  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۵۱

بر اساس نظرسنجی ها؛

محبوبیت «ترزا می» کاهش یافته است

محبوبیت «ترزا می» کاهش یافته است

نتایج نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که نخست وزیر انگلیس با کاهش محبوبیت چشمگیری روبرو شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی انجام شده، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس با کاهش چشمگیر محبوبیت روبرو شده است. 

بر اساس نظرسنجی انجام شده، حزب محافظه کار در انتخابات آینده پارلمانی انگلیس ۴۴ درصد از آراء را به خود اختصاص می دهد، این در حالی است که این نظرسنجی حاکی از آن است که حزب کارگر انگلیس می تواند در این انتخابات ۳۵ درصد کرسی های مجلس عوام را به دست آورد. 

گفتنی است حمایت از حزب لیبرال دموکرات انگلیس در سطح ۹ درصد و حزب استقلال نیز در سطح ۳ درصد بدون تغییر باقی مانده است. 

انگلیس در تاریخ ۸ ژوئن (۱۸ خرداد) شاهد برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود.

کد مطلب 3984700
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها