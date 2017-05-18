دیدار وزیر دفاع چین و امارات متحده عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «محمد بن احمد البواردی»، وزیر دفاع امارات متحده عربی با «چنگ ونچوئن» همتای چینی و «فن چنگلونگ» معاون رئیس کمیسیون نظامی این کشور در پکن دیدار و گفتگو کرد.
بر این اساس، در دیدار مذکور گسترش و تقویت همکاری های نظامی دو کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در این دیدار، فن چنگلونگ با ابراز خرسندی از گسترش همکاری مذکور بر تقویت بیشتر آن تأکید کرد.
وزیر دفاع امارات متحده عربی گفت که برای تعمیق و گسترش دامنه روابط نظامی دو جانبه خواستار برقراری ارتباط و گسترش روابط بیشتر با پکن هستند.
امارات متحده عربی به دنبال گسترش همکاری های نظامی خود با چین است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «محمد بن احمد البواردی»، وزیر دفاع امارات متحده عربی با «چنگ ونچوئن» همتای چینی و «فن چنگلونگ» معاون رئیس کمیسیون نظامی این کشور در پکن دیدار و گفتگو کرد.
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