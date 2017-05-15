زمان اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی «تیتر ۱۰» تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور (تیتر ۱۰ ) امسال با رشد بیش از ۲۵۰ درصدی در آثار ارسال مواجه شد.

آیین اختتامیه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور «تیتر۱۰» پیش از این قرار بود اسفندماه ۱۳۹۵ برگزار شود که به دلیل استقبال چشمگیر فعالان رسانه‌ای و نشریات دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور و ارسال بیش از ۳۷ هزار اثر به زمان دیگری موکول شد.

دهمین دوره جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور «تیتر۱۰» از روز ۲۶ آبان‌ ۱۳۹۵ با ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن توسط دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به دانشگاه‌های سراسر کشور آغاز به کار کرد.

این دوره از جشنواره شامل سه بخش اصلی با عناوین «آثار برگزیده»، « نشریات برگزیده»، «فضای مجازی» و دو «بخش ویژه» و «نویسندگان برتر» است.

بر اساس اعلام دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی که در اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت مستقر است، با توجه به استقبال دانشجویان فعال رسانه‌ای دانشگاه‌های سراسر کشور به جهت حفظ کیفیت داوری آثار ارسالی و فراهم کردن تمهیدات لازم جهت برگزاری مناسب این رویداد مراسم اختتامیه، مرداد یا شهریورماه سال جاری به میزبانی وزارت بهداشت و همکاری دیگر دستگاه‌های و نهادهای دانشگاهی برگزار خواهد شد.