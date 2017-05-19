  1. استانها
  2. همدان
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۴۷

امام جمعه موقت همدان:

جهان نظاره‌گر حضور ملت ایران در پای صندوق‌های رای است

جهان نظاره‌گر حضور ملت ایران در پای صندوق‌های رای است

همدان - امام جمعه موقت همدان گفت: جهان نظاره‌گر حضور ملت ایران در پای صندوق‌های رای است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هاشم موسوی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه همدان، با بیان اینکه هرکس پای سفره ماه رجب و شعبان بنشیند با ملائکه همنشین شده است، به اهمیت ماه رمضان اشاره کرد و گفت: باید از این ماه به خوبی بهره برد.

وی با بیان اینکه رمضان ماه رحمت و مغفرت و برکت است، به سه واژه ورع، پارسایی و تقوا اشاره کرد و عنوان کرد: ایمان تنها با دوری از محرمات تکمیل می‌شود.

حجت الاسلام سید هاشم موسوی ادامه داد: ایمان باید در مسائل مختلف مانند اقتصاد، سیاست، اجتماع، خانواده دیده شود تا جامعه‌ای سالم داشته باشیم.

حجت الاسلام موسوی ورع صالحین را اجتناب از شبهات و محرمات برشمرد و عنوان کرد: ورع صالحین توابین و متقین، ارزان به دست نیامده و ارزان هم از دست نخواهد رفت.

وی همچنین با بیان اینکه انتخابات یکی از مناسبت‌های بسیار مهم دینی و ملی در کشور است، به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و با بیان اینکه نفوذ انقلاب در جامعه ناشی از حضور مردم در همه صحنه‌ها است، عنوان کرد: باید برای امنیت و آرامش جامعه در انتخابات شرکت کرد.

امام جمعه موقت همدان با بیان اینکه طبق گفته رهبری امروز روز جشن ملی است و جهان نظاره‌گر حضور ملت ایران در پای صندوق‌های رای است، گفت: هر چقدر حضور پرشورتر باشد استکبار و دشمنان ناامیدتر خواهند شد.

وی حضور را اساس نظام و انقلاب دانست و عنوان کرد: امروز روز رضایت خدا و شاد کردن صالحین و شهدا و جانبازان است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه ملت ایران با یک انتخاب اصلح دشمنان و استکبار را ناامید خواهد کرد، ادامه داد: ملت شریف ایران با حضور هرچه بهتر انتخابات ضربه محکم و آزاردهنده ای به آمریکا، اروپا، اسرائیل و هم‌پیمانان آنها خواهند زد.

کد مطلب 3982891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها