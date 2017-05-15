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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۲۵

به دنبال آزمایش مجدد موشکی کره شمالی؛

شاخص ارزش دلار آمریکا در بازارهای ارز جهانی کاهش یافت

شاخص ارزش دلار آمریکا در بازارهای ارز جهانی کاهش یافت

به دنبال اظهار نظر مقامات کره شمالی مبنی بر موفقیت آمیز بودن آزمایش موشکی این کشور، ارزش دلار آمریکا با روند نزولی روبرو شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شاخص ارزش دلار در نخستین روز معاملات هفته جاری بازارهای جهانی به دنبال آزمایش موفقیت آمیز کره شمالی با یک حالت تدافعی آغاز بکار کرد.

از دیگر عوامل کاهش ارزش دلار را می توان به آمار منتشر شده اقتصادی آمریکا نسبت داد که کمتر از حد انتظار بوده است.  

در همین حال ارزش دلار در برابر شش سبد اصلی ارز جهان به ۹.۲۲۶ واحد کاهش یافت و در مقابل ین ژاپن هم با یک دهم درصد روند نزولی روبرو شد.  

 امروز کره شمالی اعلام کرد که موشک پیشرفته بلند برد خود را که قابلیت حمل کلاهک هسته ای سنگین در مقیاس بزرگ را دارد با موفقیت آزمایش کرده و این موضوع پیامی را برای «واشنگتن» به همراه داشت و به نوعی می توان گفت که تنش میان دو کشور منجر به بی ثباتی بازارهای جهانی می شود و امروز دلار آمریکا از این گزند در امان نماند و روند کاهشی را تجربه کرد.  

کد مطلب 3979410
علیرضا کمندی

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