آقای روحانی چرا جلوی پیگیری فساد نزدیکان را گرفتید؟

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در سومین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری که با محور اقتصادی در حال برگزاری است در نقد سخنان جهانگیری گفت: پشتوانه برنامه ای که در مناظره قبلی از آن یاد کردم و این بار هم می‌گویم، کارهای زیادی است که در دانشگاههای کشور انجام شده و از زمانی که وارد عرصه انتخابات شده ام، از نظرات و دیدگاههای دانشگاهی بهره گرفته ام.

وی افزود: مدتهای کثیری است که از دانشگاهها برنامه گرفته ام و این برنامه ها به اعتبار دغدغه های کشور انجام شده و از پشتوانه علمی برخوردار است. این، یک برنامه مدون است که در دسترس همه قرار خواهد گرفت و می توانند راجع به آن نظر دهند.

رئیسی تصریح کرد: نکته دیگر حضور من در قوه قضاییه و در ارتباط با قاچاق کالا است، قاچاق کالا امروز ۱۸ میلیارد دلار است که البته اکنون از سوی آقای جهانگیری ۱۲ میلیارد دلار عنوان شده است. اما سوال اینجا است که قاچاق کالا از کجا صورت می گیرد؛ در حالیکه دستگاههای اجرایی پروانه ارایه می کنند و اگر هم کالایی قاچاق شود، در سراسر کشور، قضات به آن رسیدگی می کنند.

وی تصریح کرد: می توان از قاچاق کالا پیشگیری کرد و دولت هم می تواند جلوی آن را بگیرد. اما دولتی می تواند این کار را انجام دهد که خود وزرا و مسئولان آن در بخش های خصوصی مسئولیت نداشته باشند و در عرصه کار برای کشور حضور داشته باشند.

رئیسی گفت: اگر خود وزرا، مسئولیتی در بخش خصوصی نداشته باشند و کار دولتی صورت دهند، قاچاق رخ نمی دهد. ما مدعی هستیم که اگر با قاچاق از سوی دستگاههای دولتی برخورد شود، می توان ۱۰ میلیارد قاچاق را کاهش داد و از آن، یک میلیون شغل ایجاد کرد. این به عنوان شعار نیست؛ این کاهش حجم قاچاق امکان پذیر است و اگر مبادی ورود کاملا کنترل شود، می توان این رقم را کاهش داد، کما اینکه در دو بندر این کار انجام شده است ولی این کفایت نمی کند.

رئیسی درباره سخنان میرسلیم گفت: فروش نفت باید بر مبنای ارزش افزوده صورت گیرد؛ ولی این طور عمل نمی شود و علیرغم تلاش ها امروز شاهدیم که آنچه باید در صادرات انجام می شده، صورت نگرفته است؛ اما ینکه چه کاری صورت گیرد تا وابستگی کشور به نفت کمتر شود، در دنیا تجربه شده و آنها بر روی اخذ مالیات متمرکز شده اند.

وی افزود: باید با اخذ مالیات کار را پیش برد، در حالیکه دولت می خواهد مالیات را از کاسبان بگیرد، نه کسانی که فرار مالیاتی صورت می دهند؛ این در حالی است که ۱۰۰ تا ۱۱۰ کانیتر وارد کشور می شود و مالیات نمی دهد، این چیزی نیست که از کسی پوشیده باشد؛ چرا نسبت به این قضیه اهمال می شود.

کاندیدای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: پرونده فساد به وفور در دستگاههای دولتی تولید می شود و در مقابل گفته می شود که دستگاه قضایی برخورد کافی نمی کند؛ در حالیکه باید جلوی فساد را گرفت.

وی پیشگیری را مقدم به درمان دانست و خاطرنشان کرد: جلوی قاچاق را می توان گرفت؛ اما امروز اراده جدی در این رابطه وجود ندارد. از سمت دیگر، مساله مالیات را کاسبان و تولیدکنندگانی می دهند که عملکرد شفاف دارند؛ در حالیکه ۲۵۰ هزار واحد تولیدی به توزیعی تبدیل شده است که بر اساس فشارهای مالیاتی این کار انجام شده و باید اصلاح شود.

رئیسی خاطرنشان کرد: کسانی که یک ریال مالیات نمی دهند، باید مشمول پرداخت مالیات قرار گیرد.

وی تاکید کرد: نمی شود که صبح تا شب دولت پرونده ها و کیس های فساد تولید کنند و به دستگاه قضایی بفرستد آنگاه دستگاه قضایی مورد سوال واقع می شود.

آقای روحانی، به جای وعده دادن گزارش عملکرد ۴ ساله دولت تان را بدهید

رئیسی در نقد سخنان حسن روحانی گفت: خوب است که یک بار برای همیشه مناظره ای بین آقایان روحانی و جهانگیری با مسئولان دولت قبل برگزار شود تا همه چیز تمام شود، هر چه از این دو نفر سوال می شود، می گویند دولت قبل این چنین بوده است؛ در همه حرف های آقایان روحانی و جهانگیری بحث دولت قبل مطرح می شود.

وی افزود: آقای روحانی اعلام می کند که ما برای کشاورزی این کار را می کنیم و آن کار را می کنیم، در حالیکه بعد از ۴ سال دوباره دارند قول می دهند که ۴ سال دیگر این کارها را انجام می دهند.

رئیسی خطاب به روحانی گفت: شما اعلام کردید که در ۱۰۰ روز مسائل را حل می کنید و نتایج را اعلام می کنید؛ چرا کارها را در همین دولت شروع نمی کنید، الان نزدیک به ۱۰۰ روز تا پایان دولت شما باقی مانده الان وعده هاتون رو عملی کنید؛ شما ۴ سال به ناحق و ناروا کشور را معطل گذاشتید.

وی اظهار داشت: یکی از گلابی هایی که دولت باید از برجام می چید، سرمایه گذاری خارجی بود؛ درحالیکه اکنون باید دولت عدد سرمایه خارجی را اعلام کند؛ کل سرمایه خارجی جذب شده در سال ۹۵، حدود ۵۰۰ میلیون دلار یعنی کمتر از یک میلیارد دلار بوده است؛ این وضع جذب سرمایه خارجی است.

رئیسی در نقد سخنان هاشمی طبا گفت: واحدهای زیادی در گروههای کالایی لباس، کیف و کفش هم اکنون راکد هستند؛ در حالیکه در شهرکهای صنعتی نیز واحدهای زیادی راکد هستند و ما در هر شهری نیز مواجه با کارگران بیکار هستیم که می توانست این طور نشود؛ چراکه بسیاری از مشکلات کارگاهها، در کمبود نقدینگی مشکل دارند.

وی افزود: دولت نقدینگی کم نداشته است؛ ولی به جای اینکه آن را به تولید بدهد، به چند نفر بدحساب بانکی تسهیلات داده شده است و البته برخی نیز تسهیلات به نحو خاصی گرفته اند.

رئیسی خطاب به مردم گفت: مردم باید پاسخ دهند که آیا تا حالا در عمر خود شده است که وام صفر درصد بگیرید، یعنی این وام سودی نداشته باشد؛ درحالیکه در دولت مبلغی معادل ۳۰۰ میلیارد تومان وام داده شده که بهره آن صفر درصد است و این، یک متخلف بانکی بوده و در تولید استفاده نشده است.

رئیسی گفت: در پاسخ به این سوال که کشاورزی اصل است یا صنعت؛ باید پاسخ داد که هر دو اصل است و کشور ما که قطب کشاورزی است، باید مورد توجه قرار گیرد، نه اینکه اجازه داده شود میوه وارد کشور بشود؛ در حالیکه بهترین میوه در استانهای ایران تولید می شود. پس واردات معنا ندارد.

وی اظهار داشت: وضعیت و شرایط اکنون عجیب است و به جای اینکه از کف کشاورزی، روستا و بازار حرف بزنیم، عدد و رقم غیر واقعی می دهیم؛ بنابراین اگر کشاورزی توسعه یابد و تعاونی به صورت جدی تحویل گرفته شود، مسائل کشاورزان هم حل می شود.

رئیسی در پاسخ به سوال مجری برنامه درخصوص برنامه های خود برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: دولت مهدوی دولتی است که دولتمردانش خداترس هستند و تقوا دارند و در عین حال، قدرت اجرایی برای مردم دارند، بنابراین انتظار مردم این است که دولت، دولتی باشد که هم ویژگی خداترسی داشته باشد و هم کارآمد باشد. این درحالی است که توجه به مردم، از ویژگی های دولت مهدوی است که باید بر روی این متمرکز شد که دیگران چطور مشکل دارند.

وی افزود: قبلا یارانه داشتیم، ولی یارانه را عده ای خاص دریافت می کردند، در حالیکه با قانون هدفمندی قرار بود علاوه بر اینکه همه مردم بهره مند شوند، در بخش های اقتصادی نیز از این یارانه ها برای توسعه استفاده شود، البته این یارانه امروز با فراز و فرودهای خود اجرایی شده است، اما در دولت کنونی فقر بیشتر شده است.

به گفته رئیسی، با این ۴۵ هزار تومانی که دهک های پایین دریافت می کنند و امکان اداره زندگی آنها هم نیست، کار را نباید ادامه داد، بلکه یارانه باید افزایش یابد، اما اینکه از کجا تامین منابع شود، سوال درستی است؛ باید منابع آب، برق، نفت، گاز و بنزین که در مرحله ای گران شد را، به سمت خود مردم هدایت کرد. یعنی توزیع یارانه برای خود مردم باشد.

وی اظهار داشت: ما اگر به عنوان دولت، مسئولیت در مقابل مردم داریم، باید به مردم توجه کنیم. الان سفره مردم کوچکتر شده است، اما باید پرسید که آیا اقلامی همچون برنج، روغن، گوشت و کره قیمتش افزایش یافته است، در حالیکه سفره ها گران تر شده است پس باید برای خانوارهایی که مشکلات زیادی دارند، فکری کرد.

رئیسی گفت: قانون هدفمندی باید به طور کامل پیاده سازی شود و ما آنچه که در برنامه گفتیم، مکتوب است و مردم در برنامه ما ملاحظه خواهند کرد. اما منابع برای افزایش یارانه ها پیش بینی شده است؛ یعنی هم در رابطه با شغل هم در برابر یارانه ها برنامه داریم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جمعبندی سخنان خود گفت: سوال این است که زندگی فقرا برای دولت مسئولیت آور هست یا نه، اگر نیاز بود توجه شود، چرا برای تبلیغات انتخاباتی، مستمری بازنشستگان سه برابر شده است، اگر نیاز بود چرا دولت در چهار سال کاری صورت نگرفته است؛ این اواخر دولت می گفت که اسم بنویسند، امروز باید بگویید که در این ۴ سال چه کار انجام شده است.

وی افزود: این کارها تبلیغات انتخاباتی است و نباید صورت گیرد؛ بلکه حتما هر دولتی به روی کار بیاید، باید توانمندسازی فقرا را مدنظر قرار دهد. ضمن اینکه سازمانهای حمایتی باید کاری کنند که فقرا از تحت پوشش سازمانشان بیرون بیایند.

رئیسی گفت: در اواخر دولت، طرح سلامت اجرا کردید و این طرح، اگرچه از جمله طرح هایی بود که با نیت خوب اجرا شد؛ ولی میزانی که بابت افزایش تعرفه ها از جیب مردم داده شده است، کمکی به مردم نکرده است.

وی در ادامه با اشاره به سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای رونق تولید گفت: اگر نقدینگی که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و ۳ برابر شده است، دست کردم در جیب مردم می رفت و به تولید ارایه می شد، اوضاع تولید بهبود می یافت، چرا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به نعمت زاده داده نشده و چند نفر خاص وام گرفتند.

رئیسی در پاسخ به روحانی مبنی بر مناظره در خصوص دولت قبل، گفت: دولت قبل مسئول داشته و من حاضرم نسبت به برخی موارد به عنوان شهروند و به عنوان نماینده قشر کارگر، کشاورز و زنان بی سرپرست حضور یابم، من هم روزنامه ندارم و شبکه اطلاع رسانی زنجیره ای ندارم اما آمادگی دارم به عنوان نماینده اقشار آسیب پذیر حرف بزنم.

وی اظهار داشت: ۴ سال کشور دست دولت بود که کشور را به این روز انداختند. یارانه ها را گرفتند و مطابق قانون عمل نشد، هدفمندی مشخص کرده که پول ها به کجا برود. شما به عنوان دولت پرخرج، زمانی که کابینه را تحویل گرفتید ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه داشت اما ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اکنون هزینه دارد؛ حقوق ها افزایش نیافته و یارانه هم گران نشده است.

رئیسی گفت: نسبت به بخش فقیر مسئولیت داریم. شما تبلیغات انتخاباتی کردید؛ درحالیکه آن بدبختی که پول و نون ندارد؛ باید چه کار کند. ای کاش در چهارسال مسئولیت، همانند این چهار ماه کار می شد. کاش به اندازه این چهار ماه، آقای روحانی سفر استانی می رفت و مصوبه داشت. این را بدانید که مردم عاقل هستند و اهل فکر بنابراین باید بدانید اهل فکر با تبلیغات انتخاباتی کار نمی کنند.

وی تاکید کرد: باید به فقرا توجه شود؛ اکنون دولت هم در حال انجام همین کار است، ولی ای کاش که در طول چهارسال به فقرا توجه می کرد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری دباره سخنان قالیباف گفت: رشد اقتصادی اعلامی هفت درصد است، ولی شش درصد آن مربوط به نفت است، به تولید و اقتصاد ربطی ندارد. باید از اشتغال بفهمیم چقدر کار شده است. نکته دیگر این است که ۱۲۹ شرکت آماده واگذاری اصل ۴۴ شده اند اما این تعداد، تبدیل به ۲۵ شرکت شد.

وی افزود: اگر واگذاری به خصولتی ها صورت گرفته است، دولت باید از آن جلوگیری می کرد، شما دولت هستید باید از این کار جلوگیری می کردید. دولت اکنون باید بگوید که برای مردم چه کرده است. آقای روحانی و جهانگیری به گونه ای رفتار می کنند انگار دولت کس دیگری است!

رئیسی گفت: رکود در کشور ما رکورد زده است. وضعیت کارخانجات و بیکاری خیلی خوب نیست. باید با دیپلماسی عزت مندانه، کار را پیش بریم و در زمینه صادرات، بهتر عمل کنیم، ما معتقدیم بسیاری از این موارد قابل حل است.

وی افزود: در بحث فقرا اظهاراتی مطرح شد که باید به فقیرها کمک کرد، اگر ضرورت داشت باید قبلا این کار انجام می شد؛ البته اگر در ارتباط با مساله اشتغال واقعا بخواهیم موضوع حل شود، باید پیشران های اقتصادی و تولید مثل مسکن و کشاورزی را فعال کنیم؛ چراکه اگر این بخش فعال شود، اشتغال ایجاد می شود.

رئیسی معتقد است که باید با فساد سازمان یافته و قاچاق باید مبارزه شود و با این رویه می توان کشور را پیش برد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در بخش دوم مناظره در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه برای مبارزه با فساد اقتصادی و رانتخواری گفت: امنیت اقتصادی کشور در گرو مبارزه با فساد است؛ اما اکنون ساختارهای اقتصادی فسادزا است که باید دولت آن را اصلاح کند، در حالیکه ما هر روز شاهد ورود پرونده فساد به قوه قضاییه نباشیم.

وی افزود: فساد در کشور فراسازمانی شده است، پس در گام اول باید افراد سالم را انتخاب کرد؛ پس برای امور اگر یک دستگاه نظارتی گزارش داد که فلان فرد فاسد است؛ پس باید با حساسیت با این موضوع برخورد کرد؛ یعنی فساد اگر زیر عمامه من باشد یا زیر عمامه روحانی یا زیر کت جهانگیری باشد یا زیر کت آقای قالیباف باید معرفی شود.

رئیسی معتقد است که اولین فردی که باید با فساد مبارزه کند، رئیس دولت است و اینکه به آقای روحانی اعلام می شود که امروز، نزدیک ترین فرد شما فساد میلیونی دارد، اما حساسیتی دیده نمی شود، این موضوع سازگاری با مبارزه با فساد ندارد؛ پس اگر نظام اداری بخواهد اصلاح شود، باید این موارد را اصلاح کرد.

وی اظهار داشت: در هیچ کجا نباید اداره کشور را به نحوی صورت داد که فساد رخنه کند. در سازمان بازرسی غصه داریم که چرا آسیب زدایی نشد؛ پس عزم و اراده جدی که اگر کسی فاسد است، با آن مبارزه شود باید بوجود آید؛ ضمن اینکه مردم دغدغه مند فساد اداری هستند و البته این مساله قابل حل است و با عزم و اراده راسخ باید با آن برخورد شود.

رئیسی در بخش پایانی مناظره سوم گفت: در ارتباط با منابع لازم برای هدفمندی یارانه ها، همه منابع بررسی شده و کارشناسی دقیق هم صورت گرفته است. در عین حال می خواهیم از فرار مالیاتی جلوگیری شود و ما هم در این رابطه قاطع هستیم و با این مسائل برخورد می کنیم.

وی افزود: قاچاق کالا از سوی افراد و دوست و آشنایان دولتمردان را رسیدگی خواهیم کرد و از ادامه آن جلوگیری می کنیم؛ ضمن اینکه از دست اندازی افراد خاص به منابع بانکی جلوگیری خواهیم کرد و معتقدیم که اگر جلوی هزینه های اضافی و روحیه اشرافی گری گرفته شود، می توان یارانه را به دهک های پایین جامعه رساند و وضعیت متفاوتی را ایجاد کرد؛ کما اینکه دولت به تازگی نسبت به کسانی که تحت حمایت سازمان های کمیته امداد و بهزیستی بوده اند، یارانه را افزایش داده است.

رئیسی گفت: در مورد رسیدگی به فساد نزدیکان هم، اگر آقای روحانی با حضور دادستان کل کشور و معاون قوه قضائیه در دفترشان، مساعدت لازم را برای برخورد با این پرونده ها صورت می داد و تشکیک نمی کرد، کار به شکل دیگری پیش می رود.

وی تصریح کرد: در رابطه با سیاست خارجی، اطلاعات من کمتر از شما آقایانی که اکنون صحبت می کنید، نیست و جز در حوزه برجام، که شما جلسات بیشتری داشته اید. بنده در جایگاه های مختلفی که بوده ام ارتباطات خارجی را به خوبی برقرار کردم. چرا می خواهید تحقیر آمیز برخورد می کنید. این کار اخلاقی نیست.

رئیسی گفت: اطلاعات بنده نسبت به مسائل سیاست خارجی کمتر از شما نیست

نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: چرا نسبت به مساله آزادی های سیاسی، مردم را می ترسانید، آزادی های سیاسی وظیفه دولت است و باید به عنوان دولت آن را تضمین کرد.

وی اظهار داشت: مگر شما زبان کردی را برای کردها آزاد کردید، خدا آزاد کرد. این قانون اساسی است که آزادی زبان و لباس و رسم الخط را برای کردها ارایه داد؛ پس دولت باید این موارد را تضمین کند. ما شهروند درجه یک و دو و سه نداریم؛ من باید رئیس جمهور ۸۰ میلیون نفر باشم.