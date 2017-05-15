آموزش راه برون رفت از کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحرائیان صبح دوشنبه در دیدار رئیس و پرسنل بهزیستی و جمعی از خیران حوزه توانبخشی شهرستان جهرم با اشاره به اینکه با آموزش جامعه و خانواده ها می توان از شکل گیری بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری کرد، اظهار داشت: بهزیستی در کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش زندگی خوب برای مردم اقدام و تا آنجا که می توانند در تحقق این هدف گام بردارند.

وی با بیان اینکه مددکاران اجتماعی نقش مهمی در التیام دردهای آسیب ‌دیدگان و بازماندگان از بحران ها دارند، تاکید کرد: بخشی از خدمات مددکاران مربوط به ترمیم آثار روانی یا شوک و عواقب سوگ در افراد است.

نماینده عالی دولت در شهرستان دولت یادآور شد: روانشناسان و مددکاران بهزیستی در وقوع سیل سال گذشته نقش مهمی در التیمام بخشیدن به افراد آسیب دیده ایفاء کردند.

صحرائیان تاکید کرد: ایجاد شرایط لازم برای سازگاری فرد بحران زده با محیط بهترین کمکی است که می توان به این فرد باشد که اورژانس اجتماعی کارآمدی خود را در این خصوص به اثبات رسانده است.

وی در پایان از فعالیت های خیرخواهانه مرکز توانبخشی فاطمه الزهرا در راستای کمک رسانی به افراد معلولین ذهنی تقدیر و تشکر کرد.