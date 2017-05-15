به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی در جلسه ای با تقدیر از ماه ها تلاش همکارانش در حوزه تولید برنامه های ویژه انتخابات و تبلیغات نامزدها تاکید کرد: نبض انتخابات از رسانه ملی زده شد. این یک اتفاق نیست و تنها با مدیریت شما همکاران خدوم و تلاشگر رسانه میسر است.

وی انتخابات را از اصلی ترین سرفصل های جمهوری اسلامی دانست و گفت: انتخابات در نظام جمهوری اسلامی امری واقعی است و تجربه کشورمان در برگزاری ده ها انتخابات پرشور در شرایط و موقعیت های گوناگون این ادعا را ثابت کرده است.

معاون سیما افزود: اصولا انتخابات های ریاست جمهوری از نظر افکار عمومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نوع تبلیغات نامزدها یا شرکت چند ده هزار نفره مردم در میتینگ های انتخاباتی نشان دهنده این ادعاست. در انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری نمی توان چنین فضایی داشت چرا که تعداد نامزدها زیاد و انتخابات منطقه ای است در حالی که انتخابات ریاست جمهوری حول محور چند نامزد برگزار می شود و افکار عمومی می تواند حول یک فرد تجمیع شده و تمامی احساسات، عواطف، افکار و هیجانات جامعه را درگیر کند.

میرباقری اضافه کرد: در چنین شرایطی اگر برنامه ریزی ها هوشمند و هدفمند باشد کشور به سمت عزت و اعتلا پیش می رود و اگر غیر مسئولانه عمل شود چهره مردم و کشور در سراسر دنیا مخدوش خواهد شد.

وی با اشاره به تعدد برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی و در شرایط بحرانی همچون جنگ تحمیلی گفت: مردم ما در دوره های مختلف با بالاترین میانگین مشارکت، پای صندوق های رای رفتند و همکارانمان طی سال ها توانستند این همبستگی و وحدت کلمه را به تصویر کشند.

معاون سیما با تاکید بر نقش رسانه ملی براساس نظرسنجی ها اضافه کرد: نظرسنجی ها از اقبال عمومی نسبت به صداو سیما حکایت دارد و همچنان کارشناسان اعتقاد دارند که ۸۰ درصد مردم اخبار و موضوعات مرتبط با انتخابات را از رسانه دنبال می کنند و شبکه های مجازی با فاصله ای زیاد فعال هستند.

وی در ادامه فضای تبلیغاتی در رسانه ملی را فرصتی مناسب برای نامزدها دانست و بیان کرد: در کشورهای غربی پول حرف اول را در تبلیغات می زند ولی صداوسیمای جمهوری اسلامی فضایی را برای نامزدها به وجود آورد که نامزدها بدون هرگونه هزینه خاصی بیشترین کار تبلیغات را انجام دهند.

وی با تاکید بر فراجناحی بودن رسانه عنوان کرد: صدا و سیما در طول تولید برنامه های ویژه انتخابات و تبلیغات نامزدها برای انتخاب ریاست قوه مجریه، تلاش های زیادی انجام داد، ولی همواره باید به خاطر داشته باشیم که رسانه ملی فراجناحی است و با آغاز به کار دولت دوازدهم وظیفه نقد آن را به عهده خواهد داشت.

وی در خاتمه با قدردانی از تلاش همکارانش گفت: شما رسانه ملی هستید، شما هستید که در طول برگزاری انتخابات تصویر شور و نشاط ملت ایران را به اقصی نقاط جهان مخابره می کنید و امنیت بی نظیر مردم ایران را در منطقه ای آشوب زده به رخ جهانیان می کشانید.

در این جلسه با قدردانی از نقش عوامل تولید و فنی در جریان برنامه های تبلیغاتی نامزدها و مناظره ها، نکات مربوط به برنامه های روز انتخابات مطرح و آخرین هماهنگی ها انجام شد.