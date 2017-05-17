نماینده کنگره آمریکا: ترامپ باید استیضاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ال گرین» نماینده کنگره آمریکا امروز چهارشنبه در اظهاراتی در مجلس نمایندگان این کشور از لزوم استیضاح دونالد ترامپ سخن گفت.

نماینده کنگره آمریکا در این باره گفت: آقای رئیس من امروز خواستار استیضاح رئیس جمهور آمریکا برای ممانعت وی از اجرای عدالت هستم.

وی همچنین در حساب کاربری خود در توئیتر نیز نوشت: امروز و در صحن علنی کنگره آمریکا درخواست استیضاح ترامپ را مطرح کردم.

اظهارات کنونی نمایندگان کنگره آمریکا تنها چند ساعت پس از انتشار گزارشی مطرح می شود که بر اساس آن ترامپ از «جیمز کومی» رئیس معزول «اف بی آی» خواسته بود تا تحقیق و بررسی دقیق درباره ارتباط «مایکل فلین» مشاور امنیت ملی پیشین این کشور با روسیه را متوقف کند؛ خبری که با انتقادهای گسترده مقامات آمریکائی تا بدانجا مواجه شد که حتی ترامپ تهدید به استیضاح گردید.

این در حالیست که ادعای وجود چنین یادداشتی، برای اولین بار از سوی «نیویورک تایمز» مطرح شد.

گفتنی است، «آنگس کینگ» نماینده ایالت «مِین» در مجلس سنا آمریکا نیز ساعاتی پیش در مصاحبه با خبرگزاری «سی ان ان» گفته بود چنانچه یادداشتی که در آن صراحتا به توصیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای چشم پوشی از رابطه «مایکل فلین» مشاور امنیتی سابق کاخ سفید با روسیه اشاره شده، وجود خارجی داشته باشد؛ ترامپ به اتهام تلاش برای ممانعت از اجرای قانون، با خطر استیضاح مواجه خواهد بود.