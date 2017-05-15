اکران «نیلوفر، بتی، پونه و دیگران» در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «نیلوفر، بتی، پونه و دیگران» در خانه هنرمندان به نمایش در می آید.
این فیلم درباره حمایت از حیوانات و بحث گیاهخواری و دیدگاههای مختلف ایرانیان داخل کشور و ساکن آمریکا در این زمینه است.
مستند «نیلوفر، بتی، پونه و دیگران» به مدت زمان ۷۱ دقیقه در سال ۱۳۹۵ توسط اسماعیل میهندوست تهیه و کارگردانی شده است.
این مستند در ساعت ۱۸ روز سهشنبه ۹۶/۲/۲۶ با حضور کارگردان اثر در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران به نمایش در میآید و سپس مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
ورود به تالار نمایش برای همگان آزاد و رایگان است.
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