افشاگری قالیباف درباره نقش برادر روحانی در تعیین روسای بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفتگوی ویژه خبری درباره اینکه کشور ما به چه تعداد شغل پایدار احتیاج دارد و چه میزان سرمایه لازم است، گفت: موضوعی جدی که امروز در کشور وجود دارد و مردم از بابت آن آسیب می بینند بحران اقتصادی است. بیکاری، رکود و گرانی سه مشکل عمده در این حوزه است که روی هم اثرگذار هستند.

وی افزود: این غلط است که گفته شود هر کاندیدا چه برنامه ای دارد، کشور سند چشم انداز دارد و سیاست های کلی نظام توسط نخبگان تهیه و به تصویب رهبری رسیده است.

قالیباف ادامه داد: دولت و مجلس برنامه ششم را نوشته اند، حال اگر کسی آدرس غلط به مردم بدهد باید بگوید شیوه اجرایی اش برای این قانون چیست.

وی افزود: بگذریم که دولت فعلی مصوبه مجلس را در مدت زمانی قانونی ۱۵ روز ابلاغ نکرد و رئیس مجلس ابلاغ کرد.

قالیباف ادامه داد: امشب از برنامه مدونی به نام برنامه ششم صحبت می کنیم. آمارهای نشان می دهد حدود ۳.۵ میلیون نفر بیکار در کشور بر اساس یک ساعت کار در هفته وجود دارد و در دوره دولت یازدهم، آمار ۱۰.۵ بیکاری به ۱۲.۵ افزایش پیدا کرد.

کاندیدای ریاست جمهوری با بیان اینکه متولدان سال ۶۴ یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر هستند و اگر دهه ۶۴ تا ۷۴ را متوسط بگیریم حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هستند، تصریح کرد: به این معنی است که هر سال به صورت متوسط یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اضافه می شوند. وقتی می گوییم می خواهیم ۵ میلیون شغل اجرا کنیم هم بر اساس برنامه است و هم یک ضرورت است.

قالیباف با اشاره به اینکه سابقه بنده نشان داده است برنامه مدون ششم، بر اساس ایجاد ۵ میلیون شغل را تحقق خواهیم داد گفت: ما برای اینکار نیازمند سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی هستیم. معتقدم هر سه این موارد امروز در کشور وجود دارد.

وی افزود: ما در کشوری هستیم که یک درصد جغرافیا و یک درصد جمعیت دنیا را داریم و این جمعیت ما نیز جوان و تحصیل کرده و با مهارت است اما در مقابل ۵ درصد منابع را داریم. پس بحران کجا است که بیکاری داریم؟ به نظرم کلید اصلی و بحران در اجرا، تحقق و عملیاتی کردن این موارد است. کار به عمل بر آید به سخندانی نیست.

قالیباف تصریح کرد: رویکرد خیلی مهم است که با چه مدیریتی این کار را انجام می دهیم. متاسفانه مدیریتی که امروز بر کشور حاکم است به رویکرد ۶۰ سال قبل بر می گردد. با این مدیریت پیشرفت حاصل نمی شود.

کاندیدای ریاست جمهوری یادآور شد: وقتی بحث می کنیم می گویند هر شغل ۳۵۰ میلیون هزینه می خواهد اما رویکرد نسل چهارمی به ما سرعت می دهد، سرمایه ها را ارزان می کند و هزینه ها را کاهش می دهد.

قالیباف گفت: به عنوان نمونه بعضی شرکت های دانش بنیان هستند که توزیع کالا را انجام می دهند. این ها انبار دارند، قبلا صدها هزار متر انبار احداث می کردند کالاها را دپو می کردند اما اینها واسطه ها را حذف می کنند و عرضه و تقاضا را مدیریت می کنند.

وی ادامه داد: در حوزه حمل و نقل امروز مردم در تهران و سایر شهرها ببینید چگونه به راحتی تاکسی درخواست می کنند، این با حداقل سرمایه صورت گرفته است؛ بنابر این تحول مدیریتی مهم است.

کاندیدای ریاست جمهوری تصریح کرد: برنامه ریزی این است که یک میلیون و ۲۵۰ هزار شغل را در مناطق روستایی هم در صنایع کوچک و هم توسعه کشاورزی بنا به مزیت های آن منطقه ایجاد کنیم. این کار را مطالعه کردیم تا به تعبیری جلوی مهاجرت را هم گرفته باشیم.

وی با بیان اینکه در حوزه گردشگری داخلی و خارجی برنامه داریم و به راحتی بیش از یک میلیون شغل در این بخش می توانیم ایجاد کنیم گفت: ما چند ده هزار کارخانه تعطیل شده داریم. با هدایت نقدینگی و سرمایه به سمت این کارخانه ها و سیاست های مالیاتی می توانیم این کارخانه ها را دوباره به کار برگردانیم.

قالیباف گفت: اخیرا درباره خودرو تصمیم گرفته شد و وامی دادند و ۱۰۰ هزار خودرو وارد شد. اگر قرار است نقدینگی به صنایع خودرو برود، باید در آنجا عدالت و انصاف رعایت شود. اگر وامی داده می شد چقدر خوب بود این اولویت را به تاکسی ها می دادیم نه ماشین های شخصی.

وی با اشاره به اینکه امروز به تاکسی ها چه سرویسی می دهیم و مشکل آنها در حوزه سوخت و بیمه کماکان ادامه دارد اظهار داشت: در حوزه حمل و نقل کامیون ها نیز دچار مشکلات جدی هستیم و این در حالی است که می توان یارانه هایی به آنها داد.

این کاندیدای ریاست جمهوری گفت: در حوزه ساختمان رکود ما منفی ۱۶ است این درحالی است که بازار مسکن پیشران اشتغال است. در حوزه ساختمان در ۷۸ بخش اقتصادی تولید شغل می شود تا به ساخت ساختمان می رسیم. وقتی به ساختمان می رسیم ۵۶ بخش اقتصادی بعد از آن است. امروز به مسکن و ساخت نیاز داریم.

وی افزود: جالب است همه موارد اولیه این بخش ۱۰۰ درصد تولید داخلی است و یکی از علت هایی که در این بخش تولید صورت نمی گیرد همان ۴ درصدی ها هستند چراکه در این بخش واردات صورت نمی گیرد.

قالیباف بااشاره به اینکه در فضای کسب و کار باید تسهیل صورت گیرد گفت: امروز برای دریافت مجوز یک نفر بعضا بایدبیش از یک سال و نیم رفت و آمد کند.

وی افزود: می توانیم این اشتغال را به وجود بیاوریم. به عنوان نمونه کشورهایی مثل مالزی، هند و کره جنوبی که ظرفیت های ما را نداشتن و وضعیت بدتری هم از ما داشتند اما این کار را شروع کردند. در کشور ما هم این کار قابل انجام است.

نامزد انتخابات با بیان اینکه امروز هم بیکاری و هم گرانی داریم اما بعضی ها معتقدند گرانی نداریم و می گویند تورم تک رقمی شده است گفت: تعریف تورم در علم اقتصاد این است که قیمت تمام شده بیش از ۳۵۰ کالا را با سال قبل مقایسه می کنند و می گویند تورم تک رقمی شده است اما آیا مردم هم تورم را ۷ یا ۸ درصد می بینند؟ حتما اینطور نیست.

وی افزود: در سال ۹۳ شکر هر کیلو ۱۵۰۰ بوده و امروز ۳۵۰۰ تومان است این چند درصد تورم می شود؟ به عنوان نمونه قبض گاز و آب یک ساختمان مشخص در سال ۹۲ برابر با ۳۹۴۰۰ تومان بوده است اما همین ساختمان با همان مصرف امروز ۷۱ هزار تومان هزینه قبض گاز و آب آن است که به معنای افزایش ۸۵ درصدی است.

قالیباف گفت: تعریف علم اقتصادی تورم به جای خود درست است اما امروز مردم ما گرانی را می بینند و رکود هم هست. بارها گفته اند از رکود عبور کردیم اما معقتدیم عبور نکردیم.

کاندیدای ریاست جمهوری با اشاره به اینکه اگر بدون نفت محاسبه کنیم حدود ۱.۵ درصد رشد داریم و در مسکن رشد برابر منفی ۱۶ است، تصریح کرد: ما باید رونق را بیاوریم. رونقی که به دنبال خودش گرانی نیاورد اگر گرانی آورد دچار اشکال می شود. برای این کار باید خلق پایه های درآمدی جدیدی برای دولت انجام دهیم. به عنوان نمونه برای واردات لوکس باید تعرفه های سنگین اعمال کنیم و یا آن کالا را وارد نکنیم و اگر ناگزیر به واردات آن هستند تعرفه سنگین آن را نیز پرداخت کنند.

وی افزود: ما ۴۰ درصد فرار مالیاتی داریم که باید گرفته شود اما به تولید کننده شغل و صنایع کوچک و متوسط معافیت دهیم و حداقل ۵۰ درصد معافیت دهیم. حتی در حوزه مشاغل می توانیم حداقل ۵۰ درصد کاهش دهیم. این کاهش درآمد ما را بالا می برد چون انگیزه برای پرداخت مودیان بیشتر می شود و از آن طرف می توان مالیات بر ثروت را بیشتر کرد.

قالیباف گفت: در حوزه یارانه ها وقتی می خواهیم افزایش دهیم می گویند تورم ایجاد می کند. من می گویم چطور می شود بودجه جاری دولت سه برابر می شود. در آغاز دولت بودجه ۱۰۴ هزار میلیارد بوده و امسال ۳۳۰ هزار میلیارد شده است. این در حالی است که بودجه عمرانی تغییری پیدا نکرده است.

این کاندیدای ریاست جمهوری افزود: بودجه جاری سه برابر می شود و باعث گرانی نمی شود اما وقتی می خواهیم یارانه مردم را بدهیم می گوییم گرانی می شود.

وی با اشاره به اینکه معتقدیم می توان هم رونق داشت و هم گرانی نداشت، خاطرنشان کرد: دولت ها باید بلد باشند دو کار را با هم انجام دهند. ما گرانی، بیکاری و رکود داریم هر سه باید با هم رفع شود. رکود ایجاد می کنیم و می گوییم می خواهیم تورم را حل کنیم اما بازار کسب و کار همه مردم دچار مشکل است و نام این اقدام را نمی توان مدیریت اقتصاد گذاشت.

قالیباف گفت: یکی از اشکالات جدی که بر این دولت وارد است این است که بیشترین افزایش نقدینگی داشته است. امروز ۱۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور است. این دولت از ابتدای شروع کارش تاکنون ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه کرده است که به ازای هر خانوار ۴۰ میلیون تومان می شود.

این کاندیدای ریاست جمهوری ادامه داد: اگر این کار درست مدیریت می شد باید تحول جدی اتفاق می افتاد. اگر می خواهند رونق ایجاد کنند و جریان نقدینگی درست هدایت نشود حتما تورم اتفاق خواهد افتاد چراکه این پول عمدتا در اختیار بانک ها ما است.

وی با بیان اینکه بانک های ما نقش جدی در حوزه سرمایه دارند گفت: پول های مردم و همه نقدینگی کشور در آنجا یا در اختیار بانک مرکزی است اما امروز مدیریتی بر اینها نمی شود و ناعدالتی است. در حال حاضر اگر وام ازدواج بخواهید بگیرید ماه ها و سال ها منتظر می مانید.

قالیباف اظهار داشت: حتی برای وام ۱۰ و ۲۰ میلیون تومانی آنقدر سند و ضمانت می خواهند که شما منصرف می شوید اما ۴ درصدی ها کسانی هستند که با رابطه به بانک ها می آیند گاهی اوقات بدون سند و با یک چک و سفته، چند ده و چندصد میلیارد وام از بانک ها به اسم تولید می گیرند اما در مسیر دیگری هدایت می کنند.

این کاندیدای ریاست جمهوری تصریح کرد: باید سیستم نظارتی دقیق داشته باشیم. پول از مسیر بانک باید در جایی برود که تخصیص داده شده است. امروز این کنترل وجود ندارد و رهگیری تا مقصد صورت نمی گیرد و وام ها هدفمند نیستند لذا می بینیم دچار مشکلات جدی می شویم و تولید شکل نمی گیرد.

وی با اشاره به اینکه شاهد هستیم چند صد هزار میلیارد تومان به افرادی داده می شود که بیشترین سهم را می برند ادامه داد: شاید چند هزار نفر بیش از ۸۰ درصدظرفیت وام بانک ها را می گیرند و ۲۰ درصد وام به ۹۶ درصد مردم می رسد. ضعف در جایی است که حتی امنیت سپرده های ثابت هم برقرار نمی شود. یکی از برنامه های ما هدایت و نظارت بر این بخش و اصلاح سیستم نظام بانکی است.

قالیباف گفت: وقتی رویکردها بر مبنای بی توجهی به قشر عمومی جامعه است شاهد این شرایط هستیم. می گویند سه میلیون مسکن اضافی در کشور وجود دارد سوال کنید چقدر افرادی هستند که خانه ندارند. این سه میلیون در اختیار چه کسانی است؟ اینها همان ۴ درصدی ها هستند که اموال خود را از طریق قاچاق واردات غیر ضروری و دلالی پیدا کرده اند. اینها کسانی هستن که یک خانه خودشان دارند یک ویلا در کیش و شمال می گیرند و خانه کنار دستی می گیرند و در مقابل یک خانواده ۵ نفره مستاجر است.

وی افزود: توزیع مسکن عادلانه نیست از این رو در برنامه این است که به سرعت مابقی مسکن مهر را به اتمام برسانیم تا بعد از تمام مشقت ها از رنج و زحمت نجات پیدا کنند. کار اصولی در دولت مردم این است که بافت های فرسوده در حاشیه شهر های بزرگ، شهرهای کوچک و متوسط را احیا کنیم. همه زیر ساخت ها در بافت فرسوده آماده است و نیاز به سرمایه گذاری سنگین نیست.

این کاندیدای ریاست جمهوری تصریح کرد: اگر شهرکی در خارج از شهر ساخته شود، هر متری ۲.۵ میلیون تومان هزینه زیر ساخت هاست اما برای احیای بافت فرسوده می توانیم قیمت تمام شده را ارزان تمام کنیم. این مسکن را می توان در اختیار خانواده مستضعف و محرومان قرار داد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بودجه جاری دولت باید کاهش پیدا کند و باید این بودجه به بخش عمرانی هدایت شود. در کارهای عمرانی هم مجددا اشتغال ایجاد می شود و با این کار می توانیم از رکود بخش مسکن خارج شویم و ۵۰۰ هزار شغل با فعال کردن بخش مسکن ایجاد شود.

قالیباف با اشاره به اینکه مهم ترین مشکل نظام بانکی مدیریت آنهاست، گفت: اخیرا بین هیات مدیره و هیات عامل در بخشنامه بانک مرکزی تغییراتی ایجاد شده است. اما امروز ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی اینجا است که افراد صاحب نفوذی که وصل به بالاترین مراجع کشوری هستند پیدا می شوند. از برادر رئیس جمهور، برادر معاون اول رئیس جمهور در این حد تعیین تکلیف می کنند که چه کسی مدیرعامل و چه کسی هیات مدیره بانک ها شوند.

وی افزود: به عنوان نمونه در بانک ملت وقتی که افرادی را که صلاحیت ندارند به آنجا می آورند، در نتیجه وام بدون بهره می دهند و این رقم وام ها چند صد میلیارد تومان است. در حال حاضر حتی برای وام قرض الحسنه ۴ درصد سود می گیرند اما این وام ها بدون بهره پرداخت می شود و بعد همان پول را در همان بانک سپرده گذاری می کنند و سود می گیرند.

این کاندیدای ریاست جمهوری گفت: در دولت مردم این دست ها را قطع می کنیم و توزیع منابع را عادلانه انجام می دهیم. وقتی اولویت تولید است وام باید به این بخش برود. بانکها را از حالت بنگاه داری خارج می کنیم. به بانک باید به عنوان سرمایه نگاه کرد. امروز اکثر بانک ها دارایی ثابت زیادی پیدا کرده اند و سرمایه آنها بلوکه شده است.

قالیباف گفت: امنیت سپرده گذاران مهم است. روزی نیست که سپرده گزاران میزان و کاسپین تجمع نکنند، در حالی که این موسسات مصوبه بانک مرکزی داشته اند اما الان اصل سپرده و پول آنها از بین رفته است. در این شرایط فردا ممکن است این اتفاق برای بانک ها هم اتفاق بیفتد. باید در سیستم بانکی تحول صورت گیرد و امنیت سپرده گذاری داشته باشیم.

نامزد انتخابات خاطرنشان کرد: ما برنامه ای برای ضمانت وام ها داریم. تا سقف ۱۵ میلیون تومان از محل یارانه ها. کسانی که شغل ندارند ۲۵۰ هزار تومان کارانه یا ۱۵۰ هزار تومان یارانه را دریافت خواهند کرد. اگر وام تا سقف ۱۵ میلیون داشتند ما خودمان ضمانت آنها را انجام می دهیم و از محل پرداخت یارانه ها، قسط وام ها پرداخت خواهیم کرد. در اینجا جریان هدایت کار باید وجود داشته باشد به این معنا که اگر وام بیشتری برای اشتغال درخواست کردند تخصیص دهیم.

وی گفت: یارانه را تنها برای هزینه جاری ندهیم، بلکه یارانه تولید را به توانمندی در صنایع کوچک و خانگی بدهیم تا زمینه اصلاح نظام مالی فراهم شود.

قالیباف ادامه داد: یکی از نابسمانی های اقتصاد ما ریشه در فساد دارد. یک بخش فساد باید اصلاح ساختاری و هوشمند سازی شود. اما مهم تر آن اراده مسئولان است اگر مسئولان خودشان روحیه فساد ستیزی نداشه باشند فساد ریشه کن نمی شود این مهم تر از برخورد قوه قضائیه است. متاسفانه امروز این روحیه فساد ستیزی در این دولت نیست. نمونه های روشن است.

وی افزود: امروز بخشی از روحیه مسئولین در مجموعه دولت شده است یک روحیه اشرافی و تاجرمسلکی. یعنی خودشان تاجر هستند. نه یک و دو شرکت بعضا ۲۰ و ۳۰ شرکت فعالیت افتصادی می کنند. یکی از حرف های ما در نظام اسلامی این است که تولید ثروت و ثروت اندوزی چیز بدی نیست مردم باید این را انجام دهند اما مدیر و مسئول در رده بالای دولت و رده های پائین تر وقتی مسئولیت دارند چه معنی دارند تاجی مسلک باشند؟ بعد از رانت اطلاعات استفاده می کنند و مجبور می شوندتسلیم فساد و دروغ گویی شوند. می آیند وعده می دهند و نمی تواننند وعده شان را عمل کنند، بعد حرف کذب می زنند.

این کاندیدای ریاست جمهوری تصریح کرد: مثل دوره قاجار طوایف مختلف با ارتباط سفارتخانه ها و خارجی ها دور هم جمع شده بودند و مردم رها شده بودند. امیرکبیر قهرمان شد چون هم کارآمد بود و هم با فساد مبارزه کرد و دست اینها را کوتاه کرد. آنهایی که خودشان تاجر مسلک هستند حتما سیستم درست نمی شود. دوست دارم وقتی این حرف ها گفته می شود سند دهیم.

وی. گفت: الان کسانی باور نکردند اموال قالیباف اینقدر است. محمد باقر قالیباف تا این لحظه در جمهوری اسلامی هیچ فعالیت اقتصادی حتی مباح هم انجام ندادم و در آینده نیز نه خودم انجام می دهم نه اجازه می دهم مدیران انجام دهند. دولتی که وزیرش کالای خلاف قانون وارد کند و از یک روستایی مستضعف کارت بازرگانی موقت گیرد، توقع دارید فساد ریشه کن شود؟

وی با اشاره به اینکه من حرف پاداش ها را زدم و سند ارایه دادم و البته می دانم این حرف هزینه هاعی سنگینی دارد و از فردا صبح تخریب و تهمت است گفت: مدیران نباید به سمت ثروت اندوزی روند اگر به این سمت روند دیگر این مفاسدی که می بینیم وجوددارد و روز به روز هم بدتر خواهد شد.

نامزد انتخابات گفت: قانون به ما گفته است که حامل های انرژی و اقلامی مانند نان قیمت ها را متعادل می کنیم از محل این افزایش قیمت ها نقدینگی ها را جمع کنیم و در سازمانی به نام سازمان هدفمند کردن یارانه ها بریزیم. بعد هدفمند توزیع کنیم.

وی با اشاره به اینکه در توزیع باید ۵۰ درصد به مردم ۳۰ درصد تولید و ۲۰ درصد برای دولت توزیع شود افزود: سوال این است روزی که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به مردم می دادیم قیمت بنزین ۱۰۰ تومان و ۴۰۰ تومان بود اما امروز قیمت بنزین ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان است. ما به تفاوت این پول در بخش هایی مثل برق، گازوئیل، آب و بنزین کجا می رود؟ ۸۵ هزار میلیارد تومان از این محل آورده است و همه این پول باید به صندوق برود.

این کاندیدای ریاست جمهوری یادآور شد: البته نمی گویم یارانه همه مردم را باید افزایش دهیم. کسی که در خانه جکوزی و استخر را روشن می کند و ۴ ماشین دارد چه یارانه ای نیاز دارد؟ اما جمعیت کمی نداریم که تنها با یارانه زندگی می کنند. در حقیقت می خواهیم یارانه این افراد را به ۱۵۰ هزار تومان برسانیم و حق آنها هم هست.

وی با بیان اینکه بخشی از یارانه برای توانمند سازی همین افراد باید به بخش تولید برود گفت: جوانی جوایای کار است می خواهد مهارت خود را حفظ کند و بعضی متاهل هستند، ماهانه ۲۵۰ هزار تومان کارانه به این افراد پرداخت می شود.

قالیباف گفت: قادر هستیم درآمد ارزی کشور را به دو برابر افزایش دهیم. امروز یکی از مشکلات کشور خام فروشی است. امروز ببینید صنایع فولاد دست چه کسی است؟ بانک ها را چه کسانی اداره می کنند و پتروشیمی ها چه کسانی هستند.

وی افزود: اینها گاز ارزان را با فاصله زمانی پرداخت دو سه ساله در مجتمع ها تبدیل به مواد اولیه می کنند، به جای اینکه به صنایع پائین دستی بدهند که ارزش افزوده دو سه برابر دارد، خام فروشی می کنند. این صنایع پائین دستی پتروشیمی الان از چین و سایر کشورها وارد می شود. الان تکنولوژی اش را داریم اما چرا خیانت می کنیم و مواد اولیه را به کشورهای دیگر می دهیم.

این کاندیدای ریاست جمهوری تصریح کرد: بعضی اوقات این ها با خود کارخانجات خارج از کشور شریک هستند ما هم باید گران تر کالا را بخریم هم بیکاری را تحمل کنیم. اگر این را اصلاح کتنیم جلوی واردات بی رویه و قاچاق را بگیرم حتما می توانیم اشتغال ایجاد کنیم با گرانی مقابله کنیم.

وی با بیان اینکه ما با رونق تضمین می کنیم اقلام اصلی مردم که در زندگی جاری با آن سر و کار دارند تورم آنها را تک رقمی نگه داریم گفت: اختلاف طبقاتی به جایی رسیده است که یک نفر از افراد برخوردار در همین دولت ۱۲.۵ برابر یک فرد مستضعف در حوزه شخصی مصرف می کند، اگر امروز مردم در حوزه اقتصاد گله مند هتسند برای این موارد است.

این کاندیدای ریاست جمهو ی عنوان کرد: کارنامه من نشان داده است که بنده همیشه به تعهد خودم پایبند بودم و همیشه به قولی که دادم، عمل کردم. کارنامه من ضمانت تعهدات من است همچنانکه مردم در شهر تهران یا هر مسئولیتی این را دیده اند. با این نیروهای جوان، توان علمی و منابع سرشار کشور ما هم داریم، هم می شود و هم می توانیم.

قالیباف گفت: مطمئن باشید با کمک شما به یاری خداوند در چهار سال آینده دولت مردم با حضور مردم در همه عرصه ها می تواند این تحول را ایجاد کند.