  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۴۶

همایش تفسیر نمادهای اعتقادی در موزه های ایران برگزار می شود

همایش تفسیر نمادهای اعتقادی در موزه های ایران برگزار می شود

رئیس پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: همایش روز جهانی موزه با عنوان تفسیر نمادهای اعتقادی در موزه ها با مشارکت انجمن علمی گردشگری و اداره کل میراث فرهنگی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان تهران،  در این نشست  ، میز گرد تخصصی  بحث و مشاوره برای ساختار تشکیلاتی مناسب برای امور گردشگری کشور با حضور نمایندگان ذیربط  مجلس شورای اسلامی ، صاحب نظران بخش خصوصی ، مقامات سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در خصوص تشکیلات مطلوب سازمان متولی گردشگری کشور نیز بحث و مناظره خواهد شد.

اکبر پورفرج دبیر علمی همایش گفت : امروز اکثر محققین معتقد هستند انسان در کنار ناطق بودن، موجودی سمبلیک است ، انسان در طول تاریخ برای بیان افکار خود نمادهایی برای نماینده طبیعت و عالم ذهنی خود ایجاد کرده است.

پورفرج ادامه داد : بیشتر نمادهای اعتقادی که امروز در موزه ها مشاهده می شود ارتباط انسان و طبیعت با خداوند و موجدات ماورائی است ، که از طریق حفاریهای  باستانشناسی و اکتشافی بدست آمده ، که فلسفه وجودی و معنایی آنها به درستی برای گردشگران و بازدیدکنندگان موزه ای روشن نمی شود که امیدواریم این نشست کمک کند تا افق جدیدی برای راهنمایان تور و فعالین میراث فرهنگی در تفسیر نماد های اعتقادی در موزه های کشور ایجاد کند.

پور فرج افزود: این  همایش در  روز سه شنبه ۲ خرداد از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در سالن همایش های پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی به نشانی خیابان ولیعصر (عج) خیابان توانیر خیابان نظامی گنجوی برگزار می شود و علاقه مندان برای حضور  نام و نام خانوادگی خود را  به شماره  ۵۰۰۰۲۰۶۰۲۰۰۵۰ ارسال کنند.

کد مطلب 3979432

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها