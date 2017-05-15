همایش تفسیر نمادهای اعتقادی در موزه های ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان تهران، در این نشست ، میز گرد تخصصی بحث و مشاوره برای ساختار تشکیلاتی مناسب برای امور گردشگری کشور با حضور نمایندگان ذیربط مجلس شورای اسلامی ، صاحب نظران بخش خصوصی ، مقامات سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در خصوص تشکیلات مطلوب سازمان متولی گردشگری کشور نیز بحث و مناظره خواهد شد.

اکبر پورفرج دبیر علمی همایش گفت : امروز اکثر محققین معتقد هستند انسان در کنار ناطق بودن، موجودی سمبلیک است ، انسان در طول تاریخ برای بیان افکار خود نمادهایی برای نماینده طبیعت و عالم ذهنی خود ایجاد کرده است.

پورفرج ادامه داد : بیشتر نمادهای اعتقادی که امروز در موزه ها مشاهده می شود ارتباط انسان و طبیعت با خداوند و موجدات ماورائی است ، که از طریق حفاریهای باستانشناسی و اکتشافی بدست آمده ، که فلسفه وجودی و معنایی آنها به درستی برای گردشگران و بازدیدکنندگان موزه ای روشن نمی شود که امیدواریم این نشست کمک کند تا افق جدیدی برای راهنمایان تور و فعالین میراث فرهنگی در تفسیر نماد های اعتقادی در موزه های کشور ایجاد کند.

پور فرج افزود: این همایش در روز سه شنبه ۲ خرداد از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در سالن همایش های پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی به نشانی خیابان ولیعصر (عج) خیابان توانیر خیابان نظامی گنجوی برگزار می شود و علاقه مندان برای حضور نام و نام خانوادگی خود را به شماره ۵۰۰۰۲۰۶۰۲۰۰۵۰ ارسال کنند.