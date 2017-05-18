دیدار وزیر دفاع چین و امارات متحده عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «محمد بن احمد البواردی»، وزیر دفاع امارات متحده عربی با «چنگ ونچوئن» همتای چینی و «فن چنگلونگ» معاون رئیس کمیسیون نظامی این کشور در پکن دیدار و گفتگو کرد.



بر این اساس، در دیدار مذکور گسترش و تقویت همکاری های نظامی دو کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.



در این دیدار، فن چنگلونگ با ابراز خرسندی از گسترش همکاری مذکور بر تقویت بیشتر آن تأکید کرد.



وزیر دفاع امارات متحده عربی گفت که برای تعمیق و گسترش دامنه روابط نظامی دو جانبه خواستار برقراری ارتباط و گسترش روابط بیشتر با پکن هستند.





