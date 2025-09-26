امام جمعه موقت اصفهان: مذاکره با آمریکا بی نتیجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداحمد محمودی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، با اشاره به جایگاه تقوا در قرآن کریم اظهار کرد: در آیات قرآن واژه «تقوا» مورد استفاده قرار گرفته اما در روایات اهل بیت (ع) واژه «ورع» به کرات ذکر شده است. به گفته وی، امیرالمؤمنین (ع) اساس تقوا را در ورع و پارسایی معرفی کرده‌اند و پیامبر اسلام (ص) نیز ورع را زیربنای ایمان دانسته‌اند.

وی با بیان اینکه آغاز، میانه و پایان دین پارسایی است، تصریح کرد: برای رسیدن به قله‌های معنوی، مؤمن باید با صبر و ورع از موانع عبور کند و استقامت داشته باشد.

امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای مقاومت در منطقه و به‌ویژه شهیدان لبنان و غزه، تأکید کرد: این ایام فرصت بازخوانی رشادت‌های شهدا و پاسداشت آرمان‌های آنان است.

وی در ادامه با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، یادآور شد: ایشان بر اهمیت آموزش و پرورش تأکید داشتند و آن را زیربنای پیشرفت و پویایی جامعه معرفی کردند. محمودی گفت: مهم‌ترین وزارتخانه کشور آموزش و پرورش است و لازم است در کنار آموزش، به پرورش نسل آینده نیز توجه جدی شود.

ورود هزار طلبه جوان به حوزه‌ها کاهش ناهنجاری اجتماعی کمک می‌کند

حجت‌الاسلام محمودی افزود: ورود هزار طلبه جوان حوزه علمیه از طریق طرح امین به مدارس استان اقدامی ارزشمند در راستای کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد بود.

خطیب جمعه اصفهان همچنین درباره فناوری هسته‌ای خاطرنشان کرد: اورانیوم غنی‌شده دارای کاربردهای فراوانی است و محدود به ساخت بمب اتمی نیست. وی تأکید کرد که آموزه‌های دینی اجازه استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را نمی‌دهد.

رهبر انقلاب حقیقت مذاکرات را روشن کردند

محمودی در ادامه سخنان خود با اشاره به مباحث مربوط به مذاکرات، اظهار کرد: رهبر انقلاب در بیانات اخیر خود حقیقت مذاکرات را روشن کردند.

به گفته وی، مذاکرات هیچ‌گاه منافعی برای کشور نداشته و تنها ضررهای جبران‌ناپذیر به دنبال داشته است.

امام جمعه موقت اصفهان با انتقاد از کسانی که همچنان به وعده‌های آمریکا امید بسته‌اند، گفت: آمریکا و دشمنان نظام نتیجه مذاکرات را از پیش تعیین کرده‌اند و هدف آنان محدود کردن توانمندی‌های هسته‌ای و موشکی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان ایستاده و رهبر معظم انقلاب نیز با صراحت مواضع نظام را تبیین کرده‌اند. محمودی تأکید کرد: دشمنان هیچ اعتقادی به قوانین و تعهدات بین‌المللی ندارند و تنها بر پایه قانون جنگل عمل می‌کنند.