خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: چند روزی بیشتر تا پایان ماراتن تبلیغاتی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا نمانده است، روزهایی که از همان ثانیههای آغازین آن میشد رقابت تنگاتنگ نامزدهای انتخاباتی را حس کرد.
کافی است در این روزها سری به خیابانها، کوچهها و فضای مجازی زد تا این شورونشاط انتخاباتی را در سراسر نقاط ایران از شهرهای بزرگ و کوچک گرفته تا روستاهای دورافتاده احساس کرد.
۵۶ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۲۳۴ نفر واجد شرایط رأی دادن در انتخابات ۲۹ اردیبهشتماه در حالی چندمین روز از تبلیغات انتخابات را پشت سر میگذارند که یا کاندیدای موردنظر خود را انتخاب کرده یا همچنان در بین سخنرانیها و تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به دنبال پیدا کردن فرد اصلح هستند.
حمایت جریانها و احزاب سیاسی از کاندیداها موضوع نسبتاً جدیدی برای نامزدهای انتخابات شوراهای شهر بوده و جایگاه ویژهای را در تبلیغات مجازی و پوسترهای تبلیغاتی آنها به خود اختصاص داده استحمایت جریانها و احزاب سیاسی از کاندیداها موضوع نسبتاً جدیدی برای نامزدهای انتخابات شوراهای شهر بوده و جایگاه ویژهای را در تبلیغات مجازی و پوسترهای تبلیغاتی آنها به خود اختصاص داده است.
کسب کرسیهای پارلمان شهری در استانهای مختلف بهانهای برای رقابتی سنگین میان هزاران نامزد انتخاباتی شده اما آنچه بر حجم این رقابتها افزوده مطرحشدن لیستهای مختلف از گروهها و احزاب سیاسی و همچنین ائتلافها در استانهای مختلف است تا این انتخابات علاوه بر رقابت میان نامزدها به رقابتی سنگینتر میان احزاب و گروههای مختلف تبدیل شود.
درست از چندین هفته قبل از آغاز زمان تبلیغات انتخاباتی از گوشه و کنار شهرها لیست گروههای مختلف سیاسی منتشر شد و در برخی کلانشهرها ازجمله تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و ... افراد شاخصی نیز در صدر این لیستها قرار گرفتند تا بتوان انتخابات شوراهای امسال را رقابتی سخت میان گروههای مختلف دانست.
مشت نمونه خروار
مشت نمونه خروار رقابتهای لیستی را میتوان در تهران بزرگ دید، جایی که این روزها لیست خدمت فعالیتهای خود را بهپیش میبرد ولی همچنان درگیری میان فهرستهای متعدد اصلاحطلبان ادامه دارد.
در حالی ۱۹ اردیبهشتماه شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان لیست خود برای شورای شهر تهران را با انتشار نام ۲۱ نامزد نهایی کرد که دو روز بعد دبیر شورای هماهنگی احزاب اصلاحطلب از انتشار لیست ۲۱ نفره این شورا برای انتخابات شورای شهر تهران خبر داد.
بعدازاین اتفاقات خیلی زود مصاحبههایی مبنی بر مخالفت برخی بزرگان جریان اصلاحات با این لیست به سر خط رسانهها رفت تا یک عضو اصلاحطلب شورای شهر تهران از اعلام لیست دوم اصلاحطلبان برای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران خبر دهد.
در واکنش به این موضوع رئیس دبیرخانه انتخاباتی اصلاحطلبان در گفتگو با مهر با تأکید بر اینکه نتیجه کار شورای عالی اصلاحطلبان، انشقاق بوده است، یادآوری شد که آنها نیز لیست جدا خواهند داد.
جمیع این مواضع باعث شد که حتی زمزمه هایی مبنی بر انتشار لیست سوم جریان اصلاحطلب برای انتخابات شورای شهر تهران نیز مطرح شود.
اما در این بحبوحه بود که ۲۰ اردیبهشتماه لیست انتخاباتی «خدمت» متشکل از کاندیداهای شرکتکننده در انتخابات شورای شهر تهران طی مراسمی اعلام شد. مهدی چمران سرلیست انتخاباتی «خدمت» در مراسم اعلام اسامی نامزدهای این لیست در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: بهعنوان یک شورایی افتخار میکنیم که تحول و تحرک خوبی را در شهرهای کشور شاهد بودهایم. شوراها بار زیادی را از روی دوش دولت برداشتند بهرغم تمام ایراداتی که وارد است.
اما این پایان کار رونمایی لیستهای انتخاباتی در کلانشهر تهران نبود و دیگر جریانهای سیاسی و حتی ائتلافهای دانشگاهی نیز در فهرستهایی، کاندیداهای موردنظر خود برای انتخابات شورای شهر را رسانهای کردند.
نگاهی به آرایش سیاسی انتخابات شوراهای شهر در برخی استانهای کشور
علاوه بر اصلاح طلبان و اصولگرایان اما گروه سومی که شاید نه بهاندازه دو گروه قبلی توانسته نام افراد شناخته شده در هر استان را در خود جای دهد، ائتلاف ها و فهرستهای مستقلی است که میتوان در سراسر استانهای کشور رد پایی از آنها را یافت.
اما در برخی استانها مانند استان ۵۵۰ هزارنفری ایلام احزاب و لیستها کمرنگ هستند و مستقلها با تکیه بر آرای طایفه ای پیشتازی میکنند، در آذربایجان شرقی هم اوضاع همینطور است و رقبای قدرتمند مستقل و شناختهشده رقیب جدی لیستهای سیاسی محسوب میشوند. هرچقدر در این استانها مستقلها و چهرهها روی رأی مردم تأثیرگذارند در برخی استانها اوضاع متفاوت است و مردم نسبت به لیستها اقبال داشتهاند.
و اما اوضاع لیستهای انتخاباتی در استانهای مختلف متفاوت است که مروری بر وضعیت آرایش سیاسی انتخابات پارلمان شهری این استانها خواهیم داشت.
آذربایجان شرقی؛ طیف گسترده نامزدهای مستقل در شوراها
دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا بهطور همزمان در سراسر کشور روز ۲۹ اردیبهشتماه برگزار میشود.
شور انتخاباتی خاصی در آذربایجان شرقی و شهر تبریز حاکم شده و بدون شک با توجه به فعالتر شدن احزاب، گروهها و تشکلهای مختلف سیاسی در قالب طیفها، روز جمعه انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر با حضور اکثریت مردم و بهصورت باشکوه و پرشور برگزار میشود.
برخی از گروهها و کانالها در شبکههای مجازی به نام لیستهای انتخاباتی ایجادشده است و تعداد اعضای بالایی هم دارد، بهطوریکه در این دوره از انتخابات همین گروهها به ستادهای مجازی کاندیداها تبدیلشده و همه سعی دارند گروه و کانال خود را ازنظر تعداد اعضا بیشتر از رقیب کنند.
لیست ۱۳ نفری اصولگرایان شهر تبریز برای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی این شهر منتشرشده است. سر لیست این ائتلاف معاون سابق استاندار آذربایجان شرقی در دولت دهم است. همچنین برخی از اعضای فعلی شورای شهر تبریز نیز در این ائتلاف حضور دارند. این لیست موردحمایت اصولگرایان و جبهه نیروهای مردمی قرارگرفته است.
لیست کامل کاندیداهای شورای اصلاحطلبان آذربایجان شرقی در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تبریز هم اعلامشده است. گفتنی است به دنبال تأیید صلاحیت تعدادی دیگر از داوطلبان شورای شهر تبریز از سوی هیئت نظارت بر انتخابات و درج اسامی آنها در لیست وزارت کشور، اعضای شورای اصلاحطلبان استان در یک نشست با رأی گیری جدید تغییراتی در لیست به وجود آوردند.
ائتلاف اعتدالیون تبریز با سر لیستی رئیس شورای شهر تبریز هم رونمایی شد. دراینبین برخی از افراد نیز بهصورت مستقل وارد صحنه شدهاند که تعدادشان کم نیست.
اردبیل؛ تکذیب یک لیست
در استان اردبیل هم دفتر جمنا طی اطلاعیه گفت: لیست منتشره ۱۶ نفره کاندیداهای شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان «جامعه اسلامی اصناف و بازاریان و جمعی از معتمدین و فرهیختگان اردبیل» هیچ ارتباطی به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی و حتی احزاب و تشکلهای عضو جبهه نداشته و جبهه مردمی استان اردبیل در تهیه و انتشار آن هیچ نقشی نداشته و مورد مشورت نیز قرار نگرفته است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان اردبیل هیچ لیست حمایتی در انتخابات شوراهای اسلامی منتشر نخواهد کرد.
شهرستان های تهران؛ لیستها رقابت میکنند
در اسلامشهر اما لیستها حرف اول را میزنند و تا زمان درج این گزارش، ۱۶ گروه مختلف در این شهر اعلام حضور و اقدام به انتشار لیستهای موردحمایت خود کردهاند، طبق قانون اسلامشهر ۹ عضو شورای شهر خواهد داشت و طبیعی است که لیستها ۹ نفرِ باشد.
با توجه به اینکه لیستها ۹ نفره اعلامشدهاند و همپوشانی اسامی در لیستها نزدیک به صفر است، میتوان برآورد کرد که ۱۴۴ نفر از ۲۱۶ نامزد تأیید صلاحیت شده شهر اسلامشهر در یک لیست حضور دارند و این یعنی با فرض همپوشانی صفر در لیستها، ۶۷ درصد نامزدهای تأیید صلاحیت شده اسلامشهری در لیست قرار دارند و این امر نشان از اقبال مردم این شهر به لیستها دارد.
محمد موسوی، جامعهشناس و تحلیلگر مسائل انتخاباتی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پراکندگی لیستها و تعداد بالای نامزدهای انتخاباتی شورای شهر اسلامشهر، اظهار داشت: به نظر میرسد کف آراء لازم برای ورود به شورای اسلامی اسلامشهر ۸ هزار نفر باشد و پیشبینی میشود نامزدها با کسب ۹ هزار رأی میتوانند بهراحتی خود را روی کرسیهای شورای شهر ببینند.
وی ادامه داد: هنوز رأی به لیست بهطور کامل در اسلامشهر جا نیفتاده و همچنان بررسیها نشان میدهد که بخش زیادی از مردم تمایل به رأیهای قومی و طایفهای و دارند و نیز ۷۰ درصد از رأیدهندگان به تعداد کمتر از ۹ نفر رأی میدهند و دراینبین تعداد «تک رأی» ها هم کم نیستند، بهخصوص اینکه زمزمههای اختلاف و تفرقه در برخی لیستها شنیده میشود و نامزدها، علیرغم حضور در لیست، طرفداران خود را به رأی به یک نفر تشویق میکنند.
اما در لیستهای ارائهشده، برخی لیستها از دو ماه قبل در فضای مجازی شروع به فعالیت کردند اما در آستانه انتخابات و همزمان با اعلام اسامی مورد حمایت بهیکباره تغییر اسم داد.
تشکلهای سیاسی اسلامشهر نیز به جمع حامیان فهرستها پیوستند، جمعیت نیروهای انقلاب اسلامی و نیز جبهه پایداری شهرستان اسلامشهر حمایت خود را از یک لیست اعلام کردند تا رقابتهای عمرانی و اجتماعی و تخصصی به رقابت سیاسی تبدیل شود و برخی فهرستها خود را به نامزدهای ریاست جمهوری متصل کنند.
اما دراینبین حضور کمرنگ بانوان در لیستها بهشدت جلبتوجه میکند، امیرعباس رنجبر، نویسنده و روزنامهنگار در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بیش از پنجاهدرصد از جمعیت ٤٠٠ هزارنفری اسلامشهر را بانوان تشکیل میدهند، خانمهایی که در هر چهار دوره شورای شهر اسلامشهر نمایندگانی را در پارلمان شهری داشتهاند. متأسفانه تاکنون که برخی از ائتلافهای مهم، اسامی کاندیداهای خود را معرفی کردهاند حضور کمرنگ خانمهای کاندیدا در لیستها خودنمایی میکند و این زنگ خطر بزرگی برای آینده شهر است.
وی ادامه داد: اعتقاد نداشتن به حضور زنان در تصمیمگیریها چندان مناسب نیست، قطعاً در بین کاندیداهای خانم حاضر در رقابتهای شورای شهر، هستند خانمهایی که شایستگی و لیاقت حضور در شوراها را دارند و انتظار میرود در لیستها نگاههای عمیقتری به امور صورت پذیرد، چراکه فهرستهای مردانه نگرانکننده است.
زنجان؛ دو قطب تعیینکننده انتخابات شورا
شوراهای شهر در حالی وارد پنجمین دوره خود میشوند که با نگاهی به عملکرد چهار دوره گذشته این شوراها لزوم انتخاب کاندیداها با در نظر گرفتن توانمندی و کارآمد بودن اعضای شورای شهر را مورد تأکید قرار میدهد.
سیاسیکاری در شوراهای شهر زنجان در همه ادوار، خود را به شکل خاصی نشان میدهد و نبود افراد متخصص و عالم به فعالیت و وظایف شورایی و تخصصهای موردنیاز، باعث شده آنچه در چهار دوره فعالیت شوراها باشد نه در حد انتظارات بلکه در برخی مواقع بازدارنده فعالیتها در حوزه شهری باشد.
کاندیداهایی که نمیدانند وظایف شوراها چیست، کاندیدایی که تعریف فرهنگ را نمیداند و بازهم وارد صحنه رقابتهای انتخاباتی شده تا شاید به کمک دوستان و فامیل و تصاویر فتوشاپی رأی کسب کند. کسانی که نه برنامه برای اداره شهر و نه توانایی دادن نظر و طرح در قالب وظایف شورایی را دارند.
شعارهای سطحی و کلی، شعارهایی که تنها حرف هستند و هیچ بازخورد عملیاتی نمیتوان از آن متصور بود، افرادی که میخواهد شوراها را محل پرش جایگاه حقوقی خود قرار دهند، کسانی که میخواهند با معطل گذشتن شهر تجربه کسب کنند همین باعث شده است که امروز شهر زنجان با حجم بزرگی از مشکلات و چالشها در حوزههای مختلف شهری مواجه است.
یک فعال اجتماعی استان زنجان با انتقاد به وضعیت تبلیغات انتخاباتی شورای شهر در زنجان گفت: کاندیداهای انتخاباتی در شهر زنجان بهجای معرفی خودشان و ارائه توانمندیها و برنامههایشان به رنگ و لعاب عکس و پوسترهایشان افزودهاند.
مهدی جلیل خانی افزود: با توجه به اعیاد شعبانیه برخی کاندیداها از احساسات مذهبی مردم استفاده کردهاند و رفتارهای عوامفریبانه در صدر برنامههای خود قراردادند و با احساسات مذهبی و پاک مردم بازی انتخاباتی میکنند.
این فعال فرهنگی افزود: متأسفانه عکسها و بنرها بدون رعایت اندازه قانونی در مناطق مختلف و حتی در مجتمعهای مسکونی نصبشده است و این امر باید از سوی مسئولان مورد رسیدگی قرار گیرد.
یک فعال دانشجویی در خصوص وضعیت تبلیغات شوراها گفت: متأسفانه کسانی میخواهند وارد شوراها شوند و قانونگذاری کنند که خود برای رسیدن به این جایگاه با بداخلاقی و قانونگریزی، چهره و منظر شهر را زشت کردهاند.
محمدحسین شکوری بابیان اینکه بانوان شرکتکننده در انتخابات شوراها یک سری از مسائل را رعایت نکردهاند، افزود: انتخابات شورا در زنجان بهجای معرفی و مطرحشدن افراد دارای کارنامه قوی، به مسابقه مدلینگ تبدیلشده است.
مازندران؛ موجسواری بر روی خط سیاست
بیش از ۱۵ هزار داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران تأیید صلاحیت شدند که بررسی و پایش نگرشهای سیاسی این افراد نشان میدهد که به معنای واقعی آنان را نه میتوان اصلاحطلب و نه اصولگرا نام نهاد.
نبود احزاب کارآمد و پویا بهویژه در جریان انتخابات شوراها سبب شده تا داوطلبان شوراها در مازندران را نتوان منتسب به جریان خاصی قلمداد کرد، اگرچه برخی از داوطلبان خود را اصلاحطلب، اصولگرا، پایداری، وابسته به جبهه مردمی نیروی انقلاب اسلامی و غیره معرفی میکنند اما واقعیت این است که این وابستگی ریشهدار و عمقی نیست.
به تأکید کارشناسان و صاحبنظران، کارکرد عمرانی و شهری نهاد شورایی لزوم پرهیز از سیاسی شدن و تقسیمبندی سیاسی این نهاد را الزامی میسازد و بهتر است داوطلبان انتخابات شوراها نیز برای تقویت کارکرد عمرانی شوراها و شهرها تلاش بیشتری داشته باشند.
گرایش و طیفبندی سیاسی را در انتخابات شوراها قبول ندارم زیرا نهاد شورای دارای سابقه محلی و منطقهای است و بهصورت سازماندهیشده، طیفبندی سیاسی در آن وجود نداردشکرالله رضازاده سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در مازندران و استاد دانشگاه گوید: گرایش و طیفبندی سیاسی را در انتخابات شوراها بهویژه در مازندران قبول ندارم زیرا نهاد شورای دارای سابقه محلی و منطقهای است و بهصورت سازماندهیشده، طیفبندی سیاسی در آن وجود ندارد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه میدهد: اگر با شوراها سیاسی برخورد شود، این نهاد مردمی کارکرد عمرانی و شهری خود را از دست میدهد و به بلندگوی سیاسی جریانهای خاص تبدیل خواهد شد، از سوی دیگر مردم نیز توقع دارند تا کارکردهای سیاسی در شوراها ورود پیدا نکند زیرا فرصت ورود جریانهای سیاسی در دیگر انتخابات نظیر مجلس و ریاست جمهوری مهیا است و باید در انتخابات شوراها مردمبهدور از فرایندهای سیاسی و حزبی نمایندگانشان را انتخاب کنند.
این استاد دانشگاه در بخشی از سخنانش از عملکرد هیئت مرکزی و عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران انتقاد کرد و گفت: این شائبه وجود دارد که بخش اعظمی از کسانی که تأیید صلاحیت شدهاند، گرایش به سمت اصلاحات دارند.
پایش طیفهای سیاسی برخی داوطلبان انتخابات شوراها در مازندران حاکی از آن است که برخی افراد خود را متمایل به جریان اصلاحطلب، اصولگرا، اعتدال میانهرو، راست و چپ سنتی و غیره نشان میدهند اما غالب کاندیداها نگاه محلی و منطقهای و غیر جناحی به نهاد شورایی دارند.
قم؛ فهرستهای حمایتی اعلام شد
در دوره قبل شورای اسلامی شهر قم ۱۹ نفر از ۲۵ نفری که عضو شورا بودند از لیست شورای هماهنگی اصولگرایان قم وارد شورای شهر شده بودند و در این دوره هم احزاب مهم این استان لیستهای افراد موردنظر خود را اعلام کرده و به شکل گروهی تبلیغات خود را آغاز کردهاند گرچه تبلیغات همانگونه که گفته شد تحتالشعاع انتخابات ریاست جمهوری قرارگرفته است.
کرمان؛ هنوز لیستی نهایی نشده است
در استان کرمان نیز حجتالاسلام مهدی عرب پور رئیس شورای اصولگرایان استان گفته است: نمایندگانی از ۱۱ تشکل و هفت نفر معتمد در شورای اصولگرایان استان کرمان حضور دارند و این شورا در طول سال هم فعالیت میکند.
حجتالاسلام عرب پور از انتخاب ۱۱ نفر در مرحله بعدی خبر داد و افزود: این افراد تحت عنوان «ائتلاف بزرگ خدمت» با شعار آبادانی و پیشرفت کرمان معرفیشدهاند.
وی ادامه داد: به دنبال لیست صرفاً سیاسی نبودیم و چراکه لیست سیاسی نمیتواند کمکی به شهر کند.
رئیس شورای اصولگرایان استان کرمان با اشاره به توجه به توانمندی افراد گفت: در این لیست بانوان، بازاریان، اصناف و سایر تخصصها نیز در نظر گرفتهشده است.
این در حالی است که رئیس جمنای استان کرمان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفته است که تقریباً در سطح استان کرمان لیستی برای انتخابات شوراهای اسلامی نداریم چراکه هنوز وحدت کامل بین افراد وجود نیامده است.
سید حسین صابری با اشاره به اینکه در رابطه با شوراها اعتقادداریم جمنا در جایی ورود کند که اصولگراها دارای کاندیدای واحدی باشند چراکه شعار ما حفظ وحدت و همدلی است، افزود: تقریباً در سطح استان کرمان لیستی بهعنوان فهرست نداریم چون هنوز وحدت کامل بین دوستان به وجود نیامده و درعینحال به خاطر اختلافسلیقهها ممکن است به جمنا لطمهای وارد شود.
مرکزی؛ جمنا لیستی حمایتی برای شوراها اعلام نکرد
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی هم ضمن دعوت از همه مردم فهیم و انقلابی استان مرکزی بهمنظور حضور حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا اعلام کرد: این تشکیلات هیچ برنامهای برای ورود به انتخابات شوراهای شهر و روستا نداشته و طبیعتاً هیچگونه لیست انتخاباتی را برای این دور از انتخابات شوراها ارائه نمیکند.
لذا این جبهه اعلام میدارد با توجه به اقتضائات موجود و در راستای حفظ انسجام و وحدت نیروهای انقلابی استان مرکزی در انتخابات شورای شهر و روستا، از ارائه لیست مستقل در این دوره صرفه نظر مینماید و مجدداً همه ملت شریف و انقلابی استان مرکزی به مشارکت گسترده و باشکوه در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دعوت مینماید.»
هرمزگان؛ رقابت اصولگرایان و اصلاحطلبان
در شهر بندرعباس از بین ۱۹۹ نامزد انتخاباتی ۱۸۱ نفر تأیید صلاحیت شده و این نامزدها برای حضور در پارلمان شهری رقابت سختی را آغاز کردهاند، بهگونهای که به ازای هر کرسی شورای شهر بندرعباس ۱۶ نامزد باهم رقابت میکنند.
دراینبین بیشترین نامزدها در جبهه اصلاحطلبی حضور دارند و سپس نامزدهای مستقل و پسازآن نامزدهای اصولگرا در کورس رقابت برای گرفتن بیشترین کرسی شورای شهر بندرعباس قرار دارند. این در حالی است که در میناب بیشترین نامزدها اصولگرا هستند و در بندرلنگه بیشتر نامزدها اصلاحطلب هستند.
در این راستا شورای اصلاحطلبان استان لیست ۱۰ نفره خود را برای شورای شهر بندرعباس اعلام کرد.
جبهه مردمی انقلاب اسلامی(جمنا) هنوز هیچگونه لیستی را اعلام نکرده است درحالیکه برخی از کاندیداها با تشکیل ائتلافهایی به دنبال کسب بیشترین آرا از میان مردم برای راهیابی به پارلمان شهری بندرعباس هستند.
ائتلاف «شهریاران» یکی دیگر از ائتلافهایی است که در این شهر مطرح بوده که «تخصصگرایی در مدیریت شهری»، «عدالت محوری در توزیع منابع، امکانات و خدمات شهری»، «توسعه متوازن شهر» را خطمشی ائتلاف عنوان کردهاند.
چه خبر از انتخابات؟
اما این روزها اخبار انتخاباتی نیز در نوع خود داغ است، از استعفای هیئت نظارت بر انتخابات در برخی استانها گرفته تا سخنرانی حامیان شاخص کاندیداهای ریاست جمهوری؛ در جدول زیر سرخط برخی اخبار انتخاباتی در استانها را میخوانیم.
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استانها
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سر خط برخی اخبار انتخابات در استانها
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آذر بایجان شرقی
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استعفای اعضای هیات نظارت برانتخابات شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی
پس از اتفاقات اخیر در جریان تائید صلاحیت ردصلاحیت شدگان انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز در هئیت مرکزی انتخابات شوراها، اخبار موثق حاکی از آن است که سلمان خدادادی، علی علیزاده و قلی الله قلیزاده از سمت خود استعفا دادند
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علایق سیاسی بالاتر از جمهوری اسلامی باطل است
مسئول هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بناب گفت: علایق سیاسی بالاتر از جمهوری اسلامی باطل است.
پیروز خلیل نژاد در جلسه شورای اداری شهرستان بناب با اعلام این مطلب افزود: عملکرد هریک از مسئولان نظام در طول ۴ سال گویای عملکرد مثبت و منفی آن هاست و متأسفانه برخی مسئولان شهرستان با حضور در ستادهای تبلیغاتی برخی نامزدها شخصت خود را در حد پوسترزن یک کاندیدا مطرح و معرفی می کنند.
وی تصریح کرد: علایق سیاسی که بالاتر از جمهوری اسلامی است، باطل است و تمام علایق سیاسی باید در چارچوب قانون و مقررات نظام جمهوری اسلامی باشد.
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ضرورت پرهیز مسئولان از طرفداری برخی نامزدهای ریاست جمهوری
فرماندار بناب بر ضرورت پرهیز مسئولان از طرفداری برخی نامزدهای ریاست جمهوری تاکید کرد.
ولی الله فرج اللهی در جلسه شورای اداری شهرستان بناب رقابت ۲۳۳ کاندیدا در شورای روستاهای بنابافزود: در انتخابات شورای اسلامی شهر بناب فعلاً ۵۲ نفر و در انتخابات شوراهای اسلامی روستاها ۲۳۳ نامزد حضور دارند و تبلیغات خود را آغاز کرده اند و ۱۱۲ شعبه اخذ رأی برای برگزاری انتخابات در شهرستان بناب پیش بینی شده و یک هزار و ۷۰۰ نفر عوامل اجرایی در امر برگزاری انتخابات همکاری خواهند کرد.
فرج اللهی با تأکید بر پرهیز مسئولان از دخالت، طرفداری و جانبداری از نامزدهای ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید کرد: طرفداری مسئولان کمترین آسیبی که در پی دارد مردم را نسبت به مدیران و حاکمیت بی اعتماد می کند.
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آذر بایجان غربی
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رئیس ستاد انتخابات ارومیه اعلام کرد:
افزایش۷۰درصدی صندوق اخذ رای در ارومیه/۳۳۶داوطلب تایید صلاحیت شدند
رئیس ستاد انتخابات ارومیه گفت: نسبت به انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری و شوراها فقط در شهر ارومیه تعداد صندوق ها از ۱۴۴ به ۲۴۳ صندوق اخذ رای یعنی حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است.
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اصفهان
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برخی مذاکرات برد - برد را تا زمان ناراحت نشدن کدخدا قبول دارند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: افرادی که از نشان دادن قدرت دفاعی ایران نگران هستند خود را قائل به مذاکرات برد ـ برد میدانند اما پیشرفت را تا جایی قبول دارند که کدخدا ناراحت نشود.
سعید جلیلی در جمع مردم اصفهان در مسجد سید اصفهان با بیان اینکه مردم کشور ما در ۳۸ سال گذشته نشان دادند که انقلاب اسلامی ایران انتخاب ملت ما بود، اظهار داشت: انتخاب انقلاب در واقع برگزیدن یک سبک و مبنای جدید برای اداره حکومت دینی و پیروی از سنن الهی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب عجولانه سند ۲۰۳۰ ابراز داشت: ما در زمینه آموزش و پرورش سند مهندسی فرهنگی، تحول بنیادین آموزش و پرورش و غیره را داشتیم پس جای این سوال پیش میآید که چرا برخی به دنبال سندی هستند که آثار و دستاوردهای غیرهمگون با سعادت ملت ما دارد.
وی با اشاره به ضعف دولت در سیاست خارجی گفت: درباره روابط سازنده با کشورهای دنیا گزارشاتی ارائه شده است در حالیکه ارتباط با کشورهای دوست و همسایه فراموش شده است به نوعی که با وجود مشکلات کشاورزی روسیه، محصولات بر روی دستان کشاورز ما مانده است و هیچ تعاملی برای فروش این محصولات با همسایه خود نداشتهایم.
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اردبیل
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با صدور اطلاعیهای تاکید شد؛
امام جمعه اردبیل از هیچ نامزدی در انتخابات شورا حمایت نمی کند
دفتر نماینده ولی فقیه در استان با صدور اطلاعیهای بر عدم حمایت خاص امام جمعه اردبیل از هیچ لیست و نامزدی در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تاکید کرد.
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البرز
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رئیس ستاد انتخابات البرز مطرح کرد:
شعارهای غیرمنطقی برخی کاندیداها/وعدههای تبلیغاتی رصد میشود
رئیس ستاد انتخابات استان البرز با اشاره به شعارهای غیرمنطقی برخی کاندیداهای انتخابات شورا، گفت: تحقق وعدهها رصد میشود.
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ایلام
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فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد :
فرمانده انتظامی استان ایلام با تاکید بر آمادگی کامل پلیس برای برگزاری انتخابات روز جمعه، گفت: رعایت قانون موجب برگزاری انتخاباتی سالم و با نشاط میشود.
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بوشهر
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رئیس ستاد انتخابات خارگ:
شرایط برگزاری انتخابات باشکوه و قانونمند در خارگ فراهم است
رئیس ستاد انتخابات بخش ویژه خارگ گفت: شرایط برگزاری انتخابات باشکوه و قانونمند در خارگ فراهم است.
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تهران
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نصب هرگونه پوستر بر روی مبلمان شهری رباط کریم ممنوع است
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استاندار تهران:
راه اندازی کارناوال و کاروان های تبلیغاتی ممنوع است
سید حسین هاشمی درجمع اعضاء هیات نظارت بر انتخابات و نیز فرمانداران استان تهران با بیان این که راه اندازی کارناوال و کاروان های تبلیغاتی ممنوع است، گفت: تجمع در مقابل ستادهای انتخاباتی نیز نیاز به مجوز دارد.
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چهارمحال و بختیاری
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استاندار چهار محال و بختیاری:
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خراسان جنوبی
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تعداد کاندیداهای شورای شهر بیرجند به ۱۱۲ نفر رسید
فرمانداربیرجند گفت: با تائید صلاحیت دو نامزد دیگر تعداد کاندیداهای شورای شهر بیرجند به ۱۱۲ نفر رسید.
علی ناصری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ثبت نام ۱۴۰ کاندیدا برای انتخابات شورای شهر بیرجند اظهارکرد: صلاحیت ۱۱۵ کاندیدا تا اولین روز تبلیغات رسمی تائید شد.
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خراسان رضوی
|مدیر کل سیاسی وزارت کشور:
امکان تخلف در انتخابات نزدیک به صفر است
مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفت: مکانیزم انتخابات طوری طراحی شده که تخلف در آن نزدیک به صفر است
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خوزستان
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رئیس ستاد انتخابات دزفول:
تبلیغات ستادهای داوطلبان ریاست جمهوری در فضایی سالم انجام می شود
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زنجان
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فعالیت درانتخابات با اخلاق همراه باشد
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مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری زنجان خبرداد:
۱۷۸۵۰هزار رای اولی در استان زنجان
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری زنجان گفت: امسال ۱۷ هزار و ۸۵۰ نفر بهعنوان رای اولی در زنجان پای صندوقهای رای حضور خواهند داشت.
بهروز مهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این دوره از انتخابات، در ۹۲۶ شعبه أخذ رأی همزمان با سراسر کشور در استان زنجان برگزار میشود.
وی ادامه داد: از جمعیت یک میلیون و ۵۷ هزار نفری استان، ۷۶۹ هزار و ۷۸۴ نفر واجدین شرایط رأی دادن هستند.
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رئیس ستاد انتخابات حجت الاسلام رئیسی:
۱۸ هزار واحد صنعتی و تولیدی در کشور تعطیل است
رئیس ستاد انتخابات حجت الاسلام رئیسی گفت: در حال حاضر ۱۸ هزار واحد صنعتی و تولیدی در کشور تعطیل است و واحدهای صنعتی و اقتصادی وضعیت مناسبی ندارد.
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سمنان
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حضور حداکثری در انتخابات اقتدار ایران را به دنیا نشان می دهد
امام جمعه میامی ضمن بیان اینکه با حرکت در محور قانون باید بستر انتخابات پرشور را فراهم کنیم، گفت: شرکت و حضور حداکثری مردم در انتخابات عزت و اقتدار ایران را به دنیا نشان می دهد.
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فرماندار گرمسار:
۸۵نفر به عنوان بازرس در انتخابات گرمسار همکاری دارند
فرماندار گرمسار بابیان اینکه در انتخابات شهر و روستا در این شهرستان ۶۸ نامزد انتخاباتی وجود دارد، گفت: ۸۵ نفر به عنوان بازرس در انتخابات گرمسار همکاری دارند.
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نماینده سابق مردم همدان و فامنین در مجلس نهم:
دولت یازدهم برنامه قدرتمند هسته ای رامتوقف کرد/با مردم صادق باشیم
نماینده سابق مردم همدان و فامنین در مجلس نهم با اشاره به اینکه باید با مردم صادقانه حرف زد، گفت: دولت یازدهم برنامه قدرتمند هسته ای را متوقف کرد.
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فارس
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فرماندار ویژه جهرم اعلام کرد
افزایش ۲۰ شعبه اخذ رای در جهرم
فرماندار ویژه جهرم گفت: برای اینکه در شعب اخذ رای شاهد ازدحام مردم نباشیم با هماهنگی هیات اجرایی شهر جهرم ۲۰ شعبه اخذ رای نسبت به دوره های قبل اضافه شده است.
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قزوین
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استاندار قزوین:
حماسه بزرگی با مشارکت مردم در انتخابات رقم خواهد خورد
استاندار قزوین گفت: با تمهیدات فراهم شده و همکاری همه دستگاهها و هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی، نامزدها و هواداران و با مشارکت گسترده مردم حماسه دیگری را در قزوین رقم خواهیم زد.
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دادسرای قزوین با صدور اطلاعیه ای تاکید کرد؛
دهیاران از تبلیغ له یا علیه کاندیداها خودداری کنند
دادسرای قزوین با صدور اطلاعیه ای از دهیاران خواست تا از تبلیغ له یا علیه کاندیداها خودداری کنند
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استاندار قزوین:
خدمت رسانی به مردم هیچگاه تعطیل نمی شود
استاندار قزوین گفت: خدمت رسانی به مردم در هیچ زمانی حتی دوران انتخابات تعطیل نمی شود و هیچ بهانه ای برای توقف در کارها نداریم.
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قم
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با صدور اطلاعیهای اعلام شد؛
آیت الله مکارم شیرازی از هیچ یک از نامزدهای انتخابات دفاع نمیکند
دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی با صدور اطلاعیهای تأکید کرد: این مرجع تقلید شیعیان از هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دفاع نمیکند.
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آیت الله نوری همدانی:
آخرین مناظره انتخاباتی با شأن و اخلاق اسلامی تطابق نداشت
یکی از مراجع تقلید گفت: مناظره دیروز نامزدهای انتخاباتی با شأن و اخلاق اسلامی تطابق نداشت و از ابتدای انقلاب هیچ مناظرهای به این میزان تلخ نبود.
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لاریجانی در سلفچگان قم:
شرکت گسترده در انتخابات سپر امنیتی برای کشور ایجاد میکند
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت گسترده در انتخابات سپر امنیتی برای کشور ایجاد میکند، گفت: حضور مردم بسیاری از مخاطرات و تهدیدات را از ایران دور میکند.
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امام جمعه قم:
عزت و اقتدار ایران نباید لطمه ببیند
امام جمعه قم با بیان اینکه نظام شاهنشاهی برای بقای خود به ابرقدرتهای غرب و شرق باج میداد، گفت: نباید گذاشت عزت و اقتدار ایران اسلامی با کوتاه آمدن، لطمه ببیند.
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کرمان
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مرعشی: میدان ریاست جمهوری محل آزمون و خطا نیست/برجام متعلق به نظام است
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به اینکه میدان ریاست جمهوری محل آزمون و خطا نیست، گفت: نباید از رهبری و سپاه هزینه کردچون این افتخارات متعلق به همه مردم و نظام هستند.
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کرمانشاه
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مدیر کل سیاسی وزارت کشور: میانگین مشارکت مردم در ۳۴ انتخابات گذشته ۶۷.۷ درصد بوده است
مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفت: میانگین حضور و مشارکت مردم در ۳۴ انتخابات، حدود ۶۷.۷ درصد بوده و این میزان مشارکت در دنیا کم نظیر است.
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گلستان
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رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلابی گلستان: دولت در بیان واقعیتهای کشور مغلطه می کند
رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلابی گلستان با بیان اینکه دولت در بیان واقعیتهای کشور مغلطه میکند، گفت: از سوی دولت برنامه ای برای تخریب حجت الاسلام رئیسی در مدارس گلستان طراحی شده است.
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گیلان
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مسئول کمیته فرهنگیان ستاد حجت الاسلام رئیسی در گیلان: سند۲۰۳۰ دهن کجی به اعتقادات ملت/عملکرد دولت قابل دفاع نیست
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مازندران
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فرماندار بهشهر:
۳۰۵صندوق اخذ رأی در شهرستان بهشهر پیشبینی شد
رئیس ستاد انتخابات شهرستان بهشهر گفت: ۳۰۵ صندوق، آرای مردم این شهرستان را در انتخابات پیش رو جمعآوری میکنند.
سید خالق سجادی از پیشبینی ۲۸۳ شعبه اخذ رأی شهری و روستایی در بهشهر برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و بیان داشت: از این تعداد، ۱۴۰ شعبه برای شورای اسلامی شهر و روستا و ۱۴۳ شعبه برای ریاست جمهوری است.
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مرکزی
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جمنای استان مرکزی درپنجمین دوره انتخابات شوراها لیست حمایتی ندارد
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی طی بیانیه ای اعلام کرد برنامه ای برای ورود به انتخابات شوراهای شهر و روستا نداشته و برای این دور از انتخابات شورا لیست ارائه نمی کند.
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همدان
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استاندار همدان:
شرایط برگزاری انتخابات سالم و بی طرفانه در همدان فراهم شود
استاندار همدان بابیان اینکه ما امانتدار رای مردم هستیم، گفت: باید شرایط برگزاری انتخاباتی سالم، حماسی و بی طرفانه در همدان فراهم شود.
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یزد
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رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد:
۶۷۰هزار نفر واجدشرایط رأی دادن در انتخابات/ورود ۱۳۳۹نفر به شوراها
رئیس ستاد انتخابات استان یزد گفت: بر اساس آمارهای به دست آمده از آخرین سرشماری صورت گرفته در یزد، ۶۶۷ هزار و ۹۴۲ نفر در این استان واجد شرایط رأی دادن هستند.
محمدعلی طالبی در نشستی خبری با اشاره به آمار افراد واجد شرایط رای دادن در استان یزد اظهار داشت: در این استان بر اساس آمارهای به دست آمده از آخرین سرشماری، ۶۷۷ هزار و ۹۴۲ نفر واجد شرایط رای دادن هستند که بیش از ۱۷ هزار نفر از این تعداد رای اولی هستند.
وی در مورد شعب اخذ رای نیز بیان کرد: در استان یزد ۸۷۶ شعبه اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری و ۸۳۶ شعبه نیز برای انتخابات شوراهای شهر و روستا راه اندازی می شود.
فضای تبلیغات انتخاباتی در شهرهای مختلف کشور
اما حال و هوای انتخابات شوراهای شهر و روستا بهرغم قرارگیری در سایه انتخابات ریاست جمهوری ویژگیهای خاص خود را دارد، تبلیغاتی که تا پیشازاین در فضای مجازی محدودشده بود حالا به سطح شهر آمده و تبلیغات محیطی اوج گرفته است. نگاهی به فضای تبلیغات انتخابات شوراها در برخی استان ها خواهیم داشت.
اصفهان؛ حضور چهرههای غیرمتخصص
این روزها پوسترآویزهای رنگی منقوش به تصویرهای کاندیداهای شورای شهر به اشکال مختلف در گوشه و کنار شهر قد کشیده و برخی بنرهای انتخاباتی بهاندازهای بزرگ است که چهره میادین بزرگ شهری را به شکل کامل پوشانده است.
برخی کاندیداها با توجه به تجربه چهار سال گذشته عقیده دارند عکسهای زیبا و بزرگ در انتخاب آنها و حتی کسب رتبههای نخست در شورای شهر مؤثر است گویی برخی کاندیداها با توجه به تجربه چهار سال گذشته عقیده دارند عکسهای زیبا و بزرگ در انتخاب آنها و حتی کسب رتبههای نخست در شورای شهر مؤثر است و شاید ازاینرو است که چهره امروز شهر اصفهان از عکسهای نامناسب که بهویژه مرتبط با تبلیغات بانوان کاندیدا است پرشده، تصاویری که زیبنده این شهر و نام و نشان آن نیست.
بنرهای بزرگ تبلیغاتی از دیگر تخلفات انتخاباتی این روزهای اصفهان است که دراینارتباط فرمانده انتظامی اصفهان با اشاره به اینکه بر اساس قانون، نصب بنرهای بزرگ از کاندیداهای انتخابات مختلف در خارج از ستاد انتخاباتی تخلف است، به مهر میگوید: در روز اول نخست تبلیغات تخلفاتی در این زمینه مشاهدهشده است، به مسئولان ستادهای انتخاباتی در خصوص نصب بنرهای بزرگ تذکر دادهایم و تعداد زیادی به این تذکرات توجه کرده و بنرهای بزرگ را جمعآوری کردند.
نکته قابلتوجه در انتخابات پیش رو تعداد بسیار قابلتوجه افرادی است که بدون توجه به سابقه اجرایی و یا داشتن تخصص لازم برای انتخابات شورای شهر کاندیدا شدهاند چراکه با توجه به تجربههای گذشته ورود خود به شورای شهر را امری بعید برنمیشمارند.
امسال هر فردی در اطراف خود حداقل سه یا چهار نفر از دوستان و نزدیکان خود را کاندیدای شورای شهر میبیند و این نقطهضعفی است برای جایگاهی که کمتر از کرسیهای مجلس نیست و میتواند در سرنوشت شهر بسیار تأثیرگذارتر از این نهاد نیز باشد اما گویی این جایگاه مهم به ملعبه گرفتهشده و برخی به کسب نام و نشان و یا حتی کسب مقام و ثروت امید بستهاند.
درواقع برای حضور در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان، ۸۴۵ کاندیدا تنها برای کسب ۱۳ کرسی شورای این شهر ثبتنام کردهاند.
بهطورکلی در سطح استان اصفهان ۱۰ هزار و ۸۸۳ نفر در انتخابات شورای شهر و روستا ثبتنام کردند که متقاضیان ثبتنام در شورای شهر چهار هزار و ۴۹۷ نفر است و شش هزار و ۳۸۶ نفر نیز متقاضی کرسیهای شورای روستا هستند.
در این میان وعده زنده کردن زایندهرود بدون هیچ پشتوانه و برنامه مشخص از بالاترین و مهمترین وعده کاندیداهای شورا شهر است که به شیوههای مختلف از آن استفاده میشود و در تبلیغات کاندیداها از تلگرام گرفته تا جلسات تبلیغاتی بهعنوان یک وعده قطعی از آن یاد میشود درحالیکه اصفهانیها بسیار از این وعدههای وفا نشده به یاد دارند اما به نظر میرسد این شیوه تبلیغ دیگر چارهساز آرزوی این افراد نباشد مگر اینکه بهواقع راهحلی واقعی و قطعی برای این مشکلات بیندیشند. رفع مشکل بیکاری، زنده کردن کارخانهها و یا کارگاههای تعطیلشده نیز از دیگر وعدههای انتخاباتی است.
ایلام؛ زنگ برای کسب رأی به صدا در میآید
استان ایلام با داشتن جمعیت ۵۵۰ هزارنفری خود کمجمعیتترین استان کشور شناخته میشود و همین مسئله باعث شده است بیشتر مردم باهم آشنایی داشته باشند و همین راه را برای تبلیغات در انتخابات آسان کرده است.
البته در این دوره در اکثر شهرهای استان ایلام کاندیداهای شورای شهر در فضای مجازی هم نسبت به تبلیغات اقدام میکنند اما مهمترین راهکار کاندیداها در اکثر شهرهای استان حضور در خانههای مردم و تبلیغ چهره و به چهره است.
این روزها زنگ اکثر خانههای مردم استان ایلام برای تبلیغ به صدا درمیآید و مردم آنقدر حضور کاندیداها را مقابل در خانهها خود مشاهده کردهاند که خسته شدهاند.علاوه بر این برای جمعآوری رأی، حضور خانوادههای کاندیداها هم جالبتوجه است و اعلام میکنند که فرزند ما مجرد و بیکار است و اگر میشود به وی رأی دهید.
شاید در بیشتر شهرهای استان شاهد حضور کاندیداهای جوان و بیکار هستیم که نه برای کمک به عمران و آبادانی بلکه برای کسب درآمد وارد عرصه انتخابات در شوراهای شهر و روستا در استان شدهاند.
بیشتر کسانی که برای شورای شهر کاندیدا شدهاند جوان و بیتجربه هستند در تبلیغات خود از شعارهای بزرگ مثل اشتغال و وعدههای ایجاد کارخانه و... هم استفاده میکنندکه اصلاً با وظایف شورا مغایرت دارد.
کاندیداهای شورای شهر در تبلیغات خود از هر نوع شعاری برای کسب رأی دریغ نمیکنند، فرقی نمیکند چه باشد؛ آنها آماده پیگیری هر طرح و برنامهای برای منطقه خود هستند و با شعار از عمران و آبادانی حرف میزنند.
درمجموع حال و هوای انتخابات در این استان نیز همچون سایر مناطق کشور دیدنی بوده و درمجموع پیشبینی میشود ۲۹ اردیبهشتماه در این استان همچون انتخابات گذشته به حماسهای نو از جنس مهربانی و همبستگی تبدیل شود.
سلام امینی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا استان با اشاره به آغاز تبلیغات انتخاباتی شوراها از ۲۱ اردیبهشتماه گفت: انتخابات شوراهای اسلامی ۲۵ شهر و ۳۷۵ روستای استان ایلام ۲۹ اردیبهشت ۹۶ همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد و برای اولین بار انتخابات شوراها در شهر ایلام بهصورت الکترونیکی برگزار میشود.
تهران؛ رقابت شدید شوراها در شرق تهران
این روزها همه خیابانهای شهرهای کشور در تبوتاب انتخابات به سر میبرند و در هر محلهای میتوان نشانههای انتخاباتی را دید.
در مورد انتخابات شوراهای اسلامی، تنها راه معرفی نامزدهای انتخاباتی از طریق تبلیغات محیطی، رسانهها، خبرگزاریها و نیز شبکههای مجازی است، هرلحظه که میگذرد لیستها و ائتلافهای جدیدی شکل میگیرد و فضای انتخابات لحظهبهلحظه داغتر میشود.
گاه زمزمه میشود که فلان کاندیدا به نفع کاندیدای دیگر کنار رفت و یا فردی به دلایلی خاص انصراف داد و یا افرادی در وقت اضافه تأیید صلاحیت گرفته و تأییدیه به دست در پی فراهم کردن سازوکار تبلیغات و راهاندازی ستاد هستند، همه این موارد سبب داغ شدن تنور انتخابات شده است.
در شهرستانهای استان تهران اما به دلیل نزدیکی به پایتخت و تراکم جمعیت زیاد این مسئله رنگ بیشتری مییابد، طوری که در بسیاری از حوزههای انتخابیه رقابت بیش از ۱۰ کاندیدا برای کسب یک کرسی در پارلمان شهری را شاهد هستیم و پرواضح است که این امر رقابت را تنگاتنگ خواهد کرد.
در ورامین، هر ۱۹ نفر برای کسب یک صندلی رقابت میکنند، این موضوع باعث شده اعضاء قدیمی و قبلی شورای شهر هم برای حضور در شورای شهر در حاشیه امنیت نباشند، هیچکس نمیداند چه خواهد شد.
در پردیس اما اوضاع متفاوت است، نزدیک به ۱۳ نامزد انتخاباتی رقابت میکنند تا یک نفر وارد شورای شهر پردیس شود، شورایی که عضو فعلی ندارد، اصولاً پردیس شورای فعلی نداشته و میخواهد با کمک تمام مسئولین، شورا دار شود.
رقابت در باقرشهر هم سنگین است، جایی که زیر گوش شهرداری کلانشهر تهران، با امکانات یک کلانشهر قرار دارد و قطعاً توقعات مردمی در سطح شهروندان تهرانی است و این امر زمینهساز نارضایتیهای بیشتر از شورای شهر باقرشهر را فراهم میآورد و وظیفه این شورا را سنگینتر میکند.
همین رقابت سنگین در باقرشهر سبب شده که فضای تبلیغات انتخاباتی، بهخصوص در فضای مجازی با بداخلاقیهایی عجین شود و صدای بسیاری از دلسوزان و کاندیداها را درآورد، دراینبین احساس میشود، این شورا دستخوش تغییرات زیادی نشده و ۴ الی ۵ نفر از اعضاء شورای جدید باقرشهر از اعضاء چهارمین دوره شورای شهر بوده و ۲ الی ۳ نفر نیز از نامزدهای جدید وارد شورای باقرشهر شوند.
شهر دماوند هم رقابت تقریباً سنگینی را تجربه میکند، در این شهر نیز تقریباً برای هر کرسی شورای شهر، ۱۳ نفر رقابت میکنند، در این شهر نیز رقابتها سنگین است اما در فضای مجازی نشانی از تخریب رقبا دیده نشده و تاکنون مجموع رقابتها در فضایی اخلاق مدار پیش میرود.
رقابت نامزدهای انتخاباتی در قرچک نیز تا حدودی سنگین است و در این شهر که بیش از ۹۸ درصد جمعیت آن را مهاجرانی از شهرستانهای مختلف ایران تشکیل داده و آذریها، لرها، کردها، خراسانیها و شمالیها، همه در قرچک حضور دارند طایفهگرایی بهشدت در انتخابات شوراها به چشم میخورد.
در شهرهای آبعلی، فرون آباد و شریفآباد نیز سادهترین رقابتهای شهری در شرق استان تهران را شاهد هستیم، جایی که از تقریباً هر ۴ نامزد انتخاباتی یک نفر وارد شورای شهر میشود و درواقع در شرایط یکسان، شانس ورود هر نامزد به شورای شهر ۲۵ درصد خواهد بود.
نشاط انتخاباتی و سیاسی در مشهد به اوج رسید
چند روز بیشتر تا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری باقی نمانده و شهرهای مختلف کشور هرکدام بهنوبه خود، حال و هوای خاصی دارند. مشهد نیز از این قاعده مستثنا نیست و پوسترهای نامزدها، تصاویر انتخاباتی و جوانهایی که مشغول رفتوآمد در ستاد انتخاباتی نامزد موردنظرشان هستند، همه و همه حاکی از به وقوع پیوستن یک جریان و اتفاق مهم است.
ایمان ۳۴ ساله مدیر آموزشگاه هتلداری در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید:این روزها در خیابانهای این شهر انگار جان تازه دمیدهاند و قدم زدن میان مردمانی که عاشقانه و امیدوار شعار میدهند و شعور سیاسی دارند شیرین و دلچسب است.
وی با شور خاصی ادامه میدهد: جوانان ربانهای رنگارنگ بر دستان خود بستهاند و بیادعا برای نامزدهای موردعلاقه خود تبلیغ میکنند، فریاد میزنند و بحثوجدل میکنند، فضا، فضای امیدواری و نشاط است و نامزدهای انتخاباتی در سومین مناظره خودرو در روی یکدیگر و مصمم برای تغییر نشستند، حرفها کاملاً جدی و استعارهها و تشبیهات به دیروز و امروز و فردا در بالاترین حد ممکن بود و گرمای انتخابات تمام مردم ایران را میخکوب جعبههای جادویی کرده بود.
محبوبه ۲۵ ساله و دانشجوی مدیریت است. در مورد مناظره اخیر نیز به خبرنگار مهر میگوید: مناظره آخر را با علم اینکه میدانستم در مورد اقتصاد است نگاه کردم و با کنجکاوی تا انتها پیگیرش بودم تا ببینم نماینده من و یا بهتر است بگویم نمایندگان مردم کشورم با توجه به اینکه بحرانهای اقتصادی زیادی را پیشرو داشتیم و داریم چه برنامههایی را برای بهبود اوضاع عنوان میکنند.
زهرا ۳۲ ساله مشاوره تحصیلی است. از او در مورد مناظره اخیر و شرکت در انتخابات میپرسم. وی میگوید: من بهعنوان یک ایرانی برای کشورم رأی خواهم داد و این تصمیمم با آخرین مناظره قوت گرفته است. فکر میکنم اکثر مردم با فضای مناظرات تصمیم خود را گرفتهاند. زهرا ادامه میدهد: مناظره سوم نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه اقتصاد بود، غولی که شاید عوام مردم فقط بعد گرانی و تورم آن را میدانند، یعنی هر موقع صحبت از اقتصاد میشود گرانی و تورم در ذهن همه نقش میبندد درصورتیکه من فکر میکنم مسائل خیلی پیچیدهتر از این حرفها است.
آیلین ۲۶ ساله دانشجوی آموزش زبان انگلیسی است. وی در مورد حال و هوای این روزهای مشهد میگوید: ین حال و هوای شهر، من را به یاد انتخابات دوره گذشته انداخت و وعدههایی که عملی نشد. من توقع دارم کسی که قرار است رئیسجمهور شود، حقوق شهروندی که حق طبیعی همه افراد است را مدنظر قرار دهد.
سیستان؛ روستایی که همه کاندیداهای آن زن هستند
بازار تبلیغات انتخاباتی پس از مناظره سوم در استان سیستان و بلوچستان هم داغتر شده است و این در حالی است که کمتر از یک هفته تا روز سرنوشتساز ۲۹ اردیبهشت باقیمانده است.
این روزها به هر گوشهای از شهر که مینگرید بنرها و پوسترهای رنگارنگی را میبینید که برخی از آنها بهشدت توجهها را به خودشان جلب میکنند.
در این میان با شروع شدن زمان تبلیغات کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا دیگر جایی برای راه رفتن در پیادهروها نیز وجود ندارد و انواع و اقسام بنرهای تبلیغاتی با شعارهای جالب به چشم میخورد.
صد درصد داوطلبان نامزدی انتخابات شوراها در یکی از روستاهای شهرستان خاش زن هستندطبق اعلام فرمانداری زاهدان ۳۴۲ کاندیدا در انتخابات شورای شهر زاهدان تائید شدند که از نکات قابلتوجه این دوره حضور پررنگ بانوان در این انتخابات است، البته رشد حضور کاندیداهای زن در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا فقط مربوط به شهر زاهدان نیست و در کل استان سیستان و بلوچستان بهخوبی مشاهده میشود تا جایی که صد درصد داوطلبان نامزدی انتخابات شوراها در یکی از روستاهای شهرستان خاش زن هستند.
فرماندار شهرستان خاش در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای نخستین بار در تاریخ انتخابات سیستان و بلوچستان تمامی ۱۰ داوطلب نامزدی انتخابات شورای اسلامی در روستای «افضلآباد» دهستان «پشت کوه» بخش مرکزی شهرستان خاش زن و آماده رقابت در عرصه انتخاباتی شورای روستا هستند.
محمد اکبر چاکر زهی افزود: با توجه به بررسیها در تاریخ استان و شهرستان خاش تاکنون حضور زنان در عرصه رقابتی انتخابات تا این مقدار بالا نبوده است.
از این موارد که بگذریم نوع تبلیغات نیز در این دوره متفاوت شده و بیشتر به سمت فضای مجازی رفته تا جایی که تقریباً هر یک از شهروندان که از نرمافزارهای موبایلی استفاده میکنند هرروز صبح که به گوشی خود مینگرند میبینند در دهها گروه و کانال عضو شدند.
رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تخلفات انتخاباتی حوزه فضای مجازی استان بیشتر مربوط به انتخابات شوراها است و با توجه به اقدامات ستادهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در حوزه فضای مجازی در این استان تا این لحظه تنش خاصی در این زمینه ایجاد نشده است.
علیاصغر جمشید نژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۱۸ هزار و ۴۱۸ نفر داوطلب در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان نامنویسی کردند که در مقایسه با دوره قبل ۱۶ درصد رشد دارد.
رئیس ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای شهر در ۳۷ شهر استان افزود : تعداد کرسیهای عضویت شوراهای شهر و روستا در استان بیش از ۳ درصد رشد داشته است.
وی گفت: علاوه بر این در سه هزار و ۳۵۶ روستا استان نیز انتخابات شوراها برگزار میشود که نسبت به دوره قبل ۲.۸۵ درصد رشد داشته است.
قم؛ سایه انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات شوراها
آنچه بیشتر بر درودیوار شهر قم مشاهده میشود تصاویر کاندیداهای ریاست جمهوری است، البته دراینبین کانالهای تبلیغاتی کاندیداهای شورای اسلامی شهر در فضای مجازی راهاندازی شده است و در طول روزبه گفته برخی از شهروندان قمی چندین کانال و گروه تلگرامی کاندیداها، آنها را عضو گروهها و کانالها میکنند که گرچه این امر جنبه تبلیغاتی دارد اما صدای برخی از شهروندان را درآورده است.
برخی از افراد در سطح شهر محل کسبوکار خود را هم به ستاد انتخاباتی تبدیل کردهاند و با توجه به اینکه بلافاصله بعد از آغاز تبلیغات شورای اسلامی شهر، جشن نیمه شعبان آغاز شده بود ستادها و برخی از کاندیداها در حد امکان از این فرصت استفاده کردند و علاوه بر برگزاری جشن و یا مولودی در منازل، پخش شیرینی و شربت و چراغانی ستادهای انتخاباتی خود را دنبال کردند و بنرهای تبلیغاتی خود را به سمت مسیرهای منتهی به مسجد مقدس جمکران سوق دادند.
بنابر آنچه که در رسانهها از احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نقلشده است در کل استان قم یک هزار و ۵۸۴ نفر برای عضویت در شوراهای شهر و روستا کاندیدا شده بودند که البته تعدادی از این افراد بعد از ثبتنام انصراف دادهاند.
رضا سیار فرماندار قم نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: درمجموع ۶۸۹ نفر برای شهر قم و شهرهای تابعه آن کاندیدا شورای شهر شدهاند که از این تعداد ۵۳۶ نفر در قم، ۱۴ نفر در سلفچگان، ۱۲ نفر در دستجرد، ۱۹ نفر در جعفریه، ۲۰ نفر در کهک و درنهایت ۱۶ نفر در شهر قنوات تأیید صلاحیت نهایی و درمجموع در این بخش ۶۱۷ نفر تأیید صلاحیت نهایی شدهاند.
شورای اسلامی شهر دوره گذشته قم ۲۵ نفره بود که در این دوره بر اساس تغییرات قانونی این تعداد به ۱۳ نفر تقلیل یافته که همین امر صحنه رقابت شوراهای شهر را تنگتر کرده است.
بر اساس تعداد افرادی که برای عضویت در شورای شهر قم تأیید صلاحیت شدهاند در حال حاضر برای هر کرسی شورا در این شهر تقریباً ۴۲ کاندیدا وجود دارد که برای دست یابی به کرسیهای شورای شهر با یکدیگر رقابت میکنند و البته شایان ذکر است که برخی از کاندیداهای تأیید صلاحیت شده تنها به تبلیغات چهره به چهره و فامیلی اکتفا کرده و هیچگونه تبلیغات محیطی و یا حتی تلگرامی و فضای مجازی را دنبال نمیکنند.
در بخش سلفچگان کرسیهای شورای شهر پنج نفره است و در حال حاضر تقریباً سه نفر برای تصاحب هر کرسی شورا تبلیغات را آغاز کرده است.
در بخش دستجرد استان قم هم برای هر کرسی تقریباً دو نفر در بخش جعفریه برای هر کرسی تقریباً چهار نفر در بخش کهک برای هر کرسی چهار نفر و در بخش قنوات هم برای هر کرسی تقریباً سه نفر در حال رقابت هستند.
بنابراین گزارش انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا و انتخابات میان دوره ای مجلس در ۴ حوزه انتخابیه همزمان با هم در ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار می شود.
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