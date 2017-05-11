۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۶:۳۱

محققان استرالیایی هشدار می دهند؛

نوشابه های انرژی زا برای مبتلایان به مشکلات قلبی مرگبار است

طبق نتایج یک مطالعه کوچک، نوشابه های انرژی زا می تواند برای افراد مبتلا به نوعی مشکل قلبی ژنتیکی مرگبار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سندروم QT طویل (LQTS) مشکلی است که بر یک نفر از هر ۲۰۰۰ نفر تاثیر گذاشته و می تواند موجب تپش قلب سریع و نامنظم شود.

کریستوفر سمساریان، استاد دانشگاه سیدنی و پژوهشگر ارشد مطالعه، در این باره می گوید: «خطر بیماری قلبی-عروقی به دلیل مصرف نوشابه های انرژی زا همچنان ادامه دارد.»

مطالعات قبلی نشان داده اند نوشابه های انرژی زا می توانند موجب بروز مشکلات حاد قلبی در افراد بدون بیماری قلبی ژنتیکی شوند اما محققان عنوان می کنند برای اولین بار در این مطالعه به بررسی تهدید احتمالی برای افراد مبتلا به LQTS پرداخته شده است.

این مطالعه شامل ۲۴ فرد مبتلا به LQTS ارثی در رده سنی ۱۶ تا ۵۰ سال بود که به مدت ۹۰ دقیقه بعد از مصرف نوشابه انرژی زا یا نوشابه غیرانرژی زا مورد ارزیابی قرار گرفتند.

بعد از مصرف نوشابه انرژی زا، سه بیمار (۱۲.۵ درصد) دارای طول مدت خطرناک ضربان قلب بودند. دو شرکت کننده نیز با افزایش شدید فشارخون روبرو شدند. تمامی این بیماران دارای سابقه خانوادگی مرگ قلبی ناگهانی بودند.

به گفته سمساریان، برخی بیماران خاص بیشتر در معرض خطر هستند. وی توصیه می کند افراد مبتلا به LQTS مراقب مصرف نوشیدنی های انرژی زا باشند.

