز مشکلاتی را به وجود آورده بود، در ابتدا گمان می‌کردیم رشد منفی ۵ درصد است ولی بعد از محاسبه متوجه رشد منفی ۶.۸ درصدی شدیم.

روحانی با بیان اینکه در آن زمان روابط با دنیا قطع شده بود، گفت: در اوایل سال ۹۲ و پیش از آغاز دولت یازدهم یک دستگاهی مدعی بود می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و نفت را به فروش برساند که فروش نفت را بر عهده آن دستگاه قرار داده بودند. بعد از استقرار دولت یازدهم از این دستگاه سوال کردیم که آیا نفت را فروخته‌اید یا خیر که آنها پاسخ دادند نفت به فروش رفته و به زودی پول‌های آن می آید.

رئیس جمهور با بیان اینکه این دستگاه بعداً ادعا کرد که پول را تحویل گرفته‌ و در یک بانک خارجی است، گفت: نهایتا بعد از ۷ ماه پیگیری متوجه شدیم که همه نفت را داخل کشتی قرار داده‌اند و در آب‌های بین‌المللی می‌چرخاندند و پول کرایه کشتی را پرداخت می‌کنند ولی مشتری برای فروش نفت پیدا نشده بود.

وی افزود: در پیگیری‌های بعدی این دستگاه به من گفت که حتی یک بشکه را نیز نتوانسته‌ایم به فروش برسانیم و شما این موضوع را در جایی مطرح نکنید.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در چنین شرایطی دولت را تحویل گرفتیم، اظهار داشت: از میزانی که برای کشور مشخص شده بود حتی توان فروش یک بشکه نفت بیشتر را نداشتیم به عبارتی در شرایطی بودیم که نه جنگ بود و نه صلح.

روحانی با بیان اینکه دراوایل دولت یازدهم از پتروشیمی‌های جنوب کشور بازدید کردم و متعجب شدم به علت نبود گاز تنها ۴۰ درصد ظرفیت آن ها فعال است، بیان کرد: انبارها و حتی حیاط این پتروشیمی‌ها از محصولات تولیدی پر شده بود ولی امکان فروش آن ها را نداشتند.

رئیس جمهور با بیان اینکه پول‌های ما در کشورهای مختلف وجود داشت، ادامه داد: در ازای فروش محصولات قراردادی را منعقد ساخته بودند که ۵۵ درصد با پول ملی آن کشور و مابقی پول نیز با پول غیرملی باز هم در حساب آن کشورها بود. در این شرایط این کشورها نیز از دادن پول ملی طفره می‌رفتند و به جای آن به دنبال تحویل اجناس خود به ما بودند. پول غیرملی را نیز به ما نمی‌دادند زیرا تحریم بودیم.

وی با بیان اینکه در ماه‌های اولیه پاسخ تیم های کارشناسی در حوزه‌های هسته‌ای، اقتصادی، کشاورزی و نفت و گاز برای حل مشکلات منفی بود، گفت: از آقای ظریف برای امکان حل مشکلات و خروج از ذیل بند ۷ منشور و لغو قطعنامه‌های شورای امنیت سوال کردم که ایشان پاسخ دادند بعید است زیرا تاکنون در تاریخ سابقه چنین اتفاقی وجود نداشته است.

روحانی ادامه داد: یکی از تندترین افراد در زمینه هسته‌ای به من گفت امکان حل معضل هسته‌ای با وجود نگه داشتن یک سانتریفیوژ را نیز به شما نمی‌دهم و برای به نتیجه رسیدن مذاکرات باید همه سانتریفیوژها را خرد کنید.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما از اختلاف نظر نباید بترسیم و باید همه نظرات را گوش کنیم اظهار داشت: اقلیت قدرتمندی که مخالف دولت ما بودند کار را بسیار سخت کرده بودند، ما برای رسیدن به توافق با ۱+۵ باید نظرات مقام معظم رهبری را رعایت می‌کردیم و به گونه‌ای قرارداد را منعقد می‌ساختیم که نظر مجلس منفی نباشد و علاوه بر تأمین رضایت مردم به گونه‌ای باشد که قابلیت تصویب در شورای امنیت ملی را داشته باشد که با هدایت و یاوری مقام معظم رهبری توانستیم از این مشکلات عبور کنیم.

وی با بیان اینکه هیچ کس نمی‌گوید برجام نعوذبالله کلام خداست و هیچ ایرادی ندارد گفت: کلام بزرگانی همچون آخوند خراسانی و شیخ انصاری به نقد کشیده می شود و از آن ها ایراد می‌گیرند و در خصوص برجام نیز می‌توان گفت برجام ایراد دارد اما بهترینی بود که می‌شد و امکان‌پذیر بود، نتیجه برجام به گونه ای است که هیچ زمان در تاریخ شرمنده نخواهیم بود.

روحانی با بیان اینکه در زمینه بهداشت و درمان مشکلاتی در کشور وجود داشت، گفت: واقعا سخنان برخی از افراد با واقعیت منطبق نیست و باید پاسخ خدا را بدهند زیرا بعضا گفته می‌شود دولت فقط به دنبال برجام بود این در حالی است که بیشتر از برگزاری جلسات با تیم هسته‌ای و آقای ظریف با تیم اقتصادی شخصا جلساتی را برگزار می‌کردم.

رئیس جمهور با بیان اینکه پیش از دست یافتن به توافق ژنو با تیم اقتصادی برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دادیم تا تورم از ۴۵ درصد به ۳۵ درصد کاهش یابد ادامه داد: دست یافتن به مرحله ای که در زمینه گندم خودکفا باشیم ساده نیست، در این دولت تراکتورسازی‌های داخل را تقویت کردیم و در زمینه واردات تراکتور، کمباین و کود نیز اقدامات مثبتی انجام شد.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم به جای واردات ۶ میلیون تن گندم به کشاورزی و آبیاری مدرن توجه شد و به جایی رسیدیم که توان صادرات ۳ میلیون تن گندم نیز فراهم شد اظهار داشت: بخشی از این ۳ میلیون تن گندم مازاد نیاز را صادر کردیم و بخش دیگر را نیز صادر خواهیم کرد.

روحانی با بیان اینکه برای رسیدن از منفی ۶ میلیون تن گندم به مثبت ۳ میلیون تن گندم حتی یک متر زمین اضافه را زیر کشت نبردیم و حتی می‌توان گفت با زمین کمتر تولید گندم را افزایش دادیم، بیان کرد: تحول بزرگ در گندم با اصلاح بذر، آبیاری مدرن و زه‌کشی به نتیجه رسید.

رئیس جمهور خطاب به نمایندگان مجلس گفت: می‌توانید از وزیر نیرو در زمینه اقدامات انجام شده در خصوص آبیاری روستایی و آب آشامیدنی سوال بپرسید، آبیاری مدرنی که در سال ۹۵ انجام شده به اندازه کل ۴ سال دولت قبل بوده است و این موضوع را می‌توان اقدام بزرگی تلقی کرد، همچنین به حدود ۳ هزار روستا آب آشامیدنی رسیده است.

وی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد در زمینه‌های عمرانی، کشاورزی، نفت و گاز و پتروشیمی کارهای بزرگی انجام شده است، افزود: ادعا نداریم که در هیچ جایی به صد درصد موفقیت رسیده‌ایم اما هیچ بخشی را نمی‌توان یافت که کار مهمی در آن انجام نشده باشد.

روحانی با بیان اینکه در زمینه محیط زیست اقدامات بزرگی صورت گرفته است، گفت: در سفر هوایی به استان آذربایجان غربی وضعیت دریاچه ارومیه را مشاهده کردم و بر اساس گزارش دکتر کلانتری مسئول دریاچه اگر اقدامات دولت یازدهم نبود حتی یک قطره آب هم در دریاچه باقی نمی‌ماند و کویری از نمک ایجاد می‌شد که وزش باد سبب می‌شد این نمک‌ها به کشاورزی اطراف و سایر استان‌ها ضررهای غیرقابل جبران وارد کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه در دولت قبل ۳ متر و ۱۰ سانتیمتر از سطح آب دریاچه ارومیه کاهش پیدا کرد، گفت: در حال حاضر وضعیت دریاچه ارومیه تثبیت شده و دیگر خشک نمی‌شود که می‌توان با اقدامات لازم به وضعیت روز اول بازگردد.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه طی دو سال اخیر برای دریاچه ارومیه ۱۹۳ میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: می‌توان ادعا کرد که در همه زمینه‌ها کارهای بزرگی انجام شده است.

وی افزود: فلسفه انتخابات تقویت امید و اعتماد ملی است زیرا لازم است که مردم بیشتر به نظام معتقد شوند تا بتوانیم معضلات را حل و به سمت پیشرفت حرکت کنیم.

روحانی ضمن انتقاد از رقابت‌های ناصحیح در عرصه انتخابات گفت: شما نمایندگان می‌توانید بهترین قضاوت را نسبت به شعارهای انتخاباتی داشته باشید زیرا بر اقتصاد، برنامه و بودجه مسلط هستد.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ضمن انتقاد از وعده های نادرست کاندیداها گفت: در عرصه انتخابات اراده خدا را هر چه که باشد می‌پذیرم و امیدوارم منافع مردم تأمین شود.

وی با بیان اینکه همه می‌دانیم وعده چند برابر شدن یارانه‌ها دروغ است، گفت: البته می‌توان یارانه را از هزار تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کرد که برای رسیدن به این هدف از بانک مرکزی استقراض کرده و در نهایت مانند ونزئلا ۸۰۰ درصد تورم را شاهد بود.

روحانی با بیان اینکه می‌توان یارانه‌ها را ۳ تا ۴ برابر افزایش داد اما لازم است که بگویند منابع آن را از کجا می آورند، آیا از حقوق کارمندان، از بودجه بهداشت یا از حقوق نیروهای مسلح تأمین می‌شود؟ گفت: می‌توان قیمت بنزین را از هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش داد تا بتوان یارانه‌ها را چند برابر کرد حال سوال این است که آیا این اقدام عملی است و سرنوشت تورم چه خواهد شد؟

رئیس جمهور با بیان اینکه بی‌انضباطی دولت قبل برای گرفتن ۴۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تورم فراوانی را به همراه داشت، گفت: در ابتدای دولت یازدهم یکی از وزرا قصد دریافت ۸ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی را داشت که من در جلسه آن وزیر را نهی کردم و به همه وزرا گفتم که تا زمانی که من رئیس جمهور هستم نمی‌گذارم دستتان به جیب بانک مرکزی برود.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه آقای سیف رئیس بانک مرکزی با اشاره به این موضوع عنوان کرد که در مجموعه بانک مرکزی معتقدند اولین بار است که ما می‌توانیم پول بدهیم ولی رئیس جمهوری این اجازه را نمی‌دهد، گفت: من می‌دانم که دریافت پول از بانک مرکزی یعنی تورم مستقیم و این پول همان است که قرآن می‌گوید دست را می‌سوزاند.

وی با بیان اینکه تک رقمی کردن تورم کار آسانی نبود، افزود: مقام معظم رهبری به من گفتند من از شما می‌خواهم که تورم تک رقمی شود من نیز قول دادم تا پایان کار دولت تورم تک رقمی شود.

روحانی با بیان اینکه مسئولان اقتصادی دولت معتقد بودند در سال ۹۵ امکان تک رقمی شدن تورم وجود ندارد، گفت: با تلاش‌هایی که انجام شد در سال ۹۵ تورم تک رقمی شد، این در حالی بود که مسئولان اقتصادی معتقدند بودند تک رقمی شدن تورم صرفا در سال ۹۶ امکان دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از خواست‌های مقام معظم رهبری خودکفایی ما در زمینه تولید بنزین و گازوئیل بود، اظهار داشت: با تلاش‌هایی که انجام شد تا پیش از پایان دولت در زمینه تولید گازوئیل و بنزین خودکفا شدیم.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه برخی عنوان می‌کنند خودکفا شدن در بنزین چه ربطی به برجام دارد، گفت: مسئولان پالایشگاه ستاره خلیج فارس به ما گزارش دادند که اگر برجام نبود حتی ۱۰ سال دیگر نیز این پالایشگاه نمی‌توانست فعالیت خود را آغاز کند زیرا در این پالایشگاه نیز به کمپرسورهایی نیاز بود که تحریم‌ها مانع از ورود آن ها به کشور می‌شد ولی پس از برجام این وسایل با کیفیت مناسب و ضمانت‌های لازم در اختیار ایران قرار گرفت.

وی با بیان اینکه دولت قبل برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی مرتکب تخلف شد، افزود: بر اساس قانون دولت می‌بایست یارانه زیر ۲۰ هزار تومان را پرداخت می‌کرد که تخلفات دولت قبل در این زمینه محرز است و در دیوان محاسبات پرونده‌ها در حال بررسی است، دولت یازدهم برای پرداخت یارانه‌ها دچار مشکل شده بود زیرا نمی‌خواست تخلفی را انجام دهد.

روحانی با بیان اینکه هدف از برگزاری انتخابات افزایش سرمایه‌های اجتماعی است، گفت: مردم باید بدانند که خواست‌های آنها برای اداره حکومت مورد توجه بوده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه در مجلس اول عده‌ای معتقد بودند با توجه به جنگی که در آن هستیم نیازی به برگزاری انتخابات نیست و همین مجلس تا پایان جنگ تمدید شود، گفت: این موضوع با مخالفت امام خمینی مواجه شد.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در انتخابات نباید اعتماد عمومی لطمه بخورد، بیان کرد: شرایط ما فوق‌العاده است و در سطح جهانی شرایط از ۳ سال پیش سخت‌تر شده، نمی‌گوییم آنهایی که از حاکمیت آمریکا کنار رفتند، دوست ما بودند بلکه همه آنها از یک جنس هستند و دشمن جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند.

وی افزود: گروهی که در حال حاضر در آمریکا روی کار آمده‌اند کار کردن با آنها سخت تر است زیرا افکار متفاوتی دارند ما باید بیشتر دقت کنیم و برنامه‌ریزی داشته باشیم، در جمهوری اسلامی ایران، رهبری، مسئولین و مردم نمی‌ترسند ولی باید حواسمان جمع باشد زیرا در برخی مواقع اگر حواسمان جمع نبود وارد جنگ می‌شدیم.

روحانی با بیان اینکه غیر از دوران ۸ ساله جنگ تحمیلی در ۵ مقطع دیگر نیز قرار بود در ایران جنگ شود، گفت: در همه این ۵ مرتبه من دخالت داشتم البته این بدان معنا نیست که تنها اراده من مانع از جنگ شد ولی همه تلاش کردیم تا از ایجاد جنگ جلوگیری شود. جنگ درست کردن راحت است ولی جلوگیری از جنگ مشکل است.

رئیس جمهور با اشاره به شرایط حاضر اروپا ادامه داد: اروپا شرایط آرام گذشته ندارد، از یک سو انگلیس و از سوی دیگر کشورهای اروپایی درگیر انتخابات مسیرهای مختلفی را دنبال می‌کنند، ارتباط اروپا و روسیه نیز در شرایط ویژه‌ای قرار دارد که از جمله آنها مسئله تحریم‌های روسیه و اوکراین است.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به متعهد بودن دولت برای انجام تکالیف خود گفت: پرداخت پول هیچ دستگاهی را برای ۱۵ روز به تأخیر نیانداختیم و تلاش کردیم به تعهداتمان وفادار باشیم.

وی افزود: دولت یازدهم بودجه دفاعی را ۱۴۸ درصد افزایش داده و قابل ذکر است که در این ۳ سال و نیم به اندازه ۱۰ سال قبل سلاح راهبردی تولید و انبار شده این در شرایطی است که هنوز قیمت فروش نفت زیر۴۵ دلار است و نفت ۱۵۰ دلاری به فروش نرسانده‌ایم.

روحانی با بیان اینکه یکی از مظاهر قدرت کشور صندوق انتخابات است، متذکر شد: از شما خواهران و برادران نماینده خواهش می‌کنم در این چند روز باقی مانده از همه مردم برای حضور در انتخابات دعوت کنید، در این انتخابات حدود ۵۵ میلیون واجد شرایط داریم که باید تلاش کنیم تا حداقل ۴۰ میلیون نفر از واجدین شرایط پای صندوق‌های رأی حضور یابند، در انتخابات گذشته ۷۳ درصد از واجدین شرایط شرکت داشتند که اگر در این دوره به ۸۰ درصد برسد مایه خوشبختی است.

رئیس جمهوربا بیان اینکه من از سال ۵۹ تا ۶۲ در صدا و سیما مسئولیت داشتم، گفت: از آقای رحمانی فضلی به عنوان کسی که در این نهاد مسئولیت داشته سوال کردم که آیا صدا و سیما با توان کامل برای دعوت از همه مردم تلاش می‌کند یا خیر، پاسخ داد صدا و سیما همه توان خود را برای دعوت از مردم برای حضور در رأی‌گیری را به کار نگرفته است.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه مقام معظم رهبری در این دوره نیز همانند سابق خواهان حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی هستند، گفت: رهبری معظم انقلاب دعوت از همه مردم برای شرکت در انتخابات را به من نیز تکلیف کردند زیرا عقل و امنیت ملی اقتضاء می‌کند مردم پای صندوق‌های رأی حضور یابند.

وی افزود: سال گذشته در جلسه‌ای به برخی از دوستان گفتم که هنوز برای کاندیداتوری در انتخابات تصمیم نگرفته‌ام که این موضوع به اطلاع آیت الله هاشمی رفسنجانی رسیده بود.

روحانی گفت: در جلسه‌ای آیت الله هاشمی از من پرسیدند شما برای حضور در انتخابات بعدی شک دارید؟ و بعد ایشان یک ساعت استدلال کردند و نتایج عدم حضور اینجانب در انتخابات را تشریح کردند. آیت الله هاشمی گفت اگر در انتخابات حاضر نشوید وضع بدتر از قبل می‌شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه صندلی ریاست جمهوری چیزی جز زحمت روز و بی‌خوابی شب ندارد، گفت: اگر خداوند توفیق خدمت به مردم بدهد پاداش خوبی برای این سختی‌ها است.

در ابتدای این دیدار محمدرضا عارف نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای دو وظیفه ملی و تخصصی خود ستاد نمایندگان حامی رئیس جمهور را تأسیس کردند و تلاش آن ها برای حضور حداکثری مردم است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مردم و نگاه مثبتی که انقلاب و قانون اساسی به حضور مردم دارد، گفت: در انتخابات پیش رو امیدواریم شاهد خلق حماسه دیگر باشیم که تضمین کننده راه و آرمان های انقلاب باشد.

رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه انگیزه دوم نمایندگان حامی دولت تلاش برای ارائه عملکرد دولت است، گفت: لازم است برای مردم تبیین شود که ادامه راه دولت ضروری است.

عارف ادامه داد: نمایندگان تلاش دارند تا در حوزه‌های انتخابیه به بیان دستاوردهای دولت و ایجاد امید برای ادامه این راه بپردازند.

رئیس فراکسیون امید گفت: امیدواریم در ۲۹ اردیبهشت بار دیگر مسیر خرداد ۹۲ ادامه یابد تا اهداف دولت و سیاست‌های برنامه ششم تحقق یابد.