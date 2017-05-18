بانوان عملکرد خوبی داشتند/ مدال آوران به کربلا اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، سید محمدرضا پولادگر پس از پایان رقابت های تکواندوی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در خصوص ارزیابی عملکرد تیم ملی کشورمان در این بازیها گفت: بچه های ما خوب کارکردند و از آنجایی که اغلب اولین حضورشان در رده بزرگسالان بود می توانیم بگوییم نتیجه خوبی گرفتند.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه تیم اول ما در در تدارک حضور در مسابقات جهانی است، با تیم دوم مردان ایران در این بازیها شرکت کردیم و به جز یکی دو وزن که کمتر از حد انتظار ظاهر شدند باقی نفرات عملکرد خوبی داشتند.

رییس فدراسیون تکواندو همچنین در مورد تیم دختران ایران نیز گفت: ما تیم اول دختران را به این مسابقات اعزام کردیم تا هم یک تجربه خوب کسب کنند و هم یک مسابقات تدارکاتی مناسب برای حضور بهتر و مقتدر تر در مسابقات جهانی پیش رو باشد.

پولادگر در خصوص برنامه های فدراسیون برای پیشرفت و توسعه ورزش بانوان تصریح کرد: تکواندو از جمله فدراسیون هایی است که در این زمینه بسیار هدفمند و با برنامه حرکت کرده است و فاصله ۲۰ ساله ای که تکواندو بانوان از مردان داشت به جز در رده بزرگسالان که اندکی فاصله دارند جبران و حتی در برخی اوزان رده های سنی بهتر شدند.

وی ادامه داد: امروز ثمره این برنامه ریزی را مشاهده می کنیم و ان شاءالله در مسابقات آینده نیز دختران تکواندوی ایران افتخارات و مدال های رنگارنگی برای کشور به ارمغان می آورند.



رییس فدراسیون تکواندو در پایان در خصوص پاداش مدال آوران تکواندو در این بازی ها گفت: قرار بود به عنوان پاداش تکواندو کارانی که در مسابقات کشورهای اسلامی مدال طلا می گیرند به سفر کربلای معلی بفرستیم که امروز تصمیم بر این شد تمام مدال آوران را به این سفر معنوی اعزام کنیم.

تکواندو ایران در این دوره از مسابقات ۱۶ نماینده در دو بخش مردان و زنان داشت که با ۳ طلا، ۵ نقره و ۵ برنز به کار خود پایان داد. مهدی یوسفی، ناهید کیانی و مهدی اسحاقی سه نشان طلا، اکرم خدابنده، احمدمحمدی، ملیکا میرحسینی، سید احمد خسروفر و سید حسین احسانی پنج نشان نقره، طیبه پارسا، سودابه پورصادقی، علیرضا درویش پور، حسین قربان زاده و فاطمه مداحی هم پنج نشان برنز کسب کردند. محمد دهقانی، حنانه همتی و پریسان جوادی هم از دور مسابقات حذف شده اند.