محبوبیت «ترزا می» کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی انجام شده، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس با کاهش چشمگیر محبوبیت روبرو شده است.

بر اساس نظرسنجی انجام شده، حزب محافظه کار در انتخابات آینده پارلمانی انگلیس ۴۴ درصد از آراء را به خود اختصاص می دهد، این در حالی است که این نظرسنجی حاکی از آن است که حزب کارگر انگلیس می تواند در این انتخابات ۳۵ درصد کرسی های مجلس عوام را به دست آورد.

گفتنی است حمایت از حزب لیبرال دموکرات انگلیس در سطح ۹ درصد و حزب استقلال نیز در سطح ۳ درصد بدون تغییر باقی مانده است.

انگلیس در تاریخ ۸ ژوئن (۱۸ خرداد) شاهد برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود.