اقبالی ندارم/همچنان تا پایان رای گیری در صحنه خواهم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی هاشمی طبا با صدور اطلاعیه ای از عدم اقبال مردم به خودش خبر داد و البته تاکید کرد تا پایان در رقابت ها خواهد ماند.

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

بسمه تعالی

چو ایران نباشد ، تن من مباد

با سلام بر شهیدان و با درود به روان پاک بنیان‌گذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) اینک در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ضرورت «حفظ امنیت ملی و آرامش کشور» و با دیدگاه داشتن «استقلال ملی و عظمت و سربلندی ملت ایران» لازم می داند موارد و تاملات زیر را باطلاع هموطنان عزیز برسانم.

همانطور که در برنامه های رادیو تلویزیونی و از جمله مناظره های انجام شده بین نامزدهای محترم ریاست جمهوری ملاحظه شد به طور کلی سه دیدگاه در خصوص چگونگی موجودیت ایران و جمهوری اسلامی و نیز خدماتی که باید از سوی رییس جمهوری و دولت صورت پذیرد وجود دارد.

الف- دیدگاه نخست

دیدگاه نخست که خود را به اصول گرایی منتسب می نمایند آن است که با نشان دادن فقر و فاقه و ذلت و بیچارگی مردم و عدم وجود آسایش و رفاه در جامعه و به گونه ای سیاه نمایی جامعه در اظهارات و فیلم های انتخاباتی خود سعی در خنثی کردن تلاش های دولت یازدهم و مخدوش نمودن خدمات این دولت می کنند. این سیاه نمایی در حدی است که مشابه آن در رسانه های بیگانه و ضد انقلاب و نیز برخی فیلم های تهیه شده در ایران که متهم به سیاه نمایی شده اند، تاکنون دیده نشده است. اینان توجه ننموده اند که به هرحال آنچه ارائه می کنند حاصل ۳۸ سال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است و در عین حال با سرپوش گذاشتن و نادیده گرفتن اقدامات نابخردانه دولت های نهم و دهم مشکلات را صرفا به عملکرد دولت یازدهم معطوف می کنند.

این دیدگاه برای ایجاد جاذبه بیشتر در مردم با اعلان سه برابر کردن یارانه ها و پرداخت کارانه به متقاضیان کار و بیان توانایی های شخصی و بدون توجه به واقعیت های اقتصادی جامعه، صرفا با بیان «می توانم» و «قول هایم را عملی می کنم» سعی در بزرگ تر و تواناتر نشان دادن خود دارند. اینان چون هرگز در متن دولت نبوده و محدودیت های قانونی دولت را نمی شناسند بدون توجه به آمار و اطلاعات، داد سخن از رفع هر گونه محرومیت داده و مدینه فاضله ای را به مردم وعده می دهند و سرانجام در برابر روبروشدن با واقعیات و لزوم ارائه منابع برای مخارج تصوری، موضوع را محدود به کمک به فقرا کرده اند.البته همچنان در باب ذلت و بیچارگی مردم و وعده برای رفع همه مسائل مردم بدون آنکه راه حلی ارائه کنند داد سخن می دهند.

این که ایشان هرگز از شهیدان، دفاع مقدس، سیاست های دفاع مقدس، لزوم فداکاری و ایثار مردم صحبت نمی کنند، جای سئوال دارد و این که اینان دولت احتمالی خود راهگشا می دانند و سعادت مردم را منوط به روی کار آمدن خود و دولت شان می کنند، نشان می دهد سیاست «هدف وسیله را توجیه می کند» را دنبال می نمایند؛ حتی به قیمت اتهام ضمنی به جمهوری اسلامی برای در تنگنا بودن مردم.

ب- دیدگاه دوم

دیدگاه دوم دیدگاه رییس جمهوری و معاون اول ایشان برمبنای دولت تدبیر و امید است و با برشماری خدمات دولت در آواربرداری از نتیجه اشتباهات هشت ساله دولت نهم و دهم، کاهش تورم ، رفع بسیاری از تحریم ها با امضاء سند برجام، کاهش معوقات بانکی، افزایش استخراج نفت حسب سهمیه اوپک، رشد اقتصاد ایران و تبدیل رشد منفی به رشد مثبت، افزایش صادرات و اجرای طرح سلامت خود را آماده تداوم این روند اعلام کردند.

شاید بیش از نیمی از وقت موافقین دیدگاه تدبیر و امید به خصوص در مناظره ها، صرف دفاع شخصی از اتهامات وارده که از سوی اصول گرایان بود گردید. در حقیقت تاکتیک اصول گرایان مبنی بر حمله به شخص رییس جمهور و معاون وی کارگر افتاد و نیمی از وقت شان که باید صرف بیان عملکرد و ایده های آینده می شد به هدر رفت. رییس جمهور و معاون اول ایشان با این همه نشان دادند که راهی که رفته اند -اگرچه بدون اشتباه نبوده- اما موفقیت های مهمی را هم به همراه داشته است.

این دیدگاه ضمن اذعان به مسائل زیست‌گاهی ایران و سایر مسائل با توجه به نگاه اصلاحی و تدریجی می تواند موثر باشد. البته وقتی «موثر» را در برابر «مخرب» قرار دهیم به اهمیت آن پی می بریم.

ج- دیدگاه سوم

دیدگاه سوم دیدگاه اینجانب است. موضوع تخریب زیستگاه ایران که چون «بیماری خاموش سرطان» کالبد ایران

را تهدید می کند، همراه با کشاورزی سنتی که همچنان پایدار است و تهدیدی جدی برای خود کشاورزی است در صدر موضوع قرار دارد و در کنار آن می توان با حذف یارانه های نقدی عمومی بودجه آن را به درماندگان، معلولان، بی سرپرستان و البته از طریق سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام تخصیص داد تا به مستحقان حسب نیازشان کمک شود.

همراه این اقدامات آن نهضت سرمایه گذاری، کارآفرینی حسب بیانیه اقتصاد مقاومتی باید به صورت جامع شکل گرفته و امکانات دولت از لحاظ آماده سازی و تسهیل بستر کسب و کار، جذب سرمایه خارجی در عین ممانعت از افزایش هزینه جاری دولت به کار گرفته شود و از همه مهمتر موضوع گردشگری به عنوان اولین و مهمترین عامل اشتغال مطرح و دنبال شود.

طبعا در این راه ملت ایران همراه با صرفه جویی هرچه بیشتر باید کوشش مضاعفی در کار و تلاش بیشتری برای صادرات به کار ببندد تا هر سه موضوع به ثمر بنشیند و این مستلزم فداکاری برای عبور از تنگناهاست و اگرچه این حرکت با حرکت شهدا و رزمندگان ، قابل قیاس نیست اما آن فداکاری ها، شهامت ها، گذشت ها باید در وجود جامعه ما همچنان شکل گیرد و ایران به یک مجموعه بزرگ تلاش و کار جهادی تبدیل شود.

همه باید در این راستا باشند که بگویند ایران برای ما همه چیز فراهم کرده و خود تکیده شده است اینک هنگامه آنست که ما برای ایران کار کنیم و وضع سرزمین مان را بهبود بخشیم.

هر چند اجرای این دیدگاه سختی به همراه دارد، همان طور که سختی دفاع از مرزها بسیار بود، اما نهایتا شیرینی و گشایش حاصل شد. این سختی که البته در مقام قیاس فقط سایه ای از آن سختی دفاع مقدس است، نتیجه ای واقعی برای ایران و ملت ما دارد و مصداقی برای آیه شریفه « ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا، فاذا فرغت فانصب» می باشد.

هرگاه قاطبه ملت بزرگوار ایران آمادگی چنین رویارویی داشته باشند آن گاه امکان حصول به اهداف میسر می شود و از آنجا که «میزان رای ملت است»، لذا تصمیم ملت ایران همواره محترم خواهد بود.

اینجانب با توجه به آمارهای موجود و نظر خواهی های بعمل آمده از آن جا که شاید به دلیل عدم سابقه برای گستردگی اطلاعات این دیدگاه و شاید به دلایل دیگر استقبال از آن را در حد قاطبه ملت شریف ایران نمی بینم و در جهت عدم بازگشت به شرایط دولت نهم و دهم و همچنین تداوم حرکت سازنده دولت یازدهم بر آن هستم که رای خود را به جناب آقای دکتر روحانی اختصاص دهم.

صد البته به مصداق «یعلمون ظاهرا الحیوه الدنیا و هم بالاخره هم غافلون» چون به آراء ظاهری تکیه کرده ام لذا برای باز گذاردن پنجره ای برای نادیده ها و ندانسته ها همچنان تا پایان رای گیری درصحنه خواهم بود و به هرحال امید آن دارم که با استعانت از خداوند متعال گفتمان «حفظ و ارجمندی ایران» در دستور کار دولت آینده قرار گرفته و موجب سربلندی ملت ایران در حفظ و ارتقاء سرزمین مادری مان شود و به تعبیر رهبر معظم انقلاب بیش از پیش «استقلال ملی و عظمت و سربلندی ملت ایران» در تداوم انقلاب باشکوه اسلامی فراهم گردد.



خداوند یار و یاور ملت شریف ایران باشد

سید مصطفی هاشمی طبا

۲۵/۲/۹۶

#هاشمی_طبا

#حفظ_ایران

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