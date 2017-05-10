رئیس جمهوری جوان فرانسه با شرایط دشواری روبرو است

به گزارش خبرگزاری مهر، «چارلز کوپچان»، پروفسور روابط بین الملل دانشگاه جورج تاون آمریکا و عضو ارشد در شورای روابط خارجی آمریکا در تحلیلی که در سایت شورای روابط خارجی آمریکا منتشر شده است، به بررسی چالش های پیش روی فرانسه پس از پیروزی ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری، دلایل پیروزی رئیس جمهور جدید فرانسه، تعییر سیاست های این کشور در دوران جدید، نقش اتحادیه اروپا در انتخابات فرانسه و تعییر مسیر لوپن در این دوران پرداخته است، که در ادامه این تحلیل را می خوانید:

چالش های سیاسی فرانسه در دوران ماکرون

تازه وارد سیاسی، امانوئل ماکرون با شکست دادن رقیب راستگرای افراطی اش (مارین لوپن) موفق به کسب پیروزی قاطع در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شد. پیروزی ماکرون مانع از جداشدن فرانسه از اتحادیه اروپا می شود، اما رئیس جمهور جدید با چالش هایی جدی مواجه خواهد بود.

فرانسه نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی در راستای کاهش نرخ بیکاری و سرعت بخشیدن به آهنگ رشد اقتصادی است.

جوانی و کم تجربگی ماکرون ممکن است مانع از کسب اکثریت آرا توسط حزب ماکرون در انتخابات پارلمانی پیش روی شود، اما حداقل در حال حاضر، خروج از منطقه یورو و اتحادیه اروپا از دستور کار دولت حذف شده است.

دلایل پیروزی ماکرون

ماکرون سیاستمداری میانه رو است. پیروزی او نشان دهنده موفقیت در حفظ یکپارچگی اروپا، انجام اصلاحات اقتصادی و حفظ سیاست درهای باز و کثرت گرایی در فرانسه است.

پیروزی ماکرون نشان دهنده پیروزی جریان اصلی در فرانسه و شکستی برای پوپولیست ها محسوب می شود.

تغییرات جدید در نظام سیاسی فرانسه

در پاسخ به این سوال که آیا ماکرون می تواند تغییری چشمگیر، پایا و جدید در نظام سیاسی فرانسه ایجاد کند؟ باید گفت این امر بستگی به انتخابات پارلمانی که در 11 و 18 ژوئن برگزار می شود، دارد.

به عنوان یک سیاستمدار 39 ساله نسبتا جوان، ماکرون جنبش سیاسی خودش با نام (آن مارشه: حرکت به جلو) را متفاوت از نظام حزبی سنتی فرانسه تشکیل داد . ماکرون با شرایطی دشوار مواجه خواهد بود. وی در شرایطی است که به دنبال ایجاد روابط تاثیرگذار با پارلمان است و چنانچه راست گرایان درست عمل کنند، جمهوری خواهان موفق به کسب اکثریت آرای پارلمان خواهند شد.

نقش اتحادیه اروپا در شکل گیری انتخابات فرانسه

با وجود پیروزی ماکرون در انتخابات و شکست مارین لوپن که خواهان جدا شدن فرانسه از اتحادیه اروپا بود، اتحادیه هنوز از شرایط بحرانی خارج نشده است. انگلیس از اتحادیه اروپا جدا شد که تبعات سیاسی و اقتصادی آن برای اتحادیه اروپا در آینده مشخص می شود.

بیکاری، کندی آهنگ رشد اقتصادی، مهاجرت و نگرانی در خصوص مسائل داخلی، از جمله مسائلی است که باعث افزایش نارضایتی مردم و تمایل ایشان به خروج فرانسه از اتحادیه اروپا می شود. این امر به ویژه برای تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اهمیت دارد و باید زمینه انجام اصلاحات اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی را در کشورهایشان فراهم آورند.

به عبارت دیگر، پیروزی ماکرون نمونه ای تاثیرگذار برای اتحادیه اروپاست، که در شرایط فعلی نیازمند بهبودی بیشتر و عمیق تر است.

توجه به بیکاری و عدم پویایی کارگران در اصلاحات اقتصادی فرانسه

اصلاحات ساختاری اساسی نیازمند پایین آوردن نرخ بیکاری، بویژه در میان کارگران جوان تر است. افزایش پویایی نیروی کار و کاهش موانع استخدام ثابت کارگران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در فرانسه اعتصاب و اعتراضات کارگری قدمتی طولانی دارد که ثابت شده این امر در بهبود وضعیت نیروی کار تاثیر بسزایی داشته است.

مانع دیگر، گرایش فرانسه به چپ گرایان است که به نظر می رسد حرکت در جهت چپ گرایی رو به افزایش است که این امر به طور بالقوه ایجاد اصلاحات را دشوارتر می کند.

نظرات لوپن در دوران جدید فرانسه

نقطه نظرات ضد مهاجرت لوپن به طور قطع به گوش بسیاری از رای دهندگان رسیده است. اگرچه وی در انتخابات پیروز نشد، اما تاکید مبارزه انتخاباتی او بر اهمیت مسئله مهاجرت و امنیت داخلی همچنان استمرار دارد.

در زمان انتخابات، نظرات لوپن مبنی بر جدایی فرانسه از اتحادیه اروپا به احتمال زیاد در افزایش آرای رقیبش ماکرون به عنوان طرفدار اتحادیه اروپا و خواستار برقراری روابطی تازه میان آلمان و فرانسه نقش بسزایی داشته است.

در شرایط کنونی، حداقل خروج از منطقه یورو و اتحادیه اروپا از دستور کار دولت فرانسه خارج شده است.

مترجم: مریم سه دهی، کارشناس فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی