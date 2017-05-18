۱۶۰۰ گواهینامه قرآنی در خراسان جنوبی صادر شد

حجت الاسلام و المسلمین احمد رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: باید در حفظ و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه به خصوص در خانوده ها تلاش کنیم.

وی با اشاره به فعالیت های قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی استان طی یک سال گذشته بیان کرد: مهم ترین و گسترده ترین بخش فعالیت های قرآنی این اداره، آموزش قرآن کریم بوده که در قالب دوره های آموزش قرائت، حفظ، مفاهیم و غیره اجرا شده است.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه بیش از ۱۲ هزار نفر در دوره های آموزش قرآن شرکت کرده اند، افزود: همچنین بیش از ۷۰۰ دوره آموزش قرآن برای این شرکت کنندگان برگزار شده است.

وی از صدور هزار و ۶۰۰ گواهینامه قرآنی طی سال گذشته خبر داد و افزود: طی پنج سال گذشته بیش از هشت هزار و ۵۰۰ گواهینامه قرآنی در استان صادر شده است.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: برگزاری یازده دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم از دیگر از افتخارات سازمان است.

حجت الاسلام رضایی اظهار کرد: تاکنون ۹۹ نفر از حافظان قرآن کریم خراسان جنوبی موفق به دریافت مدرک تخصصی حفظ شده اند.

وی تأسیس و نظارت بر تشکل های قرآنی را یکی از وظایف سازمان تبلیغات اسلامی دانست و افزود: تاکنون ۷۹ موسسه فرهنگی و قرآنی، ۴۲ خانه قرآن شهری و ۱۶۹ خانه قرآن روستایی در استان شناسایی و تاسیس شده اند.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی توزیع اقلام و محصولات قرآنی، توزیع قرآن، نرم افزارهای قرآنی، کتاب و پوستر را از جمله حمایت های این سازمان از خانه های قرآن دانست.