شاخص ارزش دلار آمریکا در بازارهای ارز جهانی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شاخص ارزش دلار در نخستین روز معاملات هفته جاری بازارهای جهانی به دنبال آزمایش موفقیت آمیز کره شمالی با یک حالت تدافعی آغاز بکار کرد.

از دیگر عوامل کاهش ارزش دلار را می توان به آمار منتشر شده اقتصادی آمریکا نسبت داد که کمتر از حد انتظار بوده است.

در همین حال ارزش دلار در برابر شش سبد اصلی ارز جهان به ۹.۲۲۶ واحد کاهش یافت و در مقابل ین ژاپن هم با یک دهم درصد روند نزولی روبرو شد.

امروز کره شمالی اعلام کرد که موشک پیشرفته بلند برد خود را که قابلیت حمل کلاهک هسته ای سنگین در مقیاس بزرگ را دارد با موفقیت آزمایش کرده و این موضوع پیامی را برای «واشنگتن» به همراه داشت و به نوعی می توان گفت که تنش میان دو کشور منجر به بی ثباتی بازارهای جهانی می شود و امروز دلار آمریکا از این گزند در امان نماند و روند کاهشی را تجربه کرد.