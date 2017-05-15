پزشکان متخصص داخلی به سازمان بازرسی و دیوان عدالت پناه بردند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج خسرونیا صبح دوشنبه در بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران که در مرکز همایشهای رازی برگزار میشود، افزود: رعایت اصول اخلاق پزشکی بر تمام جامعه پزشکی ضروری است، ما میبایست راحتی بیماران را فراهم کرده و ضمن محترم شمردن شئونات پزشکی، بتوانیم ارزش حرفه پزشکی را حفظ کرده و از رفتن به دادگاهها جلوگیری کنیم.
وی با انتقاد از کسانی که در لباس دوست، تیشه به ریشه جامعه پزشکی میزنند، تأکید کرد: بهتر است در مسیر خدمت به مردم و بیماران، این افراد را بهتر بشناسیم.
خسرونیا اشاره به دستاوردهای طرح تحول سلامت که به عنوان بهترین دستاورد دولت یازدهم تلقی میشود، اظهار داشت: متأسفانه اجرای این طرح در ادامه به دلیل تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات پزشکان و بیمارستانها با مشکلات مالی مواجه شده است که انتظار میرود مجلس شورای اسلامی نسبت به تأمین منابع پایدار برای تداوم این طرح راهکار بیاندیشد.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران به موضوع تعرفههای پزشکی اشاره کرد و افزود: توصیه میشود تعرفه پزشکی به عدد اصلی و حقیقی برسد و بر اساس نرخ تورم تعیین شود.
وی با اشاره به شایعاتی که پیرامون کاهش تعرفههای پزشکی در سال ۹۶ شنیده میشود، تأکید کرد: امیدواریم کاهش تعرفهها شایعه باشد.
خسرونیا در ادامه به مشکلات پزشکان متخصص داخلی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در بعضی از دانشگاههای علوم پزشکی، رزیدنت داخلی را به اتاق آندوسکوپی راه نمیدهند.
وی ادامه داد: مشکلات موجود باعث شده پزشکان متخصص داخلی به بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری پناه ببرند، گرچه اطمینان داریم که این وظیفه سازمان نظام پزشکی است که مشکلات پزشکان را حل کند.
نظر شما