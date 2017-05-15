«همین امشب برگردیم» نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون ادبیات ایران، چهارصدوبیست وپنجمین نشست هفته کانون ادبیات ایران با محوریت نقد و بررسی مجموعه داستان «همین امشب برگردیم» نوشته پیمان اسماعیلی عصر امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت در کانون ادبیات ایران برگزار می شود.

نشست نقد این مجموعه داستان با حضور محمدرضا گودرزی و امیرحسین خورشید فر به عنوان منتقد و نویسنده اثر همراه خواهد بود.

این برنامه عصر امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت از ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات کانون ادبیات ایران واقع در خیابان شهید مفتح جنوبی، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، خیابان اردلان، شماره ۲۵ برگزار می شود.