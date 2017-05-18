کردستان درانتظار خلق حماسه ای دیگر/دعوت برای حضور در۲۹ اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر، هر لحظه که می گذرد به زمان برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا نزدیک می شویم و البته مهمترین اصل در این میان حضور و مشارکت حداکثری مردم در صحنه است.

حضور تمامی اقشار جامعه در این دوره از انتخابات بسیار مهم و حیاتی است ولی باید توجه داشت که حضور مردم استان کردستان به دلیل ویژگی های خاص قومی و مذهبی پیام های دیگری نیز برای دشمنان خواهد داشت و به همین دلیل این حضور اهمیت بیشتری نسبت به سایر مناطق کشور دارد.

بررسی برگزاری انتخابات در سنوات گذشته هم نشان می دهد که مردم کردستان علیرغم تمامی فضاسازی های صورت گرفته از سوی دشمنان به ویژه ضد انقلاب، همواره حضوری گسترده در پای صندوق های رای داشته اند و میانگین حضور مردم در انتخابات در این استان با میانگین کشوری برابری می کند.

در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستاهای کشور که به صورت همزمان ۲۹ اردیبهشت برگزار می شود، رسانه های وابسته به ضد انقلاب از روزها و شاید ماه ها قبل دست به کار شده تا مردم را از حضور مایوس کنند ولی بدون شک کردستان روز جمعه حماسه ای دیگر را خلق می کنند.

انتشار بیانیه های مختلف و متنوع از سوی شخصیت ها، نهادها و ادارات و سازمان های دولتی در راستای حضور و مشارکت حداکثری مردم در صحنه طی روز گذشته و امروز یکی از مهمترین اخبار پیرامون روز جمعه بوده است.

مردم آماده خلق حماسه ای ماندگار در ۲۹ اردیبهشت

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه، گفت: ملت ایران این روز ها خود را برای برگزاری یک حماسه بزرگ آماده می کنند و این روزها روزهای مهمی است و در تاریخ کشور و دنیا ثبت می شود.

آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی با اشاره به اهمیت حضور حداکثری در انتخابات، تصریح کرد: انتخابات یکی از صحنه های آزمایش است، آزمایشی که یک ملت چگونه در صحنه حاضر می شوند و از نظام، آبرو و عزت آن حمایت می کند.

وی تصریح کرد: نظام ما یک نظام مردمی متکی بر مردم است و حضور پر شور مردم در انتخابات این نکته را تایید می کند.

آیت الله حسینی شاهرودی گفت: : مردم ایران، به اصل نظام با حرف، عملکرد و مشکلات متفاوت اعتقاد دارند چرا که همه اصل نظام را قبول دارند چون برایشان امنیت، آرامش و استقلال به ارمغان آورده است حال هر کسی بنا به سلیقه و انتخاب اصلح تر، نامزد کاندایی خود را انتخاب می کند.

وی گفت: مردم در روز جمعه پر شور تر از سالهای قبل در انتخابات حاضر می شوند و از اعتقاد، باور و عزتشان که یک نوع رقابت است حمایت می کنند چرا که مردم و ملت ما همواره در تمام صحنه ها حماسه ساز بوده اند و با حضور خود دشمنان را مایوس کرده اند.

۲۹ اردیبهشت روز امتحان الهی است

همچنین ائمه جمعه شهرهای مختلف استان کردستان نیز با انتشار بیانیه های مختلف و در سخنرانی های پیرامون انتخابات، بر حضور و مشارکت حداکثری مردم در صحنه تاکید کرده اند.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان نیز با انتشار بیانیه ای آورده است، اینک زمان حضوری دیگر فرارسیده است، حضوری که همانند دوره‌های قبل به حماسه‌ای تبدیل شده و مانند خاری در چشم دشمنان نظام و انقلاب فرو می‌رود.

مردم متدین، انقلابی و ولایتمدار استان کردستان به تاسی از ملت بزرگ ایران شرکت در انتخابات روز جمعه هفته جاری را یکی از وظایف دینی و الهی و اجتماعی خود می‌دانند و با حضوری گسترده به دنیا ثابت خواهند کرد که همچنان کشور خود، انقلاب خود و رهبر خود را دوست دارند و از آن پشتیبانی می‌کنند.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان روز ۲۹ اردیبهشت را روز امتحان الهی می‌داند و از مردم مومن و انقلابی استان کردستان دعوت می‌کند تا با بصیرت و هوشیاری در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور حداکثری همه اقشار ملت در انتخابات، در پای صندوق‌های اخذ رأی حاضر شوند.

همزمان با این مهم ادارات و سازمان های دولتی نیز با انتشار اطلاعیه های مختلف از اقشار مختلف مردم درخواست کرده اند که در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری حضور پیدا کنند.

اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان و شورای هیات های مذهبی استان نیز با انتشار بیانیه ای بر حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه تاکید کرده اند و این حضور را زمینه ساز اقتدار بیشتر نظام اسلامی دانسته اند.

گروه های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی، احزاب، مجامع امور صنفی، خدماتی و توزیعی، اقشار مختلف روحانیون، بانوان، کارگران، فرهنگیان و ... نیز با انتشار بیانیه های متعدد از مردم درخواست کرده اند که در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه حضور پرشوری داشته باشند.