به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسیدگی به امور مساجد در آستانه دوازدهیمن دوره انتخابات ریاست جمهوری بیانیه ای خطاب به ائمه جماعات استان تهران منتشر کرده است که متن کامل آن از نظر می گذرد.
محضر ذی شرافت ائمه محترم جماعات مساجد استان تهران (دامت برکاتهم)
سلام علیکم و رحمه الله
در ماه معظم شعبان و بهبرکت مناسبتهای سرشار از نور و سرور آن، بهویژه طلوع خجستهی خورشید عبودیت و عدالت، حضرت صاحبالزمان(عجلا...تعالیفرجهالشریف)، در حالی دومین ماه از سال «اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال» را پشتسر میگذاریم که اینجانب بهعنوان خادم خانههای خدا و شما بزرگواران، توفیق داشتم در قالب ۷ جلسهی ناحیهای که با محبت و عنایتتان همراه بود، به دیدار و گفتگو با اعزه بنشینم و در خصوص دغدغههای مشترک و راههای تحقق منویات رهبر فرزانهی انقلاب(دامت برکاته) در ارتباط با مساجد، بهتبادلنظر بپردازم.
در این جلسات، علاوه بر سنجش نسبت خود با آرمان «مسجد طراز اسلامی» و بررسی شاخصههای «مسجد برقرار» و افق پیشرو بر اساس سومین برنامهی راهبردی مرکز رسیدگی به امور مساجد، تا سال ۱۴۰۰ ، بهتفصیل در خصوص نقش و جایگاه مساجد و ائمه محترم جماعات در انتخابات پیش رو گفتگو کردیم و به تحلیل دیدگاههای ژرف و خردمندانهی مقام معظم رهبری پرداختیم.
اکنون و در آستانهی رویداد بزرگ و حساس انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر خود فرض میدانم ضمن تقدیر و تشکر از ورود بصیرتآفرین و اثربخشی که منسجمتر از ادوار گذشته، در جایگاه پدر معنوی مسجد و محل، معطوف به هدایت مردم برای رقم زدن حماسهای پرشور و شعور و ثبت حضور حداکثری به نفع انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی داشتهاید، چند نکته را بهمحضر مبارکتان یادآوری و تقدیم نمایم :
۱. مردمسالاری از منظر دینی، ابتکار اسلام ناب و هدیهی روحانیت معظّم به کشور است و با تدبیر امام راحل عظیمالشأن(ره)، حق و تکلیف مردم، از خاستگاه دینی و به برکت انقلاب بازخوانی شد. انتخابات، این مظهر حضور آگاهانه در عرصهی صیانت از دستاوردهای خون شهدای گرانقدر، به منزلهی لیلهالقدر نظام اسلامی، یکی از مهمترین آوردگاههای رویارویی ملت آگاه با استکبار جهانی بوده و تردیدی نیست که مشارکت عمومی، گسترده و هوشمندانهی مردم، اصلیترین مطالبهی رهبری عالیقدر محسوب شده و نقشی بسزا در خاموش کردن فتنهها و طراحیهای پیچیدهی دشمنان ایفا مینماید. در این راستا، انتظار میرود اعزّه، با پرهیز از ایستایی در داخل مسجد، به فضای محلات ورود کنند و با همت و جدیت، به تشویق حضور حداکثری مردم شریف، پای صندوقهای رأی بپردازند.
۲. تردیدی نیست که اهالی مساجد، این فعالان مخلص هستههای مقاومت فرهنگی، خواص نظام، گروه برگزیده و بهترینهای جامعهی اسلامی محسوب میشوند و البته، نقش محوری «مسجد» و «امام جماعت» ، مانند همیشه در برگزاری پرشور و گستردهی انتخابات و برگزیده شدن رییسجمهوری ولایتمدار، دشمنستیز، پاکدست، معتقد به مبانی و ارزشهای انقلاب، توانمند در اصلاح ساختار رنجور اقتصاد کشور با بهرهبرداری صحیح از فرصتها و ظرفیتهای داخل کشور، دارای انگیزه در امر ولاییِ بهبود وضعیت معیشت محرومین و دارای برنامه برای تولید شغل مولد و مانا، بسیار تعیینکننده و سرنوشتساز است .
۳. حفظ مکانت والا و قدسی مساجد و اقتضای حریت و آزادگی ائمهی محترم جماعات، بهعنوان گروه مرجع توده مردم، جایگاه آنان را به عنوان مبین و مفسر منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی ارتقاء میدهد. بهشکل طبیعی، مشی و منش پدرانه و حکیمانهی امام محترم جماعت، اقتضای آن را دارد که ضمن بهرهمند کردن مؤمنین از نظرات صریح مشورتی خود، اجازهی استفادهی سطحی از مساجد را که صندوق ذخیرهی نظام اسلامی محسوب میشوند، به احدی ندهند .
۴. تجربهی گرانسنگ چهار دههی گذشته نشان میدهد که جز پایگاه ولایت فقیه که عمود خیمهی انقلاب و امید مؤمنین محسوب میگردد، آبرو و اعتبار علما و منابر و مساجد، ضمن حفظ نگاه انقلابی و سیاسی اصیل و پرهیز از ابتلای به آفت خطرناک، بنیان سوز و البته زیبانمای سکولاریزم، برای جریانات موسمی سیاسی نباید هزینه شود. زاویه نگاه گروهها، در گذر ایام، دچار تغییر میشود و لیکن آنچه که ثابت و اصیل، در هر شرایطی باقی میماند، ولی فقیه زمان است. البته تبیین شاخصها و بصیرت افزایی مطابق مشی رهبر فرزانه انقلاب، نیاز جدی مردم است که با لسان نافذ علما تأمین خواهد شد .
۵. در آخرین دوره انتخابات، همکاری مساجد برای استقرار صندوقهای رای، با وجود همه مشکلات پیرامونی و طبیعی که در جریان آن هستیم، افتخارآمیز بود . حق این است که مساجد پایگاه اصلی استقرار صندوق های اخذ رای باشند و همچون سالهای آغازین انقلاب، تکلیف شرعی و انقلابی امت حزب ا... در مقدسترین مکان ادا شود و این مهم تدبیر و اعمال مدیریت ائمهی محترم جماعات را میطلبد .
۶. وحدت ملی، گوهری بیبدیل و غیرقابل جایگزین است که در مساجد باید صیانت شده ومتجلی گردد. به فضل الهی، ایام انتخابات، با عزت و سربلندی مردم و نظام اسلامی خواهد گذشت و پس از تنفیذ رهبری معظم انقلاب(دامت برکاته)، منتخب ملت، سکان اجرایی کشور را بهدست خواهد گرفت و در یک رویکرد اخلاقی و منطقی، شور و هیجانات تلخ و شیرین به خاطرهها خواهد پیوست و مودت و همدلی مومنین و اهل مسجد ، جایگزین رقابتها خواهد شد. از روحانیت آگاه و مدبر در جایگاه امام مسجد و محل توقع میرود شرایطی فراهم نمایند که همهی سلایق بهرسمیت شناخته شده ذیل گفتمان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مسجد و امام مسجد را مأمن و مایهی آرامش روحی و معنوی خود بدانند و به سرمایهی انس و ارتباط صیانتبخش افراد با خانهی خدا، آسیب و خدشهای وارد نشود.
۷. مساجد بهجهت نقش تعیینکننده، اهمیت و میزان تأثیرگذاری که برای هدایت افکار عمومی دارند، مورد توجه گروهها و جریانات سیاسی برای انعکاس برنامهها و دیدگاههای خود قرار دارند. لسان نافذ و نگاه بصیر ائمهی محترم جماعات، این مقطع را به فرصتی برای آزاداندیشی و آگاهیبخشی مبدل کرده است و درعین حال، حفظ آرامش خانهی خدا و اجتناب از بروز هرگونه تنشی میان مؤمنین وحفظ حرمتها، همواره مورد توجه بوده و هست، اما برخورد انقلابی و غیرتمندانهی شما عزیزان که بدون هیچ مسامحهای، از جولان اصحاب شناخته شده و توبه نکردهی فتنه در فضای مساجد جلوگیری نمودهاید، علیرغم سرزنش بدخواهان که موجب افتخار است و باوجود نقد سادهاندیشان که موجب تأسف است، جای تقدیر و تشکر دارد.
۸. اهمیت و حساسیت انتخابات ریاست جمهوری، نباید ما را از جایگاه خطیر شوراهای اسلامی، بهویژه در کلان شهر تهران غافل سازد. لازم است ائمهی محترم جماعات با نگاه دقیق و رصد هوشمندانهی شرایط، و با ارائهی معیارهای لازم برای تصدی منصب نمایندگی مردم در شورای شهر، زمینهی ورود افراد شایسته، انقلابی، کارآمد و آشنا با درد مردم را در صحن شوراها فراهم سازند.
۹. دههی تکریم و غبارروبی مساجد و برنامههای استقبال از ماه مبارک رمضان که با هدف جریانسازی برای جلب توجه بیشتر مردم و مسئولین به اهمیت و جایگاه رفیع خانههای خدا و زدودن غبار غفلت از امر الهی عمران معنوی و مادی این قطعات بهشت در زمین و عطرافشانی بر کالبد مساجد، همه ساله، با همراهی و همدلی شما بزرگواران و آحاد نمازگزاران ارجمند، گرامی داشته میشود، امسال با ایام انتخابات تقارن پیدا کرده و این نگرانی را ایجاد نموده که در کوران رقابتهای انتخاباتی، آنچنانکه شایسته و بایسته است مورد عنایت قرار نگیرد. حال آنکه معاونت فرهنگی – اجتماعی مرکز و نواحی مربوطه، تدارک وسیعی در این ارتباط دیدهاند که بخشی را مستحضر شدهاید و تا روز ۲۷ اردیبهشتماه- اولین روز از دهه تکریم - تکمیل خواهد شد. تردید ندارم که با تدبیر و دلسوزی شما گرامیان، این تقارن زمانی، به فرصتی ارزشمند برای پررنگتر و باشکوهتر شدن ویژه برنامههای دهه تکریم در مساجد مبدل خواهد شد.
امید میرود با عنایت کریمانه حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا سلاما...علیها، به برکت میدانداری و حضور فعال و مؤثر مساجد و ائمهی محترم جماعات در این آزمون بزرگ الهی، شاهد آفرینش حماسهی دشمنشکن و بزرگ سیاسی ملت انقلابی ایران باشیم .
محمد جواد حاج علی اکبری
رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد
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