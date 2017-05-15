  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۱۵

اکران «نیلوفر، بتی، پونه و دیگران» در خانه هنرمندان

اکران «نیلوفر، بتی، پونه و دیگران» در خانه هنرمندان

«نیلوفر، بتی، پونه و دیگران» به کارگردانی اسماعیل میهن دوست در خانه هنرمندان اکران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «نیلوفر، بتی، پونه و دیگران» در خانه هنرمندان به نمایش در می آید.

این فیلم درباره‌ حمایت از حیوانات و بحث گیاهخواری و دیدگاه‌های مختلف ایرانیان داخل کشور و ساکن آمریکا در این زمینه است.

مستند «نیلوفر، بتی، پونه و دیگران» به مدت زمان ۷۱ دقیقه در سال ۱۳۹۵ توسط اسماعیل میهن‌دوست تهیه و کارگردانی شده است.

این مستند در ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه ۹۶/۲/۲۶ با حضور کارگردان اثر در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران به نمایش در می‌آید و سپس مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

ورود به تالار نمایش برای همگان آزاد و رایگان است.

کد مطلب 3979296
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها