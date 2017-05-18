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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۱۹

دبیر ستاد بزرگداشت سوم خرداد خبر داد:

برگزاری ۶۰ برنامه به مناسبت فتح خرمشهر در خرمشهر

برگزاری ۶۰ برنامه به مناسبت فتح خرمشهر در خرمشهر

خرمشهر - مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس و دبیر ستاد بزرگداشت سوم خرداد از اجرای ۶۰ برنامه فرهنگی به مناسبت سالگرد آزادسازی خرمشهر خبر داد.

سرهنگ ثامر چنعانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر ۶۰ برنامه فرهنگی با شعار «من انقلابی ام» در خرمشهر اجرا می شود.

وی افزود: این برنامه ها از یکم تا پنج خرداد برگزار خواهند شد و هر کدام از روزها نیز به نام های خاص با مضمون ایثار و مقاومت و پیروزی نامگذاری شده اند.

دبیر ستاد بزرگداشت سوم خرداد به برشماری مهمترین آئین برنامه پرداخت و اظهار کرد:  تجمع بزرگ نیروهای نظامی و مردم در صحن مسجد جامع با حضور یکی از فرماندهان لشکری و یکی از وزرای و همچنین برگزاری  همایش فاتحان خرمشهر با حضور ۵۰۰ رزمنده حاضر در مقاومت ۴۵ روزه مردم خرمشهر و طول دفاع مقدس در خرمشهر در روز سوم خرداد از مهمترین این برنامه های است.

وی به برگزاری جشن مقاومت به عنوان دیگر برنامه به این مناسبت اشاره کرد و گفت: جشن مقاومت و پیروزی در دو شب دوم و سوم خرداد در کنار پل آزادی(قدیم) خرمشهر برگزار می شود که در یکی از شب ها رزمایش آبی و خاکی توسط ناحیه سپاه برگزار خواهد شد.

چنعانی همچنین از اعزام اردوی بار اولی ها به مشهد مقدس برای نخستین بار و  افتتاح تالار «خرمشهر امروز» با حضور مسئولان به همین مناسبت خبر داد.

مدیر مرکز دفاع مقدس خرمشهر، از برگزاری کارگاه های روایت فتح با همکاری آموزش و پرورش و بسیج دانش آموزی و کارگاه های آسیب شناسی توسط مرکزفرهنگی دفاع مقدس به عنوان دیگر برنامه های سوم خرداد امسال در خرمشهر یاد کرد.

کد مطلب 3981687

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