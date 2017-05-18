خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، محبوبه عبدی: فردا ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال یک هزار و سیصد و ۹۶، روز تاریخی ملت ایران اسلامی است، روزی که بار دیگر این ملت با حضور پرشور خود در پای صندوق‌های رأی حماسه‌ای دیگر را رقم خواهند زد.

مردم خراسان شمالی نیز در آستانه این اتفاق بزرگ و برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، هم‌صدا باهم‌وطنان خود در جای‌جای خاک ایران اسلامی، در انتخابات حضور خواهند داشت و صلابت، شکوه، اقتدار، ولایت مداری، بلوغ سیاسی، دشمن‌شناسی و ایستادگی خود را به رخ جهانیان خواهند کشید.

مردم بجنورد، شیروان، فاروج، اسفراین، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم و همه و همه بار دیگر با حماسه حضور خود در پای صندوق‌های رأی، دنیا را مبهوت خواهند کرد و اقتدار خود را به دشمنان نشان خواهند داد.

۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۶ موعد تمام مردم خراسان شمالی در میعادگاه انتخابات است، روزی که همه می‌آیند تا سرنوشت خود را با انتخابی اصلح به بهترین شکل رقم بزنند. ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۶ موعد تمام مردم خراسان شمالی در میعادگاه انتخابات است، روزی که همه می‌آیند تا سرنوشت خود را با انتخابی اصلح به بهترین شکل رقم بزنند.

با پایان یافتن مهلت تبلیغات، مردم استان امروز در فضای سکوت تبلیغاتی، تصمیم خود را برای انتخاب اصلح، نهایی خواهند کرد تا فردا در آغازین ساعات رأی‌گیری، اقتدار حضورشان را به نمایش بگذارند.

فردا همه هستیم؛ شاغل، بیکار، خانه‌دار، دانشجو، پیر، جوان، رأی اولی، ترک، کرد، تات، ترکمن و فارس؛ همه می‌آییم تا در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرو روستا، هم‌پیمان باهم تداعی‌گر بهاری از جنس حماسه و حضور باشیم.

این اتحاد، همدلی و انسجام در بین یکایک اقشار و گروه‌های مختلف مردم خراسان شمالی فردا به بهترین شکل در پای صندوق‌های رأی به نمایش گذاشته می‌شود و این مردم آگاه و زمان‌شناس بارِ دیگر نمره بیست و قبولی را از آنِ خود خواهند کرد.

خبرنگار مهر گوشه‌ای از این اعلام حضور را از زبان چند نفر از شهروندان به تحریر درآورده است که در ادامه گزارش می‌خوانید.

محمد ضوانی که دانشجو است می‌گوید: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری برای حضور در انتخابات و نیز برشمردن ویژگی‌های کاندیدای اصلح از سوی ایشان، ضمن حضور در انتخابات، بار دیگر باید انتخابی درست داشته باشیم.

حضور حداکثری مردم در انتخابات، منجر به ناامیدی دشمنان می‌شود، آن‌ها که همواره در پی تفرقه‌افکنی بین مسلمانان هستند، فردا از حضور ما سیلی سختی خواهند خورد. وی اضافه می‌کند: حضور گسترده ما فردا در پای صندوق‌های رأی بار دیگر سخن‌پراکنی‌های دشمنان و دسیسه‌های آنان را نقش بر آب خواهد کرد.

کوهی از قوم ترکمن استان، رفتن پای صندوق رأی را وظیفه‌اش می‌داند و می‌گوید: نخستین کاری که فردا به‌طور حتم انجام خواهم داد، حضور در پای صندوق رأی است.

وی می‌افزاید: حضور حداکثری مردم در انتخابات، منجر به ناامیدی دشمنان می‌شود، آن‌ها که همواره در پی تفرقه‌افکنی بین مسلمانان هستند، فردا از حضور ما سیلی سختی خواهند خورد.

یکی از کارکنان نهاد دولتی خراسان شمالی نیز شرکت در انتخابات را وظیفه قانونی و شرعی هر ایرانی می‌داند و عنوان می‌کند: حضور مردم در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد.

وی اظهار می‌کند: باید با حضور گسترده امید دشمنان را ناامید و اقتدار و اتحادمان را بار دیگر به منصه ظهور برسانیم.

حسن‌زاده دبیر بازنشسته آموزش‌وپرورش هم فردا می‌آید تا به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کند و پاسدار ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد.

وی می‌گوید: هر کاری در توان داشته باشم برای سربلندی ایران اسلامی انجام می‌دهم، حال که حضور پای صندوق رأی، کمترین ادای دین به انقلاب و شهداست، به‌طور حتم در ساعت نخستین رأی‌گیری حضور خواهم یافت تا قدردان خدمات و ارزش‌های انقلاب باشم.

گل محمدی از بانوان خانه‌دار بجنوردی است که به خبرنگار مهر می‌گوید: فردا به همراه سایر اعضای خانواده در انتخابات شرکت می‌کنم.

وی می‌افزاید: شرکت در انتخابات تکلیف شرعی ما است و باید علاوه بر حضور با آگاهی و شناخت، انتخابی اصلح در صندوق رأی بیاندازیم.

یکی از پزشکان خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان می‌کند: ایران، ملت بزرگی است که با داشتن آگاهی و شعور سیاسی در تمام صحنه‌ها حضور دارند و فردا نیز اولویت همه ما حضور پای صندوق‌های رأی است.

وی بیان می‌کند: مردم خراسان شمالی همانند همیشه و با مشارکت بیشتر از دوره‌های قبل فردا در انتخابات حضور خواهند یافت تا ثابت کنند پایبند به آرمان‌های انقلاب و شهدا هستند و ولایت مداری را به اوج خود خواهند رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، فردا جمعه، ۲۹ اردیبهشت‌ماه جاری برگزار می‌شود.