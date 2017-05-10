برشی از مستند «سالینجر خوانی در پارک شهر» در برنامه «نردبان»

به گزارش خبرنگار مهر، الهام عادلی مجری و تهیه کننده «نردبان»، درباره برنامه این هفته توضیح داد: در این قسمت فیلم «قوچ ها و خیال ها» ساخته جمشید فرجوند را پخش و سپس با حضور ابوالفضل توکلی نقد و کارشناسی می کنیم. همچنین عکس های محمد احمدی راد نمایش داده می شود که با کارشناسی سعید کیایی همراه است.

وی افزود: در بخش «برشی از یک مستند» بخش هایی از مستند «سالینجر خوانی در پارک شهر» ساخته پیروز کلانتری روی آنتن می رود. این فیلم مستند خاطرات شخصی فیلمساز از گذشته است که با گفتاری که لحنی شاعرانه دارد به تصویرهای زنده امروز پارک پیوند می‌خورند و در عین انتقال اطلاعات اولیه درباره‌ پارک شهر تهران، به این مکان شخصیتی ذهنی می‌بخشد.

این مجری یادآور شد: در بخش «با مستندسازان» نیز این هفته علیرضا تقاصی را معرفی می کنیم. «زمین در وسوسه ارگ»، مجموعه یادواره هنرمندان بمی، مجموعه ۳قسمتی «ایدز و اعتیاد»، «شکوه زمین»، «آشیان فرشتگان کرمان»، «در گلستانه عقیقه»، «معراج»، «امامزاده زید»، «خداپرست» و «نفوذی» از جمله ساخته های این فیلمساز متولد ۱۳۵۲ در کرمان است.

به گفته عادلی در بخش ارتباط با بینندگان نیز احسان هدایتی فر پیام های بینندگان را پاسخ می دهد.

«نردبان» جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ساعت ۱۵ بازپخش می شود.