به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هاشم موسوی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه همدان، با بیان اینکه هرکس پای سفره ماه رجب و شعبان بنشیند با ملائکه همنشین شده است، به اهمیت ماه رمضان اشاره کرد و گفت: باید از این ماه به خوبی بهره برد.

وی با بیان اینکه رمضان ماه رحمت و مغفرت و برکت است، به سه واژه ورع، پارسایی و تقوا اشاره کرد و عنوان کرد: ایمان تنها با دوری از محرمات تکمیل می‌شود.

حجت الاسلام سید هاشم موسوی ادامه داد: ایمان باید در مسائل مختلف مانند اقتصاد، سیاست، اجتماع، خانواده دیده شود تا جامعه‌ای سالم داشته باشیم.

حجت الاسلام موسوی ورع صالحین را اجتناب از شبهات و محرمات برشمرد و عنوان کرد: ورع صالحین توابین و متقین، ارزان به دست نیامده و ارزان هم از دست نخواهد رفت.

وی همچنین با بیان اینکه انتخابات یکی از مناسبت‌های بسیار مهم دینی و ملی در کشور است، به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و با بیان اینکه نفوذ انقلاب در جامعه ناشی از حضور مردم در همه صحنه‌ها است، عنوان کرد: باید برای امنیت و آرامش جامعه در انتخابات شرکت کرد.

امام جمعه موقت همدان با بیان اینکه طبق گفته رهبری امروز روز جشن ملی است و جهان نظاره‌گر حضور ملت ایران در پای صندوق‌های رای است، گفت: هر چقدر حضور پرشورتر باشد استکبار و دشمنان ناامیدتر خواهند شد.

وی حضور را اساس نظام و انقلاب دانست و عنوان کرد: امروز روز رضایت خدا و شاد کردن صالحین و شهدا و جانبازان است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه ملت ایران با یک انتخاب اصلح دشمنان و استکبار را ناامید خواهد کرد، ادامه داد: ملت شریف ایران با حضور هرچه بهتر انتخابات ضربه محکم و آزاردهنده ای به آمریکا، اروپا، اسرائیل و هم‌پیمانان آنها خواهند زد.