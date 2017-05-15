کتابهای پژوهشی و داستانی دفاع مقدس رونمایی می شوند

مدیر ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر از رونمایی ۸ کتاب دفاع مقدس به این مناسبت خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۰ عنوان کتاب دفاع مقدس در این بنیاد به نشر رسید.

عبدالرضا قیصری با بیان اینکه این کتاب‌ها در قالب پژوهش، خاطره، شعر و داستان نوشته شده است، گفت: یکی از ویژگی‌های چاپ آثار با موضوع دفاع مقدس در بنیاد حفظ آثار استان فارس توجه به نوجوانان و کودکان است که در این ۸ کتاب نیز ۲ کتاب ویژه نوجوانان نوشته شده است.

وی با بیان اینکه کتاب «پهلوانان عصر من» با زبان شعر به بیان داستان‌های دفاع مقدس پرداخته که نویسنده این کتاب شهناز باصری و کتاب ویژه نوجوانان است افزود: «کتابک مقاومت جهرم» نوشته عبدالرضا کوهمال جهرمی برای نوجوانان نوشته شده و به دانستنی‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شهرستان جهرم پرداخته است.

مدیر ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس عنوان کرد: کتاب «شناسنامه شیدایی» نوشته عبدالرضا کوهمال جهرمی از دیگر کتاب‌هایی است که رونمایی می‌شود.

وی در ادامه از رونمایی کتاب «پشت آن ستون‌های دود» نوشته ذبیح‌الله یزدانپرست خبر داد و افزود: این اثر، داستان بلند یکی از شهدای استان فارس است.

قیصری دیگر آثاری که در حوزه دفاع مقدس در قالب کتاب به این مناسبت رونمایی خواهند شد را برشمرد و گفت: کتاب های «شیر بازی دراز» نوشته میثم محمدی حاوی خاطرات سرهنگ حسین دبیری، «راویان کوچ و عروج» نوشته ساجده تقی زاده حاوی خاطرات عملیات فتح المبین و «آبی چون خلیج فارس» که حاوی تاریخ شفاهی محمدعلی شیخی است به اهتمام میثم محمدی در حوزه هنری فارس رونمایی خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه های سالروز آزادسازی خرمشهر کتاب بررسی طنز دفاع مقدس با عنوان «خنده های عمل نکرده» نوشته عبدالرضا قیصری رونمایی می شود.