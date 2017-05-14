به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، اهالی منطقه «البلاد القدیم» بحرین در همبستگی با اهالی «العوامیه» واقع در منطقه القطیف عربستان که توسط نیروهای سعودی مورد محاصره قرار گرفته اند، تظاهرات کردند.

مردم بحرین هجوم وحشیانه نیروهای سعودی به ساکنان العوامیه را محکوم کردند.

در همین حال ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: جنایاتی که آل سعود ضد ساکنان العوامیه مرتکب می شود تروریستی و شنیع است و با جنایات رژیم صهیونیستی ضد ملت فلسطین مطابقت می کند.

در این بیانیه آمده است: آنچه در محله المسوره در العوامیه جریان دارد، تروریسم سازمان یافته و جنایتی شنیع و لکه ننگی بر پیشانی بشریت است.

ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین بیان کرد: سیاست آل سعود انتقام گیری از مخالفان و کسانی که به حکومت فاسد آن اعتراض می کنند، است و این سیاستی صهیونیستی است. تفاوتی میان اقدامات رژیم سعودی در العوامیه و آنچه رژیم صهیونیستی در فلسطین در محاصره و شخم زدن منازل معارضان می کند، نیست.

در این بیانیه سکوت جامعه بین المللی در قبال آنچه در العوامیه می گذرد محکوم شده است.

ائتلاف چهارده فوریه تاکید کرد: ملت بحرین همبستگی خود را با ساکنان العوامیه با همه ابزار و فعالیت های مختلف انجام خواهد داد.

نیروهای امنیتی سعودی که از روز چهارشنبه هفته گذشته حملات خود به منطقه العوامیه را آغاز کرده‌اند، روز جمعه گذشته مسجد «السید محمد» واقع در محله «المسوره» را با خمپاره هدف قرار داده و به طور کامل این مسجد را تخریب کردند.

همچنین منابع وابسته به مخالفان عربستانی اعلام کردند که نظامیان آل سعود روز یکشنبه شیخ «عباس السعید» امام جمعه العوامیه را از خیابانی در محله «شکر» ربودند.