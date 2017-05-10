  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۵۰

کار کرار با تراکتورسازی بالا گرفت؛

گرو نگه داشتن پاسپورت برای امضای صلح‌نامه!

گرو نگه داشتن پاسپورت برای امضای صلح‌نامه!

مدیر تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز می‌گوید زمانی پاسپورت کرار جاسم بازیکن این تیم به وی داده می‌شود که کرار صلح‌نامه با باشگاه را امضا کند!

 به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب ذوالفقاری در گفت‌وگو با سایت باشگاه تراکتورسازی، درباره وضعیت جاسم کرار گفت: این بازیکن با توجه به محرومیتی که در بازی‌های اخیر داشت توسط کمیته انضباطی باشگاه با جریمه‌ای روبه‌رو شده بود.

وی افزود: کرار قبل از بازی با نفت تهران در لیگ برتر خواستار دریافت پاسپورت خود شد و درخواست کرد تا صلح‌نامه ای نوشته‌شده و به امضای طرفین دربیاید که باشگاه نیز با دستور مدیریت مفاصا حساب مالیاتی این بازیکن را دریافت کرد و حتی مشکل خروجی او نیز برطرف شد.

مدیر تیم فوتبال تراکتورسازی خاطرنشان کرد: این بازیکن در ادامه برای امضای این صلح‌نامه قدم پیش نگذاشت و این موضوع باعث شد تا این مسائل پیش بیاید و باشگاه نیز در حال حاضر این آمادگی را دارد که با امضای صلح‌نامه پاسپورت وی را در اختیار این بازیکن قرار دهد.

ذوالفقاری تاکید کرد: کرار در حال حاضر با توجه به تصمیم کمیته انضباطی هیچ طلبی از باشگاه ندارد ولی اگر این صلح نامه را امضا نکند در آینده می تواند با شکایت علیه تراکتور در فیفا مشکل ساز شود ولی ما می خواهیم این موضوع به صورت عادلانه پایان یابد.

کد مطلب 3975605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها