اصلاح طلبی واصولگرایی درکردستان بازارگرمی است/فرهنگ استان درحاشیه

خبرگزاری مهر - گروه استانها؛ چنور صادقی: محمد الله مرادی از فعالان سیاسی در استان کردستان است که سابقه مدیریت در حوزه های مختلف را دارد و در طول این سالها همواره با صراحت لهجه و به دور از قالب بندی های دو جریان سیاسی مطالبات خود را مطرح کرده است.

وی که سابقه حضور در جبهه های حق علیه باطل و مقابله با ضد انقلاب را در کارنامه دارد، به عنوان معاون فرمانده سپاه، فرماندار، فرماندار، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشرارزشهای دفاع مقدس سابقه مدیریت را در کارنامه خود دارد و حتی در یک دوره نیز به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس به دور دوم نیز رسید ولی در نهایت موفق به حضور در پارلمان نشد.

وی در دولت احمدی نژاد فرماندار بود و در دولت روحانی نیز به عنوان مدیرکل اموال تملیکی کردستان منصوب شده است و همانند گذشته در این دولت نیز به عنوان یک منتقد از بخش های مختلف از جمله فرهنگ انتقاد می کند.

اظهار نظر وی در خصوص مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در سخنرانی ۲۲ بهمن سال گذشته نیز با حواشی مختلفی همراه بود ولی وی می گوید که همچنان انتقاد می کند و البته سعی خواهد کرد که این انتقاد در راستای دفاع از حق و حقوق مردم باشد.

محمد الله مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زیاد قائل به جناح بندی نبوده و عضو هیچ حزب و جریانی هم نیستم، گفت: معتقدم بعد ازبیش از سه دهه ای که از عمر انقلاب اسلامی ایران می گذرد دولت ها نشان دادند نماینده جناح خود بودند نه نظام و این یک پاشنه آشیل در راستای خدمت به مردم است.

وی با اشاره به اینکه دولت باید افکار نظام جمهوری اسلامی که رهبر معظم انقلاب در راس آن قراردارد را منعکس کند، عنوان کرد: دولت ها در مسائل سیاسی شاید بتوانند از افکار دیگر پیروی کنند ولی در مسائل اجتماعی باید تابع رهبری باشند چراکه این مسائل تحت امر ایشان که تصمیم گیر و سیاست گذار فرهنگ اجتماعی کشور هستند، صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تاکید کردند که امنیت نظام برای ما مهم است، بیان کرد: کشورما نه فقط جمهوری و نه فقط اسلامی، بلکه جمهوری اسلامی است و این مشروعیت و مقبولیت نظام ما را می رساند.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه حضرت علی(ع) تا مردم با ایشان بیعت نکردند خلافت را نپذیرفتند، ادامه داد: اگر مشروعیت و مقبولیت نظام را باهم نپذیریم بی شک ضرر خواهیم کرد و لازمه مشروعیت ایجاد مقبولیت است و این مهم نیز توسط مردم بوجود می آید.

الله مرادی با انتقاد از اینکه هیچ دولتی در کشورما تاکنون نتوانسته نمایندگی نظام را به منصه ظهور برساند، گفت: این اتفاق باعث سردرگمی مردم ما شده است.

با تکیه برنظام می توانیم اصلاحات ایجاد کنیم

وی با بیان اینکه با تکیه برنظام می توانیم اصلاحات ایجاد کنیم، عنوان کرد: اصلاح طلبی با تکیه برنظام و براساس چارچوب های نظام مطلوب است ولاغیر و به همین دلیل متوصل شدن به دشمنان برای ایجاد اصلاحات در جامعه یک کار اشتباه و بدون نتیجه است.

وی با بیان اینکه اصلاحات را باید ابتدا از درون خود آغاز کنیم تا درجامعه فراگیر شود، بیان کرد: ما با تکیه بر اصولی که داریم می توانیم خود و جامعه را اصلاح کنیم وانجام این امر بر ما واجب است.

به گفته این فعال سیاسی، اصلاح طلبی تکیه براصول است نه برمبنای سکولاریسم و براندازی، بنابراین در هر حرکتی باید این نکته را مد نظر داشته باشیم.

الله مرادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فرهنگ به ویژه در استان کردستان اشاره کرد و اظهارداشت: بارها در مراسم ها و نشست های متعدد بیان کردم که فرهنگ ما در دولت های مختلف مورد تمسخر قرار گرفته است.

نگاه به فرهنگ کردستان شعاری است

وی ادامه داد: سفر سال ۸۸ مقام معظم رهبری به کردستان قطعا تشریفاتی نبود و از لحاظ مختلف به ویژه فرهنگی بسیار بابرکت بود و در جلسه شورای اداری استان اعلام کردند که که کردستان نخبه های فرهنگی زیادی دارد و حتی به چند نفر از آنها هم اشاره کردند.

وی اضافه کرد: حال این سوال مطرح است که در استانی که مقام معظم رهبری چنین دیدگاهی نسبت به آن دارد، چرا تاکنون برای یکی از دستگاه های فرهنگی آن نتوانستند مدیری از همین نخبه های استان انتخاب کنند.

این فعال سیاسی عنوان کرد: دیدگاه و تفکرم اصلاح طلبانه با تکیه برسنگر اصولگرایی است و معتقدم هر دولتی که سرکار می آید باید عده ای منتقد منصف همواره نظاره گر عملکرد دولتمردان باشند و این حاکی از مردم سالاری است.

الله مرادی ادامه داد: متاسفانه درکشورما عده ای وقتی دولت اصلاح طلب سرکار می آید، اصلاح طلب می شوند و زمانی که به مسئولیتی می رسند برخلاف آن رفتار و عمل می کنند.

وی افزود: در انتخابات تعدادی اصولگرا می شوند، بدون اینکه توجهی به شعار اصلی اصولگرایی که دینی فکر و عمل کردن است، داشته باشند.

وی بیان کرد: عده ای برای پیشبرد امیال شخصی خود نه آمال و خواسته های مردم وارد عرصه انتخابات می شوند و این یک ضعف جدی است که باید برای درمان آن تلاش شود.

این فعال سیاسی اظهارداشت: متاسفانه برخی از کاندیداها به جای اینکه با فکر مردم صحبت کنند معده و شکم آنها را مورد خطاب قرار می دهند و صحبت از وجود یخچال های پر و خالی می کنند و این توهین به مردم است.

دولت های پوپولیستی برای رضایت مردم خزانه را خالی می کنند

این فعال سیاسی بیان کرد: دولت های پوپولیستی برای رضایت مردم خزانه را خالی می کنند که این برای دولت جدیدی که سرکار می آید مشکل ایجاد می کند.

الله مرادی با اشاره به اینکه یارانه ها دام تنیده ای بود که دولت یازدهم در آن افتاد، بیان کرد: متاسفانه یارانه را به تمامی اقشار جامعه اعم از فقیر و غنی دادند، اگر در ابتدا تنها به دهک های پایین جامعه داده می شد امکان و توان چند برابر کردن آن بود.

وی با طرح این سوال که اکنون اعطای یارانه ها چه تاثیری در برابری و عدالت داشته است؟ گفت: به قشر غنی و فقیر جامعه به طور یکسان یارانه پرداخت شده در حالی که مبلغ بیشتری به قشر ضعیف جامعه می بایست پرداخت شود.

وی ادامه داد: یارانه ثروتمندان را هم به دلیل اینکه در آنها توقع ایجاد شده را نمی توان قطع کرد واین از مشکلاتی است که جامعه ما با آن درگیر شده است.

ایام انتخابات فرصتی برای نقد عملکرد دولت نیست

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه برخی از کاندیداها سوگند یادمی کنند که درصورت پیروزی در انتخابات فساد را در ایران از بین می برند، گفت: دولت به تنهایی نمی تواند فساد را برطرف کند ورئیس جمهور چنین اختیاری ندارد.

الله مرادی خطاب به افرادی که در ایام انتخابات شروع به نقد عملکرد دولت می کنند، بیان کرد: در طول این چهار سال چرا هیچ نقدی نکردید، بی شک ایام انتخابات فرصت و جایی برای نقد نیست و هر فردی که اقدام به اینکار کند قصدش براندازی و تخریب است.

وی با بیان اینکه مردم شغل و معیشت می خواهند، افزود: اشتغال با معجزه ایجاد نمی شود، مردم کردستان از تمامی دولت ها گلایه مند هستند و شاید میزان گلایه ها از این دولت که وعده های زیادی به مردم داد، بیشتر باشد.

وی با طرح این سوال که آیا حقوق های نجومی در چهار سال اخیر شکل گرفته است، گفت: وقتی که ناظرین در کشورما دست به رانتخواری زدند حقوق های نجومی هم شکل گرفت.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه هر دولتی سرکار بیاید آن را نقد خواهد کرد، بیان کرد: نقد منصفانه همواره منجر به بهبود اوضاع می شود که باید در طول سال های فعالیت دولت ها این اقدام انجام شد، ایام انتخابات همه باید برای ایجاد مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رای تلاش کنند.

الله مرادی در پایان اظهارداشت: هدایت رهبری و درصحنه بودن مردم در عرصه های مختلف نظام را حفظ کرده است و باید همیشه این دو نفش مهم و تاثیرگذار را مورد توجه داشته باشیم و انتظار می رود که در نهایت در روز ۲۹ اردیبهشت ماه همه در صحنه حضور داشته باشند و با این حضور خود بار دیگر انقلا و نظام را در مقابل دشمنان بیمه کنند.