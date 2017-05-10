به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز در اظهاراتی ابراز امیدواری کرد که اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در برکناری مدیر پلیس فدرال این کشور بر روابط مسکو و واشنگتن تأثیری نداشته باشد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این باره گفت: تصمیم ترامپ در این باره یک موضوع داخلی است. این امر تصمیم مستقل رئیس جمهور آمریکا بوده، با روسیه ارتباط نداشته و نباید ارتباط داشته باشد.

لازم به ذکر است، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اقدام به برکناری «جیمز کومی» از ریاست پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) کرد. نظر به شائبه ای که در مورد علت برکناری کومی وجود دارد اغلب اعضای کنگره نسبت به برکناری وی واکنش نشان داده اند.

گفته می شود که دلیل اصلی برکناری کومی تحقیقات اف بی آی در مورد رابطه اعضای تیم ترامپ با روسیه و دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا بوده است.

برکناری کومی بویژه بعد از جلسه استماع سنای آمریکا در روز یکشنبه در خصوص دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.