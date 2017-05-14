به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، اتحادیه علمای یمن در بیانیه ای به حملات نظامیان سعودی به شیعیان منطقه «العوامیه» در القطیف واقع در شرق عربستان واکنش نشان دادند.

در همین راستا اتحادیه علمای یمن تاکید کرد: اقدامات جنایتکارانه و تروریستی رژیم مستکبر سعودی علیه مردم العوامیه در القطیف را محکوم می کنیم. از تمام مسلمانان درخواست می کنیم که برای توقف حملات سعودی ها به العوامیه و بازداشتن این ظالمان، قیام کرده و به وظایف خود عمل کنند.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: مسلمانان مورد هجمه در العوامیه را به ثبات، صبر، ایستادگی در برابر ظالم، عدم سستی و کوتاهی و ضعف دعوت می کنیم. از تمام مسلمانان جهان می خواهیم که وحدت خود را حفظ کرده، یکصدا شوند و از رژیم سرکوبگر و مستکبر سعودی اعلام برائت کنند.

نظامیان رژیم سعودی از چهار روز قبل با یورش به العوامیه جنگ تمام عیاری را با استفاده از سلاح های ممنوعه ضد ساکنان این منطقه در شرق عربستان به راه انداخته اند و در ادامه فشارها به شیعیان عربستان، نظامیان سعودی «عباس السعید» امام جمعه العوامیه را بازداشت کردند.

پایگاه نبا وابسته به مخالفان عربستانی گزارش داد: از چهار روز قبل العوامیه به صحنه جنگ در جریان یورش خونین با سلاح ممنوعه بین المللی از سوی نظامیان آل سعود تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش؛ آتش و دود در هر مکانی به چشم می خورد و سلاح های ممنوعه ضد زنان و سالخوردگان و کودکان بی گناه به کار گرفته می شود. به نظر می رسد که العوامیه این روزها عرصه جنگ واقعی است که تاکنون چهار نفر شهید و شماری زخمی شده اند و نظامیان سعودی با همه مهمات و سلاح جنگ یکطرفه ای را ضد ساکنان شرق عربستان آغاز کرده اند.

این منطقه در منطقه الشرقیه واقع است به عنوان منطقه ای نظامی بسته اعلام شده است و همه ورودی و خروجی های آن بسته شده است. بلوک های سیمانی ضخیم محاصره و ترس را برای ساکنان به ارمغان آورده است.

این پایگاه می نویسد: بر اساس دیدگاه ناظران امور، رژیم آل سعود سیاست فرقه ای و طایفه ای ضد العوامیه به کار بسته است. از زمان محاصره العوامیه و گلوله باران منازل و مساجد و شبکه های برق و آب به مردم برای کوچ اجباری از منطقه فشار وارد می کند. به نظر می رسد که آل سعود در راستای کشتار جمعی ساکنان العوامیه گام بر می دارد و اینکه آنها را از خانه و کاشانه خود بیرون کند. این اقدامات با ماده ششم دیوان بین المللی کیفری درباره کشتار جمعی مطابقت دارد. رژیمی که مردم را می کشد و به دنبال بیرون کردن و ویران مساجد است به حقوق بشر و آزادی بیان بهایی نمی دهد.