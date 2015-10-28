«نیلوفر، بتی، پونه، سروش و دیگران» به «سینماحقیقت» می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم درباره‌ حمایت از حیوانات و بحث گیاهخواری و دیدگاه‌های مختلف ایرانیان داخل کشور و ساکن آمریکا در این زمینه است.

مستند «نیلوفر، بتی، پونه، سروش و دیگران» به مدت زمان ۷۵ دقیقه در سال ۱۳۹۴ توسط اسماعیل میهن‌دوست تهیه و کارگردانی شده و برای اولین بار به دبیرخانه نهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت ارائه شده است.

در پرونده فیلمسازی میهن‌دوست کارگردانی فیلم سینمایی برخورد خیلی نزدیک، فیلم‌های ویدیویی دشمنان صمیمی و یک تیر و دو نشان، مستندهای در حریم گل، آبادگران و... به چشم می‌خورد.

وی کتاب‌های جهان نو، سینمای نو؛ حقیقت در قاب مستند؛ رودررو با اصغر فرهادی را نیز تالیف کرده است.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور، نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۲۲ تا ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ و با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در سینما فلسطین و سینما سپیده شهر تهران برگزار خواهد کرد.